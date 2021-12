El PP de Moreno retrocede tras tres años de tendencia electoral en ascenso, según el CIS andaluz

El Partido Popular de Andalucía ha frenado en seco su ascenso electoral, una tendencia al alza ininterrumpida en todos los sondeos de intención de voto publicados en los últimos tres años bajo el Gobierno de Juan Manuel Moreno. Según el barómetro trimestral del Centro de Estudios Andaluces (Centra), conocido este lunes, los populares retroceden tres puntos respecto a la edición de octubre, pasando del 38,3% al 35,1% del escrutinio. Se estrecha así la ventaja con el PSOE, que también por primera vez rompe su tendencia hacia bajo y recupera dos puntos respecto al resultado del último barómetro: del 23,1% al 25,1%.

El PP se aleja de la mayoría absoluta [55 escaños]. Tampoco lograría su objetivo de reeditar el Gobierno de coalición con Ciudadanos, que sigue en caída libre, pero sí con Vox. El partido de extrema derecha también retrocede en intención de voto por primera vez -pasa del 12,8% al 10,9%- pero se mantiene como tercera fuerza y su resultado permitiría a Moreno conservar el poder.

El barómetro Centra, financiado por la Consejería de Presidencia, consta de 3.600 entrevistas con un margen de error del 1,6% y fue realizada entre el 24 de noviembre y el 13 de diciembre. Lo más significativo de ese periodo fue que el Gobierno andaluz encajó una significativa derrota política cuando el Parlamento, con el voto de toda la oposición, tumbó los Presupuestos para 2022.

Pese a todo, la encuesta constata que el PP de Moreno ganaría las elecciones andaluzas si se celebrasen hoy, con diez puntos de diferencia respecto a los socialistas, y una horquilla entre 44 y 46 escaños (en el barómetro de octubre la previsión fue de 47 a 51). En las elecciones andaluzas de diciembre de 2018 obtuvo el 20,7% de los sufragios y 26 diputados.

El PSOE andaluz recupera oxígeno, al menos para amortiguar su descenso en intención de votos. Según el CIS andaluz, los de Juan Espadas alcanzarían entre 31 y 33 diputados (la anterior horquilla fue de 24 a 27). En los comicios de hace tres años, con la ex presidenta Susana Díaz como candidata, lograron 33 escaños y fueron el partido más votado, pero su mayoría fue insuficiente para evitar que la alianza de PP, Cs y Vox sumara para formar el primer Gobierno andaluz de derechas en 37 años.

Vox empezó a aminorar su ritmo de crecimiento en las encuestas en las dos últimas entregas y en el sondeo publicado este lunes se confirma un freno de sus expectativas electorales. El partido de Santiago Abascal, aún sin candidato elegido para las andaluzas de 2022, se quedaría con 12 o 13 diputados (en octubre la previsión era de 13 a 15). En las elecciones de 2018 irrumpieron en el Parlamento con 12 escaños. La mejor foto prospectiva que han logrado en las encuestas les situaba próximo a los 20 diputados, ocupando el espacio yermo que ha dejado Ciudadanos.

El partido naranja, que acaba de reelegir como candidato al vicepresidente y líder regional, Juan Marín, vuelve a desinflarse, después de un leve repunte en el barómetro de octubre. La foto fija ahora es del 5,5% del escrutinio, entre 4 y 5 diputados, rozando el riesgo de quedarse sin grupo propio en el Parlamento. Las expectativas de Ciudadanos están muy lejos del resultado que obtuvieron en 2018, con un 18,3% del escrutinio y 21 escaños. Los naranjas venían de tener nueve parlamentarios en la legislatura anterior, y pasaron a disputar de cerca al PP el puesto de líder de la oposición. En las generales de 2019 lograrían el sorpasso en votos, pero desde entonces, los de Moreno han consolidado su imagen de partido, y de candidato, mientras los de Marín se han ido deshilachando por las continuas broncas internas y la falta de capacidad para amortizar su gestión en el Gobierno.

