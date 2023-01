Los sindicatos de la mesa sectorial califican de “paripé” la reunión con Salud para resolver el colapso de la primaria

El acuerdo firmado este miércoles entre la Consejería de Salud y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para mejorar la atención primaria y desconvocar la huelga prevista para el viernes 27 de enero, no ha satisfecho al resto de sindicatos presentes en la mesa sectorial. Apenas 24 horas después del pacto, CCOO, UGT y CSIF lamentan que el mismo carezca de medidas concretas. A su vez, critican a la consejera de Salud, Catalina García, por aplacar el parón sin ofrecer un plan de soluciones reales.

Así se ha plasmado en la reunión sectorial mantenida entre las partes precisamente para tratar el desbloqueo de la presión asistencial que padecen los centros de salud de Andalucía. La cita, que estaba fijada en el calendario como una fecha clave para evitar la huelga que finalmente fue desconvocada fruto del acuerdo entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el SMA, ha resultado ser un “paripé” para tres de los cinco sindicatos presentes en el encuentro.

CCOO, UGT y CSIF afirman que el pacto por la atención primaria es “insuficiente” y que solo se ha alcanzado para evitar la imagen de una huelga en la sanidad pública de Andalucía. Fuentes de las tres secciones sindicales añaden también que la reunión con el SAS ha sido “tensa” porque ha carecido de propuestas concretas para mejorar la asistencia en los centros de salud.

“Mientras la Consejería de Salud no admita que la atención primaria necesita de una profunda reconversión e inversiones suficientes para cambiar el modelo, no se va a conseguir absolutamente nada”, afirman los tres sindicatos en un comunicado conjunto al que se adhiere en ese mbito SATSE. Argumentan así después de una mesa sectorial que ha durado dos horas y que no ha servido para avanzar nada. Según ha podido saber este medio, Salud les ha emplazado a proponer ideas para mejorar este ámbito sanitario el próximo 9 de febrero en otro encuentro sectorial.

La postura de estas tres secciones sindicales contrasta con la del Sindicato Médico Andaluz que ha pasado en dos días de amenazar con una huelga a sellar un pacto con la Junta de Andalucía para evitarla, reafirmando su satisfacción por el mismo. Los términos de dicho acuerdo han generado una fuerte polémica entre los profesionales porque se limitan a establecer un máximo de pacientes al día de 35 en el caso de los médicos de familia y de 25 en los pediatras y al mismo tiempo a ofrecer a los profesionales la llamada “continuidad asistencial” que consiste básicamente en poder trabajar también por las tardes, con un límite máximo de 25 citas.

Posibles movilizaciones

Para los sindicato más críticos con este acuerdo, la propuesta no solo no resuelve el problema de la asistencia en los centros de salud, sino que empeora el estrés de los médicos al forzarles a trabajar más horas. CCOO, UGT y CSIF entienden que los esfuerzos deben ir encaminados en aumentar el número de profesionales para poder disminuir los cupos de pacientes a los que deben atender los galenos de cabecera y pediatría. Sin recorrer ese camino, sería inviable, afirman.

Por ello, teniendo en cuenta que actualmente sí hay una huelga de atención primaria en marcha desde el pasado 20 de enero, convocada por el Sindicato Médico de Primaria de reciente creación, las secciones sindicales más beligerantes no descartan llevar a cabo movilizaciones que presionen a Salud para que cree un plan real para mejorar la asistencia en los ambulatorios. Entienden que hay una “falta de voluntad real de solucionar los graves conflictos que presentan los centros de salud y que están llevando a una situación insostenible tanto a los profesionales como a los usuarios”.