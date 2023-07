Una mañana electoral en el reducto marbellí de Vox: “Sé que estoy rodeada”

“Por la educación, por la sanidad, por el tema de las mujeres…”. Rosa, que tiene 69 años y prefiere no dar su apellido, enumera algunos motivos por los que cree que las elecciones ponen al país ante un dilema: “Nos jugamos un retroceso, no sé si al 36”, dice con dramatismo y tono de rebeldía. “Y sé que estoy rodeada”. Está a las puertas del colegio diocesano Francisco Echamendi, en Marbella, territorio hostil para sus ideas, hasta el punto de que en las últimas elecciones generales se impuso Vox. Un rápido sondeo a pie de urna permite recoger todo el argumentario de la derecha y la extrema derecha: aquí importan más Bildu, los separatistas, las leyes de género y hasta Venezuela. Aquí se vota para echar a Sánchez.

Un vistazo al aparcamiento permite contar algún Jaguar, varios BMW, Range Rover, Audis y cerca de una decena de vehículos de alta ama. El colegio concertado da servicio a la cercana Colonia de El Ángel, poblada de viviendas de protección oficial, pero es también el más cercano a un puñado de lujosas urbanizaciones de villas y resorts, como Los Naranjos, La Alzambra Hill Club, Atalaya de Río Verde… Domina la zona el Aloha College, el más exclusivo de la Costa del Sol, y apenas a un kilómetro de línea recta está Puerto Banús.

Motivos del voto contra Sánchez: leyes “de género”, pactos y nostalgia franquista

Aquí, el voto a Vox y al PP apenas admite algún resquicio. Los motivos del descontento se recogen en la lista de agravios que se ha dado en llamar “el sanchismo”, y cristalizan en un deseo: “Hay que echar a Pedro Sánchez y olvidarlo cuanto antes”, en palabras de Antonio Lizarza, de 49 años.

Motivo uno: los apoyos legislativos del Gobierno. “Él prometió una cosa distinta. Le llaman Pedro el mentiroso”, dice un señor con acento vasco, que prefiere no revelar su nombre.

Motivo dos: las leyes del Gobierno progresista. “Hay que eliminarlas todas, sobre todo las de género, y no volver a pactar con separatistas y etarras”, resume Lizarza.

Motivo tres: la economía... y Venezuela. “El país no va bien y hay que cambiarlo. Soy empresaria y pago una barbaridad de impuestos y no recibo nada. Así no podemos seguir. Esto se está convirtiendo en Venezuela, y no es Venezuela: es Europa”, opina Gloria Márquez, que tiene un negocio de hostelería y cincuenta años.

Motivo cuatro: la nostalgia. “Hay que echar a Pedro Sánchez y a Irene Montero. Y mira que yo soy apolítico, ¿eh?”, dice Antonio de la Cuesta (67), zapatos castellanos, pantalón corto y camisa abierta hasta el pecho, que califica a Sánchez con el insulto más rotundo posible, entre risas de sus acompañantes, que tratan de domesticarlo. “Mira la que ha liado con la Constitución, con los independentistas, con los de Bildu en las cárceles… ¿Y usted a quién va a votar? Yo voté por Franco… en el referéndum. Y ahora, porque no se presenta”.

Poco rastro aquí de la economía, ni rastro de la sanidad, la educación, el cambio climático o el feminismo.

Victoria de Vox en 2019

La muestra aleatoria refleja una tendencia que ya adivinaba en las últimas elecciones generales. Este fue uno de los tres colegios electorales de toda la provincia de Málaga en los que se impuso Vox, con el 25,32% de los votos. El PP logró el 24,4% y Ciudadanos, el 18,53%. Así que aquí el partido se lo disputan el partido ultra y el PP, que ha enviado a nueve apoderados electorales. Es un colegio grande, con 2.048 votantes. No hay ninguno del resto de partidos. “Hubiera votado a Vox, pero he votado al PP por el voto útil”, replica Miguel (43). “Pero mucha gente mayor sigue votando al PSOE. Y los críos, que les han prometido 20.000 euros”.

Pese a todo, Rosa dice que no rehúye la discusión educada con sus vecinas. “El último día me sacaron lo de Bildu. Claro que los etarras mataron gente, pero ahora todos los días matan a mujeres. Y los separatistas… Uno tiene derecho a ser de donde quiera ser, ¿no?”. No es la única. “Están en juego unos derechos adquiridos”, dice Mari Carmen Fernández, recién terminada su jornada laboral. Viene con Ana María García, y ambas son trabajadoras de la empresa de limpieza municipal. La primera empezó su turno a las cuatro de la madrugada; la segunda, a las 5.45. “Es que aquí hay mucho poderío por todos laos, ¿sabes?”, dice Fernández entre risas, antes de aclarar que ambas viven en El Ángel.

