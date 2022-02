La marcha reivindicativa del 28F se divide en año electoral con manifestaciones en Sevilla y en Cádiz

Mientras las izquierdas andaluzas se encontraban explorando una coalición que dejara autonomía a cada grupo para entrar o no en un hipotético gobierno con el PSOE, la unidad en la manifestación que cada Día de Andalucía recorre las calles para enarbolar la verde y blanca en defensa de su gente se va a romper este año. Siempre de forma paralela a los actos oficiales que tienen lugar en el Parlamento y en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, se dan proclamas reivindicativas para la clase trabajadora frente a la solemnidad del 28F de las medallas e hijos predilectos; una convocatoria conjunta al menos desde 2017. Pero este año no habrá una sino dos manifestaciones, a la misma hora: una en la capital hispalense ('Andalucía se construye con lo público', convocada por la Plataforma Andalucía 28F) y otra en Cádiz ('Gobierne quien gobierne, los derechos sociales, las libertades y el planeta se defienden', convocada por las Marchas de la Dignidad / En Marcha por Andalucía). El año pasado recorrieron Granada detrás de una misma pancarta pero el 28F de 2022 será diferente. ¿Por qué?

28F, cuando éramos jóvenes y andalucistas

Las Marchas de la Dignidad vienen convocando desde 2017 esta manifestación, con la participación de los movimientos sociales, sindicatos alternativos y partidos de izquierdas. Este año, la nueva Plataforma Andalucía 28F informaba hace unos días de una "manifestación unitaria" en Sevilla pero en la que faltaban algunos participantes y organizaciones con presencia fija en esta marcha ciudadana. Las Marchas, poco tiempo antes, habían lanzado un contundente comunicado en el que acusaban a los nuevos organizadores de haberse "vetado de los contenidos del manifiesto cualquier alusión explícita al Gobierno central". "Yo entiendo que estamos en año electoral, pero entendemos que los movimientos sociales tienen que seguir manteniendo su autonomía", explica a este periódico Rafael Polo, portavoz de la convocatoria gaditana. Pan, techo, trabajo y dignidad han sido las palabras que han precedido cada año la manifestación, multitudinaria y unitaria también en el año electoral precedente (2018), cuando ni la lluvia de aquel día detuvo la movilización.

"Se cruzaron líneas rojas"

Según explica, en la asamblea andaluza de movimientos sociales y organizaciones, reunida en Antequera con carácter previo, se decidió que no se podía participar en una convocatoria "en la que no se puede hablar de los verdaderos problemas que tiene la gente ni señalar a los responsables de dichas políticas". "Las tanquetas en la huelga del metal no las mandó Juanma Moreno sino un ministro socialista que se llama Grande-Marlaska", ejemplifica. "Se cruzaron líneas rojas cuando nos dijeron que no se podían hacer proclamas contra el Gobierno de España, de PSOE y Unidas Podemos", apunta, recordando algunas cuestiones que provienen de políticas estatales como la no derogación de las reformas laborales del PP, la "pérdida de poder adquisitivo" de trabajadores, funcionarios y pensionistas en 2022, el aumento del precio de la luz, la no derogación de la 'ley mordaza', la "insuficiencia "del ingreso mínimo vital, la política de "ERTEs que se convierten en EREs" o la "represión de las luchas obreras" en los últimos meses, por ejemplo en Cádiz.

Dice a este periódico Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía, que su organización quiere llamar "a la ciudadanía andaluza que no se resigna y que lucha a participar en la manifestación de Cádiz bajo el lema 'Gobierne quien gobierne los derechos se defienden', sin tabúes ni imposiciones de partidos políticos que pretendan convertir el 28F en una herramienta de precampaña electoral andaluza evitando hablar sobre cualquiera de los déficits e incumplimientos de promesas del gobierno central, tales como No reforma Laboral, ley vivienda, no derogación de la ley mordaza (represión en Cádiz), etc".

Así las cosas, convocados por las Marchas, han confirmado su asistencia a Cádiz CGT Andalucía, CNT Andalucía, USTEA, COBAS, CTA Andalucía, Coord. Andaluza en Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), Adelante Andalucía, IZAR, Anticapitalistas, Partido Socialista Libre Federación (PSLF), Izquierda Andalucista, Movimiento Social Agrario (MSA), Foro Republicano, Plataforma Tren Rural Andalucía (PTRA), Andalucía por la Renta Básica Universal, Servicio de Atención Domiciliaria Andalucía (SAD) y Comunidades Cristianas Populares.

