Las políticas de infancia y discapacidad encallan en el forcejeo partidista del Parlamento andaluz

En la pasada legislatura, apenas un mes después de constituirse el Parlamento andaluz, se crearon dos foros específicos para que los partidos discutiesen de forma concreta las necesidades y las propuestas de mejora en torno a las políticas sobre infancia y sobre discapacidad.

El aumento de la pobreza infantil pone a prueba la efectividad de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía

Esos espacios de trabajo parlamentario eran dos comisiones permanentes no legislativas, la primera se constituyó a instancias del PSOE, y la segunda fue registrada por PP y Ciudadanos, entonces socios del Gobierno de Juan Manuel Moreno. Ambas salieron adelante por unanimidad y con el beneplácito de las organizaciones más representativas en esas dos materias.

Aquel consenso no se ha reeditado en este mandato. El Parlamento reabrió el pasado mes de julio y cinco meses después todavía no se han creado las comisiones sobre infancia ni sobre discapacidad. Los partidos que tomaron la iniciativa entonces -PSOE y PP- no lo han considerado tan “prioritario” esta vez, según fuentes de ambas formaciones, consultadas por este periódico el pasado 10 de octubre. Entonces, ni los socialistas ni los populares habían registrado ninguna propuesta al respecto y ninguno de los dos mencionó que se estuviera trabajando en un diseño mejorado de aquellas comisiones. “No funcionó como se esperaba”, advirtió una fuente el PSOE-A.

Tampoco las organizaciones que trabajan en el ámbito de la infancia y de las políticas sobre discapacidad han reclamado al unísono que vuelvan a crearse estas comisiones. La coalición de izquierdas Por Andalucía alude a esa falta de consenso en el sector para explicar su posición, contraria a impulsar la creación de ambos espacios de trabajo.

Sin embargo, los socialistas solicitarán este miércoles en el Pleno del Parlamento la creación de la Comisión sobre Discapacidad, usando para ello una vía inusual: su cupo para presentar proposiciones no de ley (PNL). Los de Juan Espadas aseguran que han tomado este afluente después de que la Mesa de la Cámara se negase a calificar la misma propuesta que llevaron al registro, impidiéndoles además usar una misma PNL para pedir la creación de las dos comisiones -Infancia y Discapacidad-. Este “veto”, dicen, les ha obligado a “gastar” dos iniciativas legislativas, una para cada comisión.

Giro de posición

La posición pública de PSOE y PP sobre este asunto ha dado un giro drástico en los últimos días. El 10 de octubre, preguntado por este periódico, el grupo de Espadas aseguró por escrito que “no estaba previsto” volver a solicitar la constitución de las comisiones de infancia y de discapacidad. Pero una semana después -el 17 de octubre-, presentaron en el registro una solicitud dirigida a la Mesa de la Cámara para crear una Comisión no permanente sobre Discapacidad, y el 28 de octubre, registraron la misma propuesta sobre Infancia.

El viraje del PSOE coincidió con la solicitud que, ese mismo 17 de octubre, hizo la asociación CERMI (Comité de Entidades Representantes de las Personas con Discapacidad en Andalucía) al presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, para que se reeditase el foro de participación extraordinario sobre políticas de discapacidad.

Aguirre remitió la propuesta de CERMI a los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Al día siguiente, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores López, Dolores López, aplaudió la propuesta. “Es importante que la situación de las personas con discapacidad en Andalucía se visibilice de todas las formas posibles y una de ellas es a través de la creación de una comisión extraordinaria especifica en el Parlamento”, dijo.

Fuentes del PP andaluz aseguran que, si bien es cierto que la constitución de ambas comisiones no ha sido un asunto prioritario de esta legislatura, como lo fue del mandato anterior, “sí se ha venido trabajando” para reeditar los dos foros de participación, pero con una “fórmula mejorada”.

En ese sentido, los populares afean al PSOE el “oportunismo” de querer apropiarse de la iniciativa, después de que CERMI hiciera llegar su reclamación a los grupos, y adelantan que tratarán de “enriquecer” la proposición no de ley de los socialistas con sus propias enmiendas. El objetivo, dicen, es que la comisión no se limite a las comparecencias de los responsables públicos de la Junta de Andalucía, como sucedió en el mandato anterior, sino que se abra también a los colectivos y organizaciones del sector.

¿Qué opina la Junta y qué le parece a las organizaciones?

La Comisión sobre la Discapacidad de la pasada legislatura, aprobada por unanimidad del Pleno de la Cámara en marzo de 2019, celebró en tres años 17 comisiones, la última el 1 de febrero de 2022. Por su parte, la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía, que arrancó en mayo de 2019, celebró 16 sesiones durante la legislatura, la última el 15 de marzo de 2022. Actualmente, hay 14 comisiones permanentes legislativas (creadas a finales del pasado mes de julio) y 6 comisiones permanentes no legislativas (Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el DPA y Peticiones, Comisión de Asuntos Europeos, Comisión de Control de la RTVA y de sus Sociedades Filiales, Comisión de Reglamento, Comisión de Seguimiento y Control Financiación Partidos Políticos, y Comisión del Estatuto de los Diputados).

