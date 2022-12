La presidenta de la mesa de contratación de Estepona administró una sociedad controlada por la adjudicataria de los locales municipales

El ayuntamiento de Estepona adjudicó este verano varios locales comerciales y aparcamientos públicos de la actual sede consistorial en un espacio privilegiado de Estepona. Lo hizo tras una subasta pública anunciada como enajenación de “bienes muebles” en la Plataforma de Contratación y en la que se fijó un precio de salida reducido al máximo legal: rebajó el 25% a un precio de partida que ya era inusualmente bajo, pues no tiene parangón entre los locales a la venta en esa zona y el valor catastral era un 41% superior. Según el ayuntamiento, fue “el mayor precio que se ha podido conseguir”.

El alcalde de Estepona comparte negocios inmobiliarios con un testaferro de Roca

El expediente culminó en pleno agosto. Como ha venido informando este medio en exclusiva, el adjudicatario fue el único ofertante: Omega 93, Gestión y Servicios S.L. (en adelante, Omega 93). Se trata de una sociedad que a José María García Urbano, alcalde de Estepona y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, no le es desconocida. Nogales de María, S.L., de la que es socio y administrador único García Urbano, ha compartido intereses inmobiliarios con Omega 93, con la que ha sido copropietaria de Nuevos Aires 2002 con al menos un 5% y al menos hasta 2016, según la declaración de bienes en el Congreso de los Diputados del propio regidor. El ayuntamiento asegura que ya no lo es. García Urbano fue diputado durante tres meses en la “legislatura breve”, y tuvo que realizar su declaración de bienes e intereses, que la web municipal no publica.

Por su parte, Ana Velasco, concejala de Fomento, Infraestructuras, Turismo y Seguridad Ciudadana y presidenta de la mesa de contratación que adjudicó los locales a Omega 93, también tiene o ha tenido conexiones con esta empresa. Fue administradora única de Nuevos Aires 2002 y ahora es administradora única de Na Priklade, S.L., una sociedad que comparte domicilio social con Omega 93.

Además de estas conexiones, el alcalde García Urbano (por sí mismo o a través de Nogales de María) ha ostentado cargos en al menos otras dos sociedades vinculadas a Omega 93 o a Bonifacio Solís, propietario y administrador solidario (antes único) de esta última. La primera es Desarrollos Inmobiliarios Pereila, S.L., donde el alcalde fue consejero a través de Nogales de María.

La segunda, NA Priklade, S.L., constituida en 2009 al 50% por Omega 93 y José María García Urbano, según desveló en Marbella Confidencial en 2018. Omega 93 y García Urbano fueron administradores solidarios de Priklade hasta el 10 de diciembre de 2009, fecha en la que cesaron simultáneamente para dar paso como administradora única a Ana Velasco, que sigue siéndolo, según las páginas de información societaria.

La relación histórica de García Urbano con Omega 93

Omega 93, que logró los locales municipales a buen precio, es la sociedad matriz del grupo empresarial del conocido constructor Bonifacio Solís. Fue constituida en 1995 y en las cuentas de 2021 presentó un activo total de 44.648.604 euros. Hasta ahora, no había recibido ninguna contratación pública.

Omega 93 ha tenido una estrecha conexión con el alcalde. El negocio conjunto de García Urbano con Omega 93 se produce a través de una sociedad llamada Nuevos Aires 2002, S.L., que alquila oficinas para el ayuntamiento de Marbella en un polémico edificio de esta ciudad. De ello ya informó este medio en 2013. Nuevos Aires 2002, la sociedad propietaria, construyó el edificio ilegal, que luego fue regularizado y que desde entonces sirve de sede de algunas dependencias municipales marbellíes.

Junto a Omega 93 y García Urbano, el tercer socio histórico de Nuevos Aires es Juan Hoffmann, un abogado procesado en el caso Malaya y huido de la justicia. La Fiscalía lo consideraba un “testaferro internacional” de Juan Antonio Roca.

Cuando Nuevos Aires 2002 se constituyó, en 2001, Hoffmann ostentaba el 24,12% de las participaciones en Nuevos Aires 2002; Nogales de María, cuyo socio único es José María García Urbano, el 18,02%; y Omega 93, controlada por el conocido constructor malagueño Bonifacio Solís, el 57,86%. García Urbano fue apoderado de esta sociedad hasta el 15 de junio de 2005. Actualmente, y según las últimas cuentas depositadas, Omega 93 sigue siendo el socio dominante en Nuevos Aires 2002.

El marido de la concejala, administrador único de Nuevos Aires 2002

Las coincidencias en los nombres que gestionan o han gestionado esta sociedad y el ayuntamiento de Estepona no acaban ahí. El administrador único de Nuevos Aires 2002 (recordemos: una sociedad del mismo grupo empresarial que Omega 93, la adjudicataria de locales públicos a bajo precio) actualmente es Antonio Zarco Martínez. Este letrado, considerado el letrado de confianza de García Urbano, fue detenido en 2019 tras una operación internacional contra el blanqueo, según informó Marbella Confidencial.

Se da la circunstancia de que Zarco es el marido de Ana Velasco, concejala de Fomento, Infraestructuras, Turismo y Seguridad Ciudadana en Estepona, y presidenta de la mesa de contratación que adjudicó los locales a la única oferta, presentada por Omega 93. Zarco asumió el cargo de administrador único de Nuevos Aires sustituyendo a la propia Velasco el 12 de julio de 2011, según las páginas de información societaria.

Velasco presidió la mesa de contratación que adjudicó los locales a Omega 93 el pasado 18 de agosto. El artículo 326.5 de la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe como norma general que los cargos representativos formen parte de las Mesas de contratación, pero la ley lo exceptúa luego para el caso de las entidades locales.

Una adjudicación veraniega

Tal y como ha informado este medio en exclusiva, la subasta definitiva se realizó en plenas vacaciones de agosto, con un precio rebajado el 25% respecto a una valoración inicial (1.648.890,53 euros) que ya era un 29,4% inferior al valor catastral total de los inmuebles (2.335.928 euros).

La única oferta presentada, el 16 de agosto y apenas hora y media antes del vencimiento del plazo, la formuló Omega 93, que ha tenido negocios comunes con el alcalde de Estepona, José María García Urbano, gestionados hasta 2011 por la concejala Ana Velasco, presidenta de la mesa de contratación celebrada en plena canícula veraniega.