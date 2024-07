De Sevilla a Algeciras: el periplo de Lidia para ponerse una vacuna y viajar en vacaciones

Ir a ponerse una vacuna de Sevilla a Algeciras suena a sinsentido. Pero es exactamente la opción que le han dado a Lidia Ruiz, una sevillana vecina del barrio de San Diego, a su marido y a su hija de 8 años para poder irse de viaje al continente africano. Llevan meses preparando un viaje muy concreto para este verano. A los tres les hacía mucha ilusión conocer Cabo Verde, de modo que se fueron a una agencia de viajes para organizarlo todo. De la agencia salieron con todo contratado para llegar al país africano el próximo 11 de agosto y regresar a Sevilla el 19 del mismo mes.

Una vez realizada la contratación de avión y hotel, llegaba un trámite paralelo y necesario: las vacunas. Porque viajar a determinados países implica preparar el organismo para protegerse de las enfermedades más o menos propias de cada destino, y en el caso de Cabo Verde era también imprescindible.

Sin embargo, cumplir con este trámite obligado no es fácil. Lo primero, porque “en la agencia de viajes no te dicen nada, y todo lo tienes que investigar por tu cuenta. De entrada, siempre te dicen que si estás en una zona hotelera no vas a tener riesgos”, pero como existía la opción de hacer algunas excursiones, “y pensando sobre todo en la niña”, decidieron iniciar por su cuenta el trámite de la vacunación. Y es en ese punto donde comenzó su particular odisea.

Un colapso y un convenio sin cumplir

En Andalucía, los puntos de vacunación para viajeros internacionales dependientes del Ministerio están en Almería, Cádiz (donde hay dos oficinas), Huelva, Málaga y Sevilla. Ante el previsible aumento de viajeros a países exóticos, la Junta de Andalucía firmó un convenio para habilitar diez centros más de su competencia que evitaran las colas y el colapso. Sin embargo, desde octubre que se firmó dicho acuerdo, y su entrada en vigor el 23 de diciembre, la Junta solo ha puesto a funcionar los puntos de Jaén y Granada. Para el resto de provincias, “se ha constituido un grupo de trabajo para detectar todas las necesidades que hay que cubrir”, afirman fuentes de la Consejería. A preguntas de elDiario.es Andalucía, la Junta de Andalucía ha enviado un comunicado en el que señala que “continúa trabajando en el desarrollo del convenio de encomienda de gestión firmado”.

En este contexto, Lidia acude con su familia al centro del Ministerio en la capital andaluza. La primera cita la pidió en abril y se la dieron en mayo. Sin embargo, aunque no fue posible ponerse todas las vacunas que les hacían falta y su pareja iba con alergia y no iba a ser efectiva, les dieron algunas recomendaciones sanitarias para el viaje (como no beber agua del grifo) y les dieron una nueva cita el 17 de junio.

Hace unas semanas, este punto se quedó sin médicos por culpa de las bajas. A falta de manos y de los centros de refuerzo para atenderlos, el Ministerio les remitió un correo electrónico en el que se anulaba su cita en Sevilla y se les emplazaba a “obtener nueva cita” donde estuviera “disponible”. “Me mandan un mail y me llama un administrativo del centro de vacunas, que me dice que se han dado de baja los dos médicos que hay disponibles, y que no darán servicios hasta que se cubran las bajas”.

A estas alturas, ya sabían que se tenían que vacunar contra la fiebre amarilla, tifus y hepatitis A. “Las dos últimas eran vacunas privadas, pero el centro tiene que hacer un visado para que las compre y me las pongan en el centro de salud”, de modo que el problema es el mismo. No hay vacunas ni visados y el 11 de agosto se está acercando.

“Me dijeron que si me corría prisa fuera a Cádiz o Huelva o esperase a que me volvieran a citar; eso sí, me informaron de que las citas iban por orden de prioridad”. Es decir, que no es lo mismo que alguien necesite una vacuna porque se va a trabajar a un país en concreto a que se vaya por ocio.

“Una solución en internet”

Ahí comenzó una ronda de llamadas sin solución alguna. “Llamo al Ministerio y me dicen que la competencia es de la Consejería de Salud, la Consejería me remite al SAS, y Salud Responde me dice que vaya al centro de salud. En el centro de salud le dicen al jefe de enfermería que busque una solución en internet”.

La solución que encontraron fue ir a Algeciras el viernes 5 de julio próximo, porque todo en Cádiz, Huelva y Málaga está colapsado. Pero Lidia lo ha seguido intentando. Tras mucho batallar ha conseguido una cita para este miércoles, 3 de julio, en un hueco que le han buscado en el centro de Sevilla.

No obstante, asegura que no va a dar de baja la fecha que tiene en Algeciras hasta que salgan del centro hispalense con las vacunas puestas, y se pregunta qué pasaría si toda la gente que recibe una negativa en este asunto no pelea hasta conseguir lo que ella ha logrado.