La marcha de Cádiz, en su manifiesto, reivindica empleo, vivienda, salarios, servicios públicos, suministros básicos y pensiones dignas, apostando por la defensa de la igualdad, la soberanía popular y el planeta. Polo recuerda que, en los preparativos de este año, un grupo de organizaciones que hasta ahora habían formado parte del espacio unitario que cada año organizaba la marcha del 28F habían decidido darle "un nuevo enfoque" que, finalmente, ha derivado en la división de la movilización por las discrepancias referidas. "Creemos que las luchas de los y las trabajadoras deben poder expresar su rechazo a las políticas antisociales con absoluta independencia de los gobiernos que las apliquen y de la coyuntura política de cada momento", señalan las Marchas.

"Política de agresión a los servicios públicos"

En Sevilla, por su parte, marcharán Verdes Equo, Podemos, Más País Andalucía, Izquierda Unida, PCE, PTA, CUT, Ustea, Sindicato Ferroviario, SAT, La Carpa, Marea Blanca, Ágora Andalucía, Asamblea de Familiares Memoria Histórica La Gavidia, Asociación Amistad Pueblo Saharaui, Unión Cívica Andalucía por la República (UCAR) y Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas, según el listado actual que apoyan el manifiesto previsto para este año, donde ciertamente se alude al "gobierno de las tres derechas" en Andalucía, que "sufre un nuevo gobierno sostenido por la extrema derecha con aún más recortes para los derechos de las personas". También se critica, a nivel estatal, "la regresiva gubernamentalidad que sufrimos, como atestiguan reformas laborales realizadas a la medida de las patronales, que nos llevan a la precariedad y a la pobreza a muchos trabajadores y trabajadoras, los pensionazos, la impunidad del franquismo o la ley Mordaza, cuya derogación exigimos".

"Hay varias críticas en el manifiesto. Sus razones no son correctas", señala a este periódico Javier García, secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, quien lamenta la división este año aunque "lo importante es que la gente salga a la calle, para que se pueda ver la Andalucía real frente a la Andalucía oficial". "A nosotros nos llamaron a una convocatoria abierta y se ha consensuado un manifiesto, no sin dificultades, elaborado fundamentalmente por los movimientos sociales. Nadie quiere que haya dos manifestaciones, pero es respetable"", dice García, quien confía en que el puente festivo no reduzca en demasía la presencia de ciudadanos el 28F en la calle.

La Plataforma Andalucía 28F llama a alzar la voz ante la "política de agresión contra los servicios públicos llevada a cabo por sucesivos gobiernos en la última década, y reforzada por la presencia de un Ejecutivo del PP apoyado en la extrema derecha". El lema 'Andalucía se construye con lo público' sirve este año para animar a participar en la "manifestación andaluza unitaria" que partirá a las 12.00 de la Puerta de Carmona y culminará el el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Según los convocantes, "tras una década de políticas de austeridad que han debilitado las estructuras de la sanidad y la educación públicas, la pandemia ha golpeado con tal fuerza la comunidad que los andaluces y andaluzas se ven privados del acceso a los servicios públicos básicos". En ese sentido han resaltado "las carencias en materia de personal sanitario y de infraestructuras que han provocado el colapso de la Atención Primaria, el despido de 8.000 profesionales de sanidad en plena pandemia, o la masificación de los centros escolares".

La Plataforma 28F aboga "por la unidad de la ciudadanía para impulsar un proyecto de comunidad que ponga fin a la involución democrática, la precariedad y el desempleo, y que se sea capaz de impulsar un desarrollo económico basado en las potencialidades del territorio andaluz para garantizar la calidad de vida de sus habitantes y el óptimo funcionamiento de la sanidad, la educación y los servicios sociales".

Desde la plataforma organizadora de la manifestación también han querido destacar "el carácter plural de la convocatoria en representación de una Andalucía diversa y unida con el objetivo de mejorar la vida de la ciudadanía", y han realizado "un llamamiento a la sociedad civil andaluza, colectivos y movimientos sociales y culturales a sumarse a la iniciativa para canalizar las voces de Andalucía que reclaman un modelo de desarrollo basado en la justicia social y climática, la participación ciudadana, la transparencia, que incorpore la agenda feminista, y que cuide las ciudades, el campo y el patrimonio natural".