El Servicio Andaluz de Salud no convence a los sindicatos y seguirán las protestas para la mejora de la atención primaria

Dos semanas después de que el Sindicato Médico desconvocase su propia huelga para protestar por la situación de la atención primaria en Andalucía, lo cierto es que nada ha cambiado. El acuerdo al que se llegó en aquel momento entre dicha sección sindical y la Consejería de Salud para desbloquear el parón apenas ha pasado de ser un pacto puntual porque, a día de hoy, la mesa sectorial está lejos de llegar a un entendimiento con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). La mesa técnica celebrada este jueves, que era una cita clave, así lo ha evidenciado.

La reunión ha acabado sin que los sindicatos y Salud hayan llegado a un acuerdo sobre qué hay que hacer para que la atención primaria deje de estar colapsada en Andalucía. Los profesionales de los centros de salud se quejan porque no dan abasto para atender a los usuarios y los usuarios protestan porque no tienen citas o la demora asistencial es prolongada. La base del problema es la misma que la de toda la sanidad pública: falta plantilla. Pero la receta para obrar la solución no llega a plasmarse, a pesar de que hace apenas 15 días Sindicato Médico y Consejería de Salud parecía haber llegado a un entendimiento.

Entonces, el pacto sellado entre las partes, que evitó la huelga prevista para el 27 de enero, contempló que los cupos diarios de atención a pacientes que debe asumir cada médico se viesen mucho más limitados de lo que están actualmente. Mientras que un galeno puede llegar a atender a más de 60 personas en una misma mañana, el acuerdo que frenó la huelga implicaba que el máximo de usuarios diarios iba a estar en 35 en el caso de los médicos de familia y en 25 en el caso de los pediatras, pudiendo sumar otros 25 más en horario de tarde. Sin embargo, aunque el resto de sindicatos entienden que el colapso asistencial se puede solventar yendo por esa senda, consideran que es insuficiente.

Así lo han dejado claro en la mesa técnica celebrada entre las secciones sindicales y el SAS. El encuentro estaba marcado en rojo para que se debatiesen soluciones para mejorar la atención primaria, después de que la anterior mesa sectorial fuese calificada de “paripé” porque se celebró para presentar el acuerdo entre médicos y Consejería de Salud sin que se supiese realmente cómo se pretendían alcanzar los cupos ya mencionados sin incrementar la plantilla. Pero la realidad es que la mesa solo ha servido para constatar lo lejanas que están las posturas entre los sindicatos y Salud.

Hacia un nuevo pacto

Tan alejadas están que el borrador con medidas para la atención primaria, presentado por el SAS, se ha retirado. Tendrá que elaborarse un nuevo documento después de que CSIF, UGT, CCOO, SATSE e incluso Sindicato Médico lo viesen como “insuficiente”. Sobre todo porque se centra casi en exclusiva en mejorar la dotación de médicos, pero no entra en el fondo de la problemática que sufren el resto de categorías profesionales que trabajan en los centros de salud y que también se ven afectadas por el colapso asistencial.

Por ello, la Consejería de Salud, tras una reunión breve de dos horas, ha emplazado a los sindicatos a reunirse de nuevo en unos días con el fin de abordar la elaboración de un plan que contente a todas las partes. Algo que para las fuentes de la mesa sectorial consultadas por este medio evidencia que el amago de huelga de hace dos semanas se produjo al verse presionados porque el nuevo Sindicato Médico de Primaria ya había puesto en marcha su propio parón. Ante el temor de que esta nueva sección sindical fuese más reivindicativa, el Sindicato Médico se vio forzado a pedir una huelga en la atención primaria que en realidad no se iba a producir, tal y como quedó de manifiesto con el pacto alcanzado con Salud que ahora no tiene recorrido, según explican desde la mesa sectorial.

Para CSIF, UGT y CCOO la propuesta que ha presentado el SAS en la mesa técnica de este jueves es “insuficiente” e “inadecuada”. Algo que les llena de razones para mantener nuevas protestas ante los ambulatorios de Andalucía y no descartar medidas más contundentes. Según estos sindicatos, Salud no está ofreciendo “medidas concretas” para resolver los problemas de la atención primaria. Insisten en que hace falta reforzar las plantillas, aumentar los medios técnicos y descongestionar y “desburocratizar” la asistencia. Al tiempo que lo único que se propone ya está en marcha desde hace meses como ocurre con la continuidad asistencial -la posibilidad de pasar consulta por las tardes-.

Mientras el Sindicato Médico tampoco acaba de ver bien la propuesta del SAS al ver que no es lo suficientemente eficaz para resolver los problemas, en SATSE se muestran más categóricos. José Sánchez, su portavoz, pide un cambio de modelo “urgente” que ponga a la persona en el centro del debate. “Hay que destinar entre el 20 y 25 por ciento de los presupuestos sanitarios autonómicos a la atención primaria y, además reestructurar los recursos que actualmente se disponen, se tienen que desarrollar y potenciar las competencias profesionales de las enfermeras asumiendo nuevas responsabilidades”.

Todos los sindicatos coinciden en el mismo análisis: hay que incrementar el presupuesto y la dotación de personal en los centros de salud. Pero el SAS se suele defender recordando que no hay profesionales para contratar porque ni siquiera quedan en la bolsa de empleo, ya que muchos se marchan a otras zonas o engrosan la sanidad privada. Puntos de partida entre ambas partes que están tan alejados como lo deja claro que aún no hayan firmado un gran pacto por la atención primaria, a pesar de que esa parece ser la pretensión que persiguen los protagonistas.