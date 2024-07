Los sanitarios andaluces acusan a la Junta de negociar el plan de verano con el único sindicato que no fue a la huelga

A principios de junio, la Consejería de Salud del Gobierno andaluz negoció el plan de verano en exclusiva con el Sindicato Médico de Andalucía, el único de las cinco organizaciones mayoritarias que no había convocado la huelga en protesta por las deficiencias del sector sanitario.

Esa es la denuncia que hacen Satse, CSIF, CCOO y UGT tras conocer que el pasado 4 de junio hubo en encuentro entre la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y miembros del Sindicato Médico para abordar la organización veraniega de la sanidad andaluza, sin llegar a reunirse con ningún otro representante de la mesa sectorial, según consta en el acta de la reunión, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. No ha sido hasta el pasado jueves, con el plan ya en marcha, cuando se ha convocado a todos los sindicatos para abordar detalles sobre la contratación de MIR en este periodo estival. Una reunión que ya llegaba tarde para aliviar el malestar sindical.

Los cuatro sindicatos que denuncian este bloqueo por parte de Salud son los que protagonizaron la huelga del pasado 26 de junio por no estar de acuerdo con la política sanitaria que está protagonizando el gobierno de Juan Manuel Moreno. El Sindicato Médico no se sumó y tampoco firmó en su momento el acuerdo para la atención primaria, alegando que con ellos sí se están cumpliendo los compromisos. Aquel encuentro sirvió para acercar posturas con la organización más afín a la Junta, pero también quedaron recogidas las discrepancias.

La consejera Catalina García presentó su planificación para los meses de verano el martes pasado, un día antes de la convocatoria de huelga. Su apuesta pasaba por aumentar un 3,15% los contratos con respecto a 2023 (37.320 contrataciones de tiempo variable -días, semanas, un mes- frente a las 36.179 del año pasado) y hacer lo propio con un presupuesto que pasa a ser de 144 millones de euros, lo que significa un 6,6% más que en 2022.

El volumen de contratos no se corresponde con el número de médicos disponibles, admite la consejería, que recuerda que lo que se pone encima de la mesa son contratos que, al final, queden desiertos porque no haya profesionales que los cojan, lo que no acaba con el déficit de plantilla que sufre habitualmente el SAS, especialmente en verano.

Más allá de eso, hay malestar por la forma en que la consejera García está negociando y relacionándose con los sindicatos de la mesa sectorial. Mientras, desde su gabinete aseguran que es habitual que se produzcan reuniones individuales con cada sindicato, pero el acta que recoge los detalles de la reunión con el Sindicato Médico recopila asuntos que no se trataron con el resto de organizaciones, según han denunciado estos sindicatos.

Una reunión fuera de la mesa sectorial

Al encuentro asistieron no sólo la gerente Valle García, sino otros tres altos cargos sanitarios y cuatro portavoces de la sección sindical de los médicos, pero ningún otro sindicato de la mesa sectorial, quienes aseguran que conocieron el plan de verano “a través de un mensaje de WhatsApp desde la Dirección General de Personal”. Fue una reunión sólo entre dos partes, donde se abordó el plan de verano en lo referente a los galenos. Preguntados por el encuentro, desde el sindicato rechazan pronunciarse por considerar que el acta que lo desvela y al que ha tenido acceso este medio es “confidencial”.

El SAS propuso al Sindicato Médico la contratación de los médicos que aún no han acabado el MIR -por el desfase de la pandemia de la Covid-19-, un aumento del gasto en continuidades asistenciales para que los centros de salud sigan abiertos por las tardes y la posibilidad de contratar a médicos de otras especialidades para la atención primaria. Puntos que no negoció con ningún otro sindicato de la mesa sectorial, según denuncian a este medio.

