Moreno da plantón a la sesión de control del Parlamento andaluz para asistir a la final de la Europa League

24 horas después de las elecciones municipales del domingo, que dieron una victoria rotunda del PP en Andalucía, la Junta informó por escrito al Parlamento de que el presidente Juan Manuel Moreno no estará presente en el Pleno de esta semana porque asistirá a la final de la Liga Europea que juega el Sevilla F.C contra la Roma esta noche en Budapest.

La Junta también adelantó el Consejo de Gobierno del martes al lunes por la tarde, porque Moreno tenía que acudir a la Junta Directiva del PP nacional en la madrileña sede Génova, en Madrid, y desde la capital cogía el vuelo para Budapest.

La secretaria general de relaciones con el Parlamento, Pamela Hoyos, remitió un escrito a la Mesa de la Cámara donde comunica que “el excelentísimo presidente de la Junta de Andalucía no podrá estar presente en la sesión plenaria de los días 31 de mayo y 1 de junio debido a su asistencia a la final de la UEFA Europa League 2023, que se celebrará el 31 de mayo a las 21:00 horas”.

Es habitual que el presidente de la Junta excuse su asistencia a un pleno -y a una sesión de control, donde debe responder a las preguntas directas de la oposición- cuando coincide con una visita de la Casa Real en Andalucía. Lo ha hecho Moreno y sus antecesores, los ex presidentes socialistas, sin que la oposición haya levantado la voz. No hay, sin embargo, antecedentes de que el presidente del Ejecutivo andaluz haya faltado a sus responsabilidades parlamentarias para ir al fútbol, aunque se trate de la final de una competición europea en la que juega un equipo andaluz.

El Sevilla F.C ha jugado (y ganado) seis finales de la UEFA: en 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 y 2020. Sólo la final de 2014 coincidió con un Pleno en el Parlamento andaluz, y la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz (férrea seguidora del Real Betis Balompié), también asistió al estadio Juventus de Turín (Italia) para ver el partido entre el Sevilla y el Benfica (4-2), la noche del miércoles 14 de mayo de 2014.

La diferencia es que el entonces presidente de la Cámara, el socialista Manuel Gracia, propuso al inicio de la sesión plenaria de aquel miércoles cambiar el orden del día y posponer las preguntas de control a la presidenta de la Junta hasta el jueves a las 16:30 horas, para que a Díaz le diera tiempo de volver de Turín y responder las preguntas de la oposición para cerrar el Pleno.

Moreno ya era presidente andaluz cuando el Sevilla F.C. jugó su última final de la Liga Europea, en 2020 contra el Inter de Milán en el estadio Rhein Energie de Colonia (Alemania), aunque entonces el partido se jugó a puerta cerrada como medida de seguridad contra la pandemia de Covid-19.

Críticas del PP cuando estaba en la oposición

Los partidos de izquierdas en la oposición han criticado al presidente de la Junta por “dar plantón” al Parlamento en la primera sesión plenaria tras las elecciones municipales, que viene cargada de mucha actividad legislativa. La Comisión de Fomento discute este miércoles la lista de comparecientes que desfilarán por la Cámara para valorar la polémica ley de PP y Vox para regularizar regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

El Pleno también acoge esta tarde el debate de totalidad de la Ley de Función Pública y de los proyectos de ley para crear dos nuevas universidades privadas en Andalucía, que cuentan con el rechazo frontal de las izquierdas, pero con el voto garantizado de PP y Vox.

El escrito dirigido a la Mesa de la Cámara informando de la ausencia del presidente de la Junta al Pleno de esta semana está firmado por la secretaria de relaciones con el Parlamento, un puesto que depende de la Consejería de Presidencia, que dirige Antonio Sanz. En 2008, estando el PP en la oposición, Sanz lideró una sonora protesta contra el entonces Gobierno de Manuel Chaves por ausentarse de la sesión de control para acompañar al Rey Juan Carlos a un acto oficial en Ronda (Málaga).

Sanz, entonces secretario general del PP-A y diputado autonómico, acusó a la ex presidenta del Parlamento, la socialista Fuensanta Coves, de “partidismo” y “actitud sectaria” por no defender los derechos de todos los miembros de la Cámara. Chaves y los consejeros de Presidencia, Gaspar Zarrías; Agricultura, Martín Soler; e Igualdad, Micaela Navarro, no estuvieron presentes en aquella sesión de control, y los diputados del PP protagonizaron un acto de protesta desde sus escaños, mostrando folios donde se podía leer “Chaves, el plantón no es democracia” y “Zarrías, el plantón no es democracia”.

“En este pleno se ha producido, sin duda, una auténtica huida y escape de miembros del Gobierno, incluido el presidente”, protestó Sanz, que acusó a la presidenta del Parlamento de “ser la presidenta del PSOE” y de “parecer más un mando a distancia de Chaves”. El PP admitió que la ausencia del presidente de la Junta podía estar justificada para acompañar al Rey a un acto oficial en Andalucía, pero se quejó de que la Mesa de la Cámara no atendiera su propuesta de que las preguntas dirigidas a Chaves se pudieran formular en otro momento de la sesión plenaria (Chaves faltó uno de los dos días de Pleno), toda vez que el reglamento no obliga a que sean los jueves a mediodía, como es habitual.

En 1998, el PP dio otro plantón al Parlamento retirando todas las preguntas dirigidas al Gobierno en protesta por la ausencia de Chaves y seis de sus consejeros, que se encontraban de gira de promoción económica de Andalucía por Uruguay, Argentina y Chile. “Ante la falta de respeto que supone el vacío de seis consejeros y el presidente, que ha impedido que ejerzamos hoy la labor de control, retiramos ésta y el resto de las preguntas en señal del protesta”, anunció el entonces portavoz popular, Manuel Atencia.

