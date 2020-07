Población frente a contagios: PP y Cs en Andalucía chocan contra PP y Cs en Madrid por el reparto del Fondo Covid-19

La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial de Hacienda que determina el reparto del primer tramo de 6.000 millones del Fondo Covid-19 entre comunidades autónomas ha reabierto el escenario de confrontación del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos con el Ejecutivo central de Pedro Sánchez. Andalucía recibirá 597,6 millones de euros, un 9,96% del total, pero reclama el doble y denuncia que ha sido "discriminada" frente a las dos comunidades que más fondos reciben: Madrid y Cataluña. Juntas acaparan el 45% de las ayudas, pero también suman el 50% de los contagios y las muertes por el coronavirus en toda España.

La confrontación por el reparto de fondos entre comunidades remite al complejo sudoku de la financiación autonómica, pero esta vez se trata de una partida extraordinaria, con criterio extraordinarios de reparto, que el Gobierno inyectará a las regiones para compensarles el sobregasto sanitario en la gestión de la pandemia. Esta excepcionalidad no ha cambiado el discurso del "agravio a Andalucía" que esgrime el Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno, que sigue quejándose en los mismos términos que usaba contra el caduco sistema de financiación autonómica.

La novedad es que esta estrategia también abre un escenario nuevo que hasta ahora no se daba: el choque entre los intereses del Gobierno de PP y Cs en Andalucía con los intereses del Gobierno de PP y Cs en Madrid. El primero gestiona la comunidad más poblada -8,5 millones de habitantes- y pide que el criterio de más peso en el reparto de fondos sea la población; y el segundo gestiona la comunidad más contagiada de España -un cuarto de los infectados por coronavirus del país- y aprueba la distribución que ha hecho el Ministerio de Hacienda. "No hay que poner el foco en quién se ha contagiado, porque potencialmente se podían haber contagiado todos", ha asegurado este miércoles el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, para explicar que en este debate, no tiene reparos en confrontar con sus compañeros de partido en Madrid en defensa de los intereses de Andalucía.

Los populares andaluces son más fuertes en Andalucía que en la calle Génova de Madrid, sede de la dirección nacional del partido. El reparto de los 16.000 millones de euros del Fondo Covid-19 fue aprobado la semana pasada dentro de un Real Decreto que obtuvo 175 votos en el Congreso de los Diputados, incluidos los de la bancada del PP. Nieto sostiene que tuvieron que apoyar esa norma porque además del reparto del Fondo Covid-19, "el Real Decreto regulaba otras cosas que sí creemos necesarias".

En realidad este Real Decreto regula exclusivamente la distribución de estos fondos destinado "a los gobiernos regionales para financiar el coste de la pandemia y compensar la reducción de los ingresos por la menor actividad económica". La mayoría de los barones regionales del PP presionaron a su líder, Pablo Casado, para que afianzara con sus votos en el Congreso la aprobación de esta partida.

El coste de la anticipación

El primer tramo de 6.000 millones ha tenido en cuenta el desigual impacto del virus en las regiones, de manera que en la distribución computan los ingresos en UCI (30%); los pacientes hospitalizados (25%); las pruebas PCR totales realizadas (10%), así como la población protegida equivalente (35%). Las variables sanitarias son las registradas hasta el 30 de abril. Ese día, Andalucía era la tercera comunidad de España con la cifra más baja de incidencia acumulada del virus (17,30 casos por cada 100.000 habitantes), y Madrid la primera. La media española estaba en 78,87 casos notificados en los últimos 14 días (periodo de incubación del virus).

El 30 de abril, España aún estaba en pleno estado de alarma y no habían empezado las fases de desescalada. Andalucía contabilizaba 13.688 contagiados, 704 hospitalizados y 1.207 muertos. En base a estos datos, más la corrección del criterio poblacional (8,5 millones de habitantes), recibirá los casi 600 millones de euros del primer tramo del Fondo Covid-19. En la misma fecha, Madrid contabilizaba 61.171 contagios y 8.176 muertos, según datos del Ministerio de Sanidad. El Gobierno regional elevaba la cifra de fallecidos a 13.321 víctimas, sumando los casos confirmados y las sospechas. Con estos datos, Madrid obtendrá 1.495,74 millones de euros, seguida de Cataluña [54.324 contagios; 10.211 muertos] con 1.246,52 millones, y Andalucía en tercer lugar.

La principal discrepancia de la Junta andaluza no está en la cuantía, sino en los criterios de reparto del dinero. El Ejecutivo andaluz se retrotrae a la Conferencia Intersectorial de Salud que aprobó el reparto de 300 millones para gasto sanitario incluido en el Real Decreto que reguló la primera partida extraordinaria contra coronavirus el pasado 12 de marzo. Entonces se decidió que el criterio predominante fuese en un 80% la población protegida equivalente del Sistema Nacional de Salud, un 15% el número de casos de Covid acumulados, y un 5% el peso en UCI.