De hecho, Satse, CSIF, CCOO y UGT aseguran que Salud no ha negociado ni esos puntos ni ninguno otro con ellos, algo que tachan de “falta de respeto” porque sienten que se les ha ignorado. A pesar de que han pasado semanas solicitando reuniones tanto con la Consejería como con el SAS para tratar no sólo el plan de verano, sino el cumplimiento de los distintos pactos alcanzados en los últimos meses, la Junta les ha ignorado “sistemáticamente”, dicen.

Aunque el pasado jueves la Consejería de Salud sí convocó a la mesa sectorial para tratar la contratación de MIR de cara al verano, que es el caballo de batalla de la Junta frente al Ministerio de Sanidad, el encuentro tampoco sirvió para aliviar el descontento. No obstante, lo que se abordó en la reunión se limitó a modificar parámetros de la oferta a los residentes, subiendo a 500 euros el complemento que cobrarán en zonas de difícil cobertura, pero sin posibilidad, por parte de los sindicatos, de rechazar que los médicos en formación trabajen en verano, pese a haber dudas sobre la legalidad.

Sobre el plan de verano en general, Sindicato Médico y SAS sólo acercaron posturas en cuanto a la continuidad asistencial -las horas extra que puede hacer un médico-. Los médicos solicitaron que se incrementase el pago y se estableciese un mínimo por centro de salud, pero la Consejería se limita a seguir dotando de presupuesto esa partida para que sigan adelante las continuidades, recogidas en el plan de accesibilidad, con el fin de que los ambulatorios no tengan que cerrar por las tardes.

No se llegó a ningún acuerdo sobre los MIR porque desde el Sindicato Médico consideran que no es legal contratarlos sin haber acabado su formación, pese a que la consejera Catalina García asegura que sí lo es y que por ello se les ha ofrecido trabajar este verano. Al tiempo que en el Sindicato Médico creen que faltan “incentivos económicos” para que estos médicos en formación quieran aceptar la propuesta. Tampoco se aceptó por parte de este sindicato que galenos de otras especialidades pudiesen trabajar en atención primaria.

“Negocian con los que les alaban”

Más allá de los desacuerdos, lo que queda es el malestar del resto de la mesa sectorial. Satse, CCOO, UGT y CSIF se sienten “ninguneados” por parte de la Consejería de Salud. José-Pelayo Galindo de CCOO dice estar “indignado” con Salud porque “hablan de negociación, pero lo que queda demostrado es que mantienen contactos fuera de la mesa sectorial”.

“No sólo no se han reunido con nosotros para negociar nada, sino que del plan nos enteramos por un WhatsApp que nos mandó la dirección de Personal”, apunta Antonio Macías, portavoz de UGT. “Sólo negocian con aquellos que les alaban”, lamenta José Sánchez de Satse.

“Después que no se extrañen si nos levantamos de las mesas y nos vamos a las calles”. No en vano, estos cuatro sindicatos son precisamente los que protagonizaron la huelga parcial del pasado 26 de junio por el incumplimiento del pacto para la mejora de la atención primaria, el desarrollo de la carrera profesional o la falta de actualización de la bolsa de empleo. “No sabemos si fue una negociación como tal, porque el Sindicato Médico puede escribir en sus actas lo que considere, pero sí que es evidente que Salud ha ignorado al resto”, apunta Victorino Girela de CSIF.

Desde la Consejería insisten en que las reuniones con cada sindicato de forma individual son “habituales” y que, en todo caso, no van a entrar a valorar una “reunión privada”. Que a la mesa sectorial se le ha informado puntualmente y que la última vez que la consejera se reunió con ellos fue el pasado 19 de junio. “Se les habló de los MIR y del plan de verano”, apuntan. Algo que desmienten Satse, CSIF, CCOO y UGT: “No se habló del tema”. Lo que sí ocurrió es que Salud presentó un documento ya escrito para pedirles que firmasen a favor de una financiación singular para Andalucía, en pleno debate por la que Catalunya exige para sí misma a cambio de la investidura de Salvador Illa del PSC.