Moreno y Marín coinciden en que su objetivo es reeditar su coalición, aunque el equilibrio de fuerzas sea muy distinto al de hace tres años, pero la suma de PP y Cs con su mejor proyección electoral [51 diputados] se queda a cuatro puntos de la mayoría absoluta.

A la izquierda del PSOE, el barómetro pregunta por tres partidos: Unidas Podemos, Adelante Andalucía y la última incorporación en liza, la coalición Andaluces Levantaos, nueva marca de Más País con dos agrupaciones andalucistas. Unidas Podemos, la alianza de IU y la formación morada, se mantiene con un 10,7% del escrutinio y entre 11 y 12 escaños (en octubre logró un 11% y entre 12 y 14 diputados). La confluencia está liderada por Martina Velarde (Podemos) y Toni Valero (IU), pero aún no ha elegido candidato. Su resultado sólo puede compararse en las urnas con el que obtuvo su marca anterior en los comicios de 2018, Adelante Andalucía: 17 diputados.

Ahora la confluencia Adelante Andalucía no tiene representación parlamentaria -porque los ex socios de Teresa Rodríguez la expulsaron del grupo acusándola de tránsfuga y cambiaron su identidad por Unidas Podemos- pero el nombre sigue en manos de la gaditana y su grupo de diputados no adscritos, ligados a Anticapitalistas. Adelante Andalucía lograría el 4,4% del escrutinio y entre 2 y 3 escaños, según el CIS andaluz. No obtendría grupo parlamentario, pero su resultado mejora respecto a octubre (3% y un solo escaño).

La nueva coalición de Andaluces Levantaos, cuya candidata será la ex diputada de Podemos y ex senadora de Adelante, Esperanza Gómez, se estrena en el barómetro con un buen resultado: un 2,6% del escrutinio y un escaño.

El CIS andaluz sigue proyectando un Parlamento muy dividido, sin mayorías claras, donde el futuro Gobierno pasa por la suma de fuerzas en el bloque de las derechas o las izquierdas. Lo que no ha cambiado desde 2018 es que el arco conservador -PP, Ciudadanos y Vox- sigue siendo más ancho que el que conforman las fuerzas progresistas: PSOE, Unidas Podemos, Adelante Andalucía y Andaluces Levantaos. Los primeros aglutinan el 51,5% en intención de voto, y los segundos el 42,8%. La abstención sería del 39%, inferior a la que se vivió en 2018.

Valoración de líderes

Juan Manuel Moreno sigue siendo el líder político más conocido y mejor valorado, aunque su puntuación desciende levemente por primera vez desde que es presidente de la Junta. En octubre su nota en el barómetro fue de 6,6 y ahora es de 6,36. Le sigue el vicepresidente y líder de Cs, Juan Marín, con 5,34 puntos, unas décimas menos que en octubre. Los socios de Gobierno son los únicos que aprueban. Por debajo del 5 está el líder socialista, Juan Espadas, que aprobó en octubre con un 5,08, pero ahora logra un 4,58.

Su nota es muy similar a la de una nueva incorporación a esta lista, la diputada de Vox en el Congreso, Macarena Olona. El sondeo pregunta su valoración, pese a que aún no es la candidata oficial del partido ultraderechista ni portavoz ni parlamentaria andaluza, aunque su nombre no deja de aparecer en las crónicas. Olona logra un 4,56. Vox es el único partido que tiene a dos dirigentes en esta lista de políticos mejor valorados: el otro es el portavoz parlamentario, Manuel Gavira, que logra el peor resultado de todos: 4,12.

También se estrena la ex diputada de Podemos, Esperanza Gómez, que sí ha confirmado su candidatura a las andaluzas por la coalición Andaluces Levantaos. Su nota: 4,74 puntos, la tercera mejor valorada. En último lugar está Teresa Rodríguez, con 4,14 puntos. Desaparece de esta lista la líder de Podemos, Martina Velarde, que sí fue puntuada en la anterior edición con 4,13 puntos.