Los días y semanas siguientes, los contagios y muertes se disparan, España entra en estado de alarma, y el Gobierno anuncia un fondo extraordinario acorde a las dimensiones de la pandemia: 16.000 millones de euros no reembolsables para que las autonomías.

La Junta lleva reclamando más dinero al Gobierno desde que se anunció la creación del Fondo Covid-19. En la primera propuesta de reparto, el criterio de población pesaba un 20% en el reparto del dinero, y el impacto del virus en el sistema sanitario condicionaba el resto. El 10 de mayo, tras una Conferencia de Presidentes Autonómicos telemática, Moreno comparece para pedir a Sánchez que "busque un mayor equilibrio entre ambos criterios, y que la incidencia del coronavirus sea del 60% en el reparto de fondos y la población el 40%". Finalmente, la presión de algunas comunidades logra elevar el criterio del peso poblacional al 35%, pero la Junta mantiene la misma beligerancia que antes.

El Gobierno andaluz admite que su comunidad no ha sufrido los estragos del virus tanto como Madrid o Cataluña, pero esto lo atribuye, en parte, a su "capacidad para anticiparse a la pandemia". La Junta defiende que tiene menos contagios y muertos que otras comunidades, porque actuó "antes y mejor", y quiere que el Ministerio de Hacienda "compense y no castigue esa capacidad para anticiparse". El debate se ha centrado en torno a la factura del gasto sanitario en Andalucía, para cuya compensación se ha creado el Fondo Covid-19. Pero la cifra ha variado mucho en las últimas semanas y dependiendo del consejero que hablara.

La factura: de 900 a 2.300 millones

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, dio una primera estimación de 900 millones de euros en gasto sanitario hace un mes. Esa cifra ha condicionado luego el debate, ya que en el cómputo total, Andalucía recibirá bastante más del fondo extraordinario: en torno a 2.000 millones de euros. Fuentes del PP andaluz reconocen que Bravo fue "excesivamente riguroso al cifrar esa cantidad", y que el consejero de Hacienda se llevó algún tirón de orejas de sus compañeros por ello. En unos días, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, elevó el gasto a 1.422 millones de euros, cifra que aportó en una comisión parlamentaria la semana pasada. A esta cantidad de gasto sanitario, la Junta le ha sumado el sobrecoste social -que el Gobierno compensará con otro fondo- y que elevan la factura andaluza a 2.300 millones de euros.

El tramo aprobado este miércoles es el primero de los dos que se distribuirán entre los territorios siguiendo criterios representativos del gasto sanitario y que suman más de la mitad del fondo con 9.000 millones. El segundo tramo del fondo alcanzará los 3.000 millones y se abonará en noviembre. Los criterios de reparto cambiarán algo respecto al primer tramo: los ingresos UCI (25%); los pacientes hospitalizados (20%); las pruebas PCR totales realizadas (10%); y en la población protegida equivalente (45%).

Las variables sanitarias serán las notificadas a 31 de octubre, lo que permitirá evaluar el impacto de la pandemia en los próximos meses para hacer el reparto en función de su impacto. El tercer tramo está asociado a la educación con 2.000 millones de euros, que se transferirá en septiembre, mes en el que comienza el curso escolar. Estos recursos se repartirán conforme a la población de 0 a 16 años (80%) y a la población de 17 a 24 años (20%).

El cuarto tramo del fondo está dotado con 5.000 millones de euros y se repartirá en diciembre a las comunidades autónomas de régimen común para compensar los menores ingresos por la reducción de la actividad económica. De este tramo se reservan 800 millones que se distribuirán de acuerdo a criterios asociados al impacto presupuestario en el ámbito del transporte público. El Fondo Covid-19 supone la mayor transferencia de recursos del Gobierno a las comunidades autónomas al margen del sistema de financiación.

Se trata de un fondo no reembolsable que las comunidades no tienen que devolver y no genera más deuda ni intereses a las regiones, ya que el coste lo asume el Estado. Con esta medida el Gobierno garantiza que las comunidades tengan recursos para hacer frente al impacto de la pandemia y poder prestar servicios públicos de calidad. El Gobierno da un paso más en su estrategia de no dejar a nadie atrás, incluidas las administraciones territoriales. El Fondo Covid-19 se suma a otros recursos ya aprobados por el Gobierno para financiar a las administraciones autonómicas. Las comunidades recibirán este año del sistema de financiación 115.887 millones, un 7,3% más que en 2019, 7.907 millones más.