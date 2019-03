El tesorero de Mijas pide apagar los ordenadores de su departamento por las sospechas de espionaje

El supuesto espionaje informático detectado por un perito informático en las dependencias de Mijas Comunicación, desvelado por eldiario.es/Andalucía y ABC, alteró el jueves el funcionamiento del ayuntamiento de Mijas. El tesorero pidió paralizar todos los pagos que debían realizarse, porque desconfía de que el espionaje no alcance también a las dependencias del ayuntamiento. En una propuesta "muy urgente" formulada al alcalde, el tesorero propone "paralizar la actividad administrativa" en las dependencias de Tesorería y Recaudación, "con el apagado inmediato de todos los ordenadores". A su vez, el PP registró una solicitud de convocatoria de Pleno Extraordinario para abordar el tema y extender la investigación a todas las dependencias municipales.

El tesorero emitió el jueves por la mañana una "nota interior muy urgente", que este medio ha podido consultar. En ella alude a la publicación de una noticia de ABC del mismo jueves, que señala la posibilidad de que el espionaje se extienda a dependencias como Tesorería. El tesorero propone medidas de carácter urgente "para asegurar los caudales públicos". Según fuentes municipales, el tesorero ya paralizó toda la actividad durante el jueves, sin esperar a la orden del alcalde.

En la nota, propone paralizar la actividad en Tesorería y Recaudación y apagar los ordenadores; incrementar las medidas de control; ordenar un barrido de todos los ordenadores de esas dependencias para averiguar si están infectados y controlados en remoto; ordenar un control de las dependencias de Tesorería y Recaudación para detectar micrófonos o cámaras; y dar cuenta a la Fiscalía o al juzgado de esas actuaciones, formulando denuncia. En caso contrario, el tesorero advierte de que será él quien interponga la denuncia.

"Ha hecho lo que ha querido"

Eldiario.es/Andalucía desveló el miércoles que un perito informático había encontrado evidencias de que equipos informáticos y dos teléfonos de Mijas Comunicación habían sido infectados con virus espía. El perito había sido contratado por el Consejo de Administración de esta empresa pública ante las sospechas de que se había borrado gran cantidad de información (831 gigabytes) coincidiendo con el cese de Agustín Arrebola, anterior director (anteriormente responsable informático), hace apenas un mes. Esta persona se habría concedido poderes de superadministrador, y mantendría, según el perito, el control de los equipos. "Él ha hecho lo que ha querido", les dijo el experto.

El pasado viernes el perito Carlos Gil Mauriz informó de sus hallazgos a los consejeros (todos ellos concejales) de la empresa pública, en una reunión muy tensa. Allí les dijo que, en efecto, se había intentado borrar ese material, pero que él había conseguido recuperarlo usando un software informático avanzado. Y que lo que había encontrado allí eran carpetas con nombres y apellidos, en las que estaban almacenadas y clasificadas conversaciones de Whatsapp y llamadas telefónicas de todos ellos, incluyendo el alcalde Juan Carlos Maldonado (de Ciudadanos), con la única excepción de la concejala Mari Carmen Carmona (también de Ciudadanos).

El perito informó de que el espionaje afectaba a trabajadores, políticos y terceras empresas que han trabajado para Mijas Comunicación, y aseguró que había podido ver "información privilegiada" y "comprometedora". Esta semana el perito se ha reunido con algunos concejales para mostrarles pantallazos de sus conversaciones.

El auditor informático hizo a una demostración a los consejeros de cómo podía monitorizar en tiempo real la actividad de los empleados de la empresa, gracias al software espía instalado en la RAM de los ordenadores de Mijas Comunicación.

Gil Mauriz informó de que aún no había podido revisar todo el material, y dijo que no descartaba que el posible espionaje afectase no sólo a la radiotelevisión pública, sino a otras áreas del ayuntamiento y a dispositivos profesionales y personales. No ha analizado equipos informáticos fuera de Mijas Comunicación, pero aseguró que tenía "indicios suficientes" de que el espionaje trascendía a otros organismos municipales, incluyendo la monitorización de correos y teléfonos personales y corporativos.

Un consejero le preguntó si podrían estar intervenidos algunos de los dispositivos móviles de los presentes, todos ellos concejales, y el perito respondió: "Seguro". El Consejo acordó prorrogar el encargo para que el perito siga investigando.

El PP convoca un Pleno Extraordinario

La publicación de las revelaciones del perito provocó durante el miércoles una cascada de reacciones. Francisco Martínez, de Costa del Sol Sí Puede, dice estar "escandalizado" ante la presunta trama. Él es consejero de Mijas Comunicación y hay conversaciones suyas registradas y archivadas. Los consejeros de Mijas Comunicación del Partido Popular de Mijas, Lourdes Burgos, Mario Bravo y Marco Cortés, lo calificaron "como un grave escándalo de espionaje". Josele González, portavoz del PSOE y miembro también del Consejo, se declaró "sorprendido": "De confirmarse serían unos hechos extremadamente graves".

Hasta ahora, el equipo que gobierna Mijas en minoría (Ciudadanos, que cuenta con cinco concejales de 25) no se ha pronunciado oficialmente, aludiendo al deber de confidencialidad sobre las reuniones del consejo. Este jueves el PP ha registrado un escrito para la celebración de un Pleno Extraordinario monográfico. El alcalde debe convocarlo en quince días. Si no lo hace, deberá celebrarse en cualquier caso dentro de los diez días siguientes a que venza el plazo, porque el PP tiene once concejales, mayoría suficiente para convocarlo.