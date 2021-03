Rocío Ruiz (Cs): "El que se quiera ir se puede ir, pero que deje el acta" por una cuestión de "honor"

La consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado este viernes el pacto entre PP y Cs contra el transfuguismo y ha ensalzado "la solidez" del Gobierno andaluz, del que se siente "orgullosa" de pertenecer. Por ello, ante los casos de transfuguismo "fuera de Andalucía", la consejera ha señalado que "el que se quiera ir, se puede ir pero que deje el acta" por una cuestión "de honor y honestidad".

Así lo ha puesto de manifiesto en Huelva a preguntas de los periodistas sobre si teme que se den bajas en la formación naranja, al tiempo que Ruiz ha ensalzado el acuerdo alcanzado entre ambos partidos y ha reiterado que el Gobierno andaluz es "sólido".

En este punto, ha subrayado que el Gobierno andaluz está formado por personas "honradas que vienen a trabajar por los andaluces y más en estos momentos" donde hay que "salvar vidas, salvar empleos y reconstruir" Andalucía tras la crisis derivada de la pandemia.

"Honor, honestidad y decencia"

Coincidiendo con la celebración este 19 de marzo del Día del Padre, Ruiz ha hecho mención a que su padre le enseñó la importancia del "honor, la honestidad y la decencia", lo que significa que "uno cumple su palabra y con su responsabilidad y eso es lo que estamos haciendo en el Gobierno de Andalucía y muchas gente de Cs".

"El que no tenga honor ni dignidad se puede ir donde considere oportuno", ha agregado la consejera, que ha insistido en que cuando se presentó a las elecciones "me votaron no por Rocío Ruiz sino porque iba en una lista, con una marca y un proyecto político que era Cs". Así, "el que se quiera ir se puede ir pero que deje su acta si tiene dignidad y honor que es lo que me enseñaron mis padres", ha concluido.