Su compañero Manuel Varela (44) quiere cambio, porque cree que falta “mano dura”, sobre todo con los jóvenes. “Hoy va a ser un día duro de calor”, observa al salir del colegio. “Yo no he visto un año de tanto calor. Es que te da un golpe y te quedas seco, ¿no lo ha visto en la tele?”. Dice que no trabajan a mediodía cuando hace mucho calor por la nueva normativa laboral, mientras pasa una señora que lanza al aire: “Eso es todo mentira”.

Una plaza simbólica para el PP…

Marbella (150.725 habitantes) es una plaza simbólica para el PP que, sin embargo, se expone a una fragmentación de voto hacia su derecha. La implantación social de Vox (sin apoderados en este colegio clave y liderado por Eugenio Moltó, ex del PP) es aún muy modesta en comparación con la del PP de Ángeles Muñoz, que gobierna desde 2007. Además, es habitual la presencia de sus referentes históricos, ya sea en privado (José María Aznar y Ana Botella en Guadalmina) o en actos públicos. Por aquí se dejó ver Mariano Rajoy para apoyar explícitamente a su amiga Ángeles Muñoz. Hace años compartió con ella y su marido, el difunto Lars Broberg, vacaciones en barco por aguas del Báltico. “La conozco bien y creo en ella”, dijo en aquel mitin del pasado 20 de mayo.

Aquel mensaje de apoyo explícito a la alcaldesa era el más importante que tenía que dar Rajoy aquel día, tal y como subrayó él mismo. En esta ocasión, el expresidente no ha venido a Marbella (sí a Estepona), pero sí han mitineado Juan Manuel Moreno y Elías Bendodo (número 1 del PP por Málaga), que evitaron hacerlo en las municipales.

Muñoz ha acusado al Gobierno central y al PSOE de perseguirla por pedirle explicaciones sobre el inusual incremento de su patrimonio, del que se ha resistido a informar en el Senado. Su otro gran motivo de queja es el paseo marítimo, algunos de cuyos tramos están en situación irregular porque Jesús Gil los plantó en zona de dominio público marítimo terrestre. “Con Feijoo no se va a demoler”, ha insistido Muñoz en esta campaña. Tal y como reveló elDiario.es Andalucía, la alcaldesa ya ha sido multada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por resistirse a cumplir una orden de demolición recogida en una sentencia, y está siendo investigada por la Fiscalía por ese motivo.

Marbella, una ciudad con sus propios problemas: deuda pública y crimen organizado

Desde 2007, Muñoz solo ha dejado de gobernar de 2015 a 2017, y se ha impuesto en todas las elecciones. Cuestión distinta son las elecciones generales, en las que el voto marbellí tiende a mimetizarse con las tendencias nacionales. Así, el PP se impuso en 2011, 2015 y 2016, pero el PSOE ganó las dos de 2019, aprovechando la irrupción de Ciudadanos y Vox. Entonces, el PP ni siquiera fue segunda fuerza: le relegaron al tercer lugar el partido liderado entonces por Albert Rivera (en abril de 2019) y Vox (en noviembre de 2019).

Marbella no rehúye el tópico. Hay aquí urbanizaciones como Sierra Blanca o La Zagaleta que esconden mansiones de decenas de millones de euros. Si uno de los símbolos del lujo es el coche de altísima gama, Marbella parece su meca. Pero si se fija con atención, muchos de estos vehículos son de matrícula extranjera. Quienes los conducen viven a tiempo parcial, lo justo para no tener que censarse. La riqueza aquí se concentra en segundas residencias. Marbella, cuya alcaldesa tiene vínculos familiares con personas procesadas por narcotráfico y blanqueo de capitales, es la ciudad donde el oropel se ha visto salpicado hace apenas una semana por los casquillos de las balas salidas de una mini Uzi automática.

Pero esta es también una ciudad que creció a partir de un pueblito de pescadores, con una renta neta media por hogar de 27.930 euros, que difumina diferencias del 10% entre distritos, según el Atlas de distribución de renta de los hogares, elaborado por el INE en 2020. Estas cifras apenas le alcanzan para completar el top 5 provincial, y la dejan desde luego muy lejos de cientos de municipios de toda España. Si se toma la metodología de la Agencia Tributaria, Marbella está en la posición 522 de renta per capita entre los municipios de más de 1.000 habitantes.

Marbella es un municipio con un ayuntamiento endeudado hasta las cejas (275 millones de euros de deuda al cierre de 2022, 40 millones más que en 2021). Casi todo (198 millones de euros) se debe a la Seguridad Social desde los tiempos de Gil, y se dirime en un conflicto que tendrá que resolver el Tribunal Supremo.

Quiere decir todo esto que Marbella es una ciudad donde pasan el rato los ricos, pero en la que no todos los que están dicen vivir, y con sus problemas propios. En el colegio electoral Francisco Echamendi, entre el Aloha Golf Club y la Colonia El Ángel, sin embargo, casi todos parecen unidos en torno a una consigna: “Hay que echar a Sánchez”.