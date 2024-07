Matemáticas, una disciplina de contrastes en Andalucía: a la cabeza en investigación y a la cola en los informes PISA

Desde los primeros matemáticos musulmanes que trajeron la numeración arábiga y los avances matemáticos orientales a la Península en la Edad Media, hasta los reconocimientos a la excelencia de los últimos años, Andalucía goza de una trayectoria poblada de brillantes especialistas. Una muestra del buen momento actual de las matemáticas en la región es la celebración del European Congress of Mathematics (EMS) en tierras andaluzas. Sevilla acoge del 15 al 19 de julio la edición bienal del segundo evento matemático más importante del mundo, donde se darán cita prestigiosos investigadores para constituir un foro de debate y discusión sobre los últimos avances en la materia.

La llegada a Sevilla del ECM sigue la línea de reconocimiento del progreso científico español, que ya se vio reconocido con la designación de Barcelona para el tercer ECM en el año 2000, se consolidó con el gran evento mundial del International Congress of Mathematicians (Madrid, 2006) y continuó con International Congress on Industrial and Applied Mathematics (Valencia, 2019). Que España sea una vez más elegida para una conferencia de esta importancia es muestra de la “relevancia de su comunidad científica” según Alfonso Gordaliza, presidente del Comité Español de Matemáticas.

En concreto, Andalucía ocupa un papel destacado dentro de la disciplina nacional. En el último informe publicado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo, la producción matemática andaluza en el contexto nacional se sitúa en los primeros puestos. La Universidad de Granada y la de Sevilla copan dos de los tres primeros puestos en producción académica total, con 1821 y 1950 artículos respectivamente, sólo superadas por las más de 2000 piezas de la Politécnica de Catalunya. En excelencia con liderazgo (el porcentaje de documentos entre el 10% de los más citados), la Universidad de Jaén se cuela junto con la Hispalense en el big three de universidades españolas junto a la Politécnica de Cartagena con unos datos que muestran una mejora significativa con respecto al año pasado.

Luces y sombras

Estos datos pueden sorprender, entre otras cosas, por los malos resultados en matemáticas de los niños andaluces, de acuerdo a los últimos informes PISA. Según las cifras del documento correspondiente a 2022, los alumnos andaluces son los peores del país en esta modalidad, superando sólo a Canarias, Ceuta y Melilla. Un dato que, si bien causa con los pobres resultados generalizados a nivel estatal, conforma una preocupación para la sociedad en general y los organismos educativos en particular.

Según Miguel Sánchez, director del Instituto de Matemáticas de Granada, “es difícil hacer la transferencia”, y para ello pone de ejemplos los números primos. “Si por ejemplo, le digo a un estudiante que los números primos sirven para que no le roben el dinero (por sus usos en criptografía) puede que llame su atención. Pero si me pide que le explique cómo, no creo que lo vaya a entender, y puede que pierda el interés”. Pese a ello, la elección de Matemáticas como carrera universitaria está en alza en los últimos años, de manera paralela a sus salidas en el sector privado, sobre todo en campos como la Inteligencia artificial y el Big Data. “Antes, cuando acababas Matemáticas, la inmensa mayoría de las opciones pasaban por la Secundaria, hacer unas oposiciones... Hoy ni siquiera es la primera opción”.

Andalucía apuesta por las matemáticas

Gran parte de los esfuerzos que han llevado a poner Andalucía en el mapa de las matemáticas pueden atribuirse a los dos institutos de investigación en la materia, situados en Granada y Sevilla. Hasta ahora, las instituciones habían conformado núcleos separados de producción de conocimiento, pero a partir de septiembre de este año pasarán a formar parte del Instituto Andaluz de Matemáticas (IAMAT). La iniciativa, sobre la mesa desde 2017, ha tenido que adaptarse en este tiempo a los cambios de directrices y normativas del entorno universitario e investigador en una auténtica odisea burocrática.

Un proceso que, según Justo Puerto, director del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (IMUS), ha aunado los esfuerzos de todos los centros universitarios donde se investigan las matemáticas en Andalucía. Una iniciativa que cuenta con el apoyo y la certificación de la Junta de Andalucía y que ahora afronta su fase final en aras de conformar “una masa crítica de investigadores” que respalde los estudios punteros que ya se llevan a cabo en ambos Institutos. Director del IMUS desde 2022, Puerto destaca la calidad de los investigadores del centro en ciernes, que tendrán que pasar por unos estrictos filtros de calidad “cienciométricos” (de relevancia en sus publicaciones) para adscribirse.

La celebración del European Congress of Mathematics servirá para poner en valor Sevilla como cuna de la producción científica al tiempo que se nutre de este evento para la promoción de puertas para adentro de las matemáticas como campo de estudio. Un campo de estudio que, labrado por instituciones como las presididas por Miguel Sánchez y Justo Puerto, prometen a la sociedad andaluza unos frutos más dulces que nunca.