CERMI Andalucía ha sido la organización que más ha empujado para la creación de una comisión específica en esa materia. El pasado 28 de octubre, tras haber celebrado reuniones con los portavoces de los grupos parlamentarios, mantuvieron un encuentro con el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, quien mostró su disposición a impulsar un acuerdo con todos ellos para poner en marcha la citada comisión de discapacidad, informó CERMI, que ha incidido en “la necesidad de crear una comisión de igualdad en la Cámara autonómica para que la voz y necesidades de las más de 700.000 personas con discapacidad y sus familiares de la comunidad sea escuchada”.

Ya a primeros del pasado septiembre CERMI pedía su creación pero que tuviera “carácter legislativo a partir de esta legislatura”. Fuentes del comité insisten a día de hoy que su propósito es que tuviera ese carácter. “Tendría mucho más fuerza pero habría que cambiar normativa del Parlamento”, reconocen. En cualquier caso, desde CERMI se “exige” la “existencia de una comisión como en la pasada legislatura para que la voz de la discapacidad esté presente en la Cámara”.

Y ¿qué dice el Gobierno andaluz respecto a la creación de estas comisiones? Desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad remitían el 11 de octubre a las “explicaciones” que pudiera dar el Parlamento. Pero, al igual que los partidos, el Gobierno andaluz movió ficha a posteriori. Loles López, a través de un comunicado, aplaudió el pasado 18 de octubre la propuesta de una Comisión de Discapacidad después de que CERMI Andalucía solicitara al presidente de la Cámara la reedición de ese foro de participación que ya existía durante la legislatura anterior. La consejera expresó también en aquel comunicado su “deseo de que también se cree una comisión extraordinaria sobre la protección de la infancia que, igualmente, tuviese carácter transversal”.

Discrepancias en infancia

En cuanto a la creación de esa Comisión de Infancia, a expensas de que el PSOE lleve a tal efecto la PNL al Pleno del Parlamento, fuentes de UNICEF abogan por “una Comisión sobre Infancia y Adolescencia permanente legislativa para impulsar un nuevo modelo que dé respuesta a esta nueva crisis y que otorgue un tratamiento prioritario a la infancia y la adolescencia en todas las políticas públicas”. “Entendemos que esta comisión podría ser realmente eficaz para lograr avances en la protección y promoción de los derechos de todos nuestros niños, niñas y adolescentes”, tal y como pedían en el documento que difundieron entre todos los grupos políticos con motivo de las elecciones del 19J (55 Propuestas por una Andalucía en clave de infancia)“, añaden las fuentes.

Esa comisión “tiene por delante el seguimiento del desarrollo preceptivo de la nueva Ley andaluza de Infancia y Adolescencia, aprobada en 2021, que parte del valor social de la infancia y que incluye importantes retos, como contribuir a la implementación, a nivel autonómico, de la LOPIVI o la puesta en marcha del Consejo andaluz de Niños, Niñas y Adolescentes”. “Desde UNICEF trabajamos para que el enfoque de derechos de infancia recorra de manera transversal la definición, la acción y la evaluación de nuestras políticas públicas. Para ello son necesarios mecanismos institucionales que tomen en consideración las necesidades específicas y los derechos de la población menor de edad. Motivos por los que apoyamos la creación de la comisión parlamentaria de infancia en las dos legislaturas anteriores y lo seguimos haciendo”.

Por su parte, Save the Children apoya “la creación de una Comisión Permanente no Legislativa sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía” para esta legislatura porque “supone darle mayor visibilidad a los temas que afectan a la la infancia en Andalucía, con especial foco en la atención a los niños y niñas más vulnerables”. No obstante, la organización considera que “se corre el riesgo de que, al no ser una comisión legislativa, las propuestas que ahí se debatan queden relegadas a un segundo plano y no se materialicen en leyes, decretos, etc”.

“Puesto que los temas de infancia son transversales a todas las consejerías (Educación, Interior, Salud, Inclusión...) y, por tanto, a todas las comisiones legislativas”, desde la organización solicitan “que la próxima Comisión de Infancia de un paso más y se comprometa a elevar a las consejerías y comisiones legislativas pertinentes los temas de infancia que ahí se traten para que no queden olvidadas”. Además, proponen que dicha comisión “se convierta en un espacio donde se les dé voz real a los niños y niñas andaluces” ya que “el Parlamento de Andalucía debe fomentar la participación infantil y juvenil para que sean ellos y ellas lo que hablen en primera persona de sus problemas y aporten soluciones”.

Para Save the Children, la anterior Comisión de Infancia, “al igual que el resto de comisiones, quedaron distorsionadas debido al impacto de la Covid-19”, pero esta organización “agradecen el espacio que se le ha dado a la entidad, en esta y otras comisiones, para presentar datos, informes y propuestas sobre infancia”. Consideran que “el trabajo con los distintos partidos políticos ha sido fluido dentro de esta comisión y se han podido llevar a cabo varias acciones”.