Perplejidad y rechazo en las letras andaluzas por la destitución de Eva Díaz Pérez al frente del CAL

Perplejidad, rechazo y hasta indignación: así ha reaccionado el mundo de las letras andaluzas desde que el pasado miércoles se conociera la noticia de la destitución de la escritora y periodista Eva Díaz Pérez al frente del Centro Andaluz de las Letras (CAL). Un cese fulminante, como fue el de su antecesor en el puesto, el también periodista y escritor gaditano Juan José Téllez, quien como Díaz Pérez gozaba de amplio consenso y respaldo en el sector.

“Acabo de enterarme de la destitución de la escritora y periodista Eva Díaz Pérez como directora del Centro Andaluz de las Letras. Su trabajo en estos años ha sido serio, creativo, generoso con los autores andaluces y con los lectores”, escribía en su cuenta de twitter la catedrática Lola Pons, mientras que en la misma red social Pilar del Río, periodista y viuda del Nobel portugués José Saramago, añadía: “Me sumo a la gratitud, admiración y reconocimiento: Eva Díaz Pérez es uno de los valores culturales más sólidos de Andalucía. Si deja la administración autonómica -si prescinden de ella- los andaluces y la propia administración serán más pobres e incapacitados para entenderse”.

Por su parte, Manuel Pedraz, presidente de la Asociación Andaluza de periodistas culturales ‘José María Bernáldez’ afirma que “ni en el fondo ni en la forma me parece aceptable un cese como el de Eva Díaz Pérez. El análisis de su gestión no justifica para nada una decisión así. He escuchado decir que se ha ordenado por refundar el CAL: miedo me dan argumentos de ese tipo, la experiencia me dice que al final todo consiste en convertir la cultura en un negocio, en el peor de los casos solo para unos cuantos”.

“Seguimos siendo una comunidad en la que la cultura necesita promoción y apoyo, y mucho más cuando de literatura y de lectura hablamos”, concluye Pedraz. “Ese tipo de argumentos es el que se utiliza cuando se hacen cosas por caprichos o por otros intereses. Cuando escuche un argumento convincente para el cese podré pensar otra cosa, mientras tanto: impresentable. Pocos como Eva pueden hacer una gestión de tanto con tan poco. Y esto nos recuerda que es urgente profesionalizar la gestión de la cultura”.

La política y escritora Amparo Rubiales también expresaba su rechazo en Twitter: “Me da rabia, dolor y lágrimas enterarme de la destitución Eva Díaz Pérez de su a puesto de Directora del Centro Andaluz de las Letras ganado por concurso público. El Consejero de Cultura del Gobierno de Moreno Bonilla es un impresentable y el que lo ha nombrado y consentido esta destitución más”.

“No se entiende la destitución de Eva Díaz Pérez como directora del Centro Andaluz de las Letras. Ha trabajado mucho y bien en unos años muy difíciles, y se ha ganado el reconocimiento del mundo cultural. Gracias y buena suerte, Eva”, agregaba el escritor sevillano Isaac Rosa en el mismo medio.

El anuncio de la destitución fue todavía más sorprendente, celebrándose en este momento la Feria del Libro de Sevilla, en la que Díaz Pérez ha venido teniendo una presencia constante y en la que el CAL participa con múltiples actividades. El director de la cita, Rafael Jurado, habla como gestor cultural en nombre de su empresa, El Dispensario, para señalar que “la noticia es sorprendente y triste. Sobre todo porque Eva es una gran profesional y ha cumplido a la perfección con el proyecto y el trabajo que se le había encomendado”.

“El CAL sigue activo, vivo y muy presente en el territorio andaluz, pero es una pena que personas de gran valía – conozco a Eva desde hace muchos años, ha trabajado en varios de los proyectos de El Dispensario y es una magnífica profesional– se pierdan de esta manera. Espero que la cultura siga contando con ella en sus múltiples facetas”.

Hasta una cineasta muy vinculada a las letras como Laura Hojman manifestaba su estupor: “Estoy impactada por el cese en plena Feria del libro de Sevilla de Eva Díaz Pérez como directora del Centro Andaluz de las Letras. No, no es lo normal cesar a buenos profesionales, por mucho que cambie el consejero. Qué pena para la cultura”.

Finalmente, el escritor granadino-malagueño Guillermo Busutil, premio Nacional de Periodismo cultural, elogia “la labor que ha venido desarrollando Eva durante estos años con un presupuesto muy justo, y además teniendo en cuenta que ha tenido que lidiar con la pandemia. Eva ha sido capaz de darle una transversalidad grande al Centro Andaluz de las Letras, porque ha aunado la música, la literatura, los itinerarios, la parte de la memoria, el mundo clásico y lo contemporáneo. Todos estamos contentos por su labor y consternados porque no siga”.

“Lo mínimo que podíamos esperar y exigir es que han destacado que su valor ha sido encomiable y estupenda. No podían decir menos”, concluye Busutil. “Lo cierto es que los técnicos no deberían estar sujetos a los vaivenes políticos: si uno hace un buen trabajo, debería ser mantenido por ello con el programa que esté desarrollando. Lo que me hubiese gustado es que deberían haber dejado que terminase el año y completara la programación preparada para el 2022”.

Otro premio Nacional de Periodismo Cultural, esta vez catalán, Sergio Vila Sanjuán, se sumaba a la queja desde Barcelona: “Muy típico del triste partidismo político-cultural que sufrimos el destituir, con apenas tres años en el cargo, a alguien que sabe y que lo hace muy bien, sin darle tiempo a consolidar su proyecto. Un abrazo, Eva”.