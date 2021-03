La dimisión de dos miembros del comité organizador eleva aún más la tensión en el congreso del PP de Sevilla

Dos de los siete miembros que integran el comité organizador del 15 Congreso del PP de Sevilla, que se celebra el 27 de marzo, han presentado su dimisión alegando que no pueden ejercer sus funciones como vocales al no ofrecerles facilidades para asistir a las reuniones de este congreso. Esta decisión viene a añadir más tensión a un proceso congresual ya muy enrarecido por el descarnado enfrentamiento de dos candidaturas, la de la actual presidenta, Virgina Pérez, que cuenta con el aval de la dirección nacional del partido, y la de Juan Ávila, alcalde de Carmona y apoyado por la ejecutiva andaluza, un choque que es el reflejo provincial del que mantienen Pablo Casado y Juan Manuel Moreno Bonilla por el control del partido en Andalucía.

La guerra por el control del PP andaluz entre Casado y Moreno Bonilla se recrudece y resucita el fantasma de las primarias

Los dos militantes que han dado este paso son Rafael Ruiz Guzmán y Pedro Molina de los Santos, que han hecho llegar al partido sendas cartas en las que alegan que no han podido asistir a la mayoría de las reuniones del comité al celebrarse en horarios en los que sus ocupaciones laborales no les permiten asistir. Asimismo, denuncian que las convocatorias se hacen “sin apenas antelación” y que no se les han ofrecido alternativas, como la vía telemática, “que permitan estar presente para poder mostrar mi opinión”. “Mi presencia no es para nada relevante”, lamentan ambos.

Acusaciones y denuncias

La carrera para presidir el partido en Sevilla, un reflejo del pulso que están manteniendo las direcciones nacional y regional del PP, se está desarrollando con graves acusaciones e incluso descalificaciones entre ambos candidatos y las continuas denuncias de irregularidades por parte de Juan Ávila. Este aspirante, de hecho, ya había recusado a tres miembros del comité organizador: la presidenta, María Eugenia Moreno; la vicepresidenta, Isabel Díaz Cutiño; y el vocal de NNGG Pedro González, presidente de esta organización. A los tres les acusa de ser amigos personales de Virginia Pérez o tener relación laboral con ella, lo que a su juicio compromete su independencia.

Una de las cartas de renuncia presentadas al COC se limita a un austero párrafo, pero la otra misiva sí es más dura, incluyendo acusaciones como que no se ofrece información o no se leen las actas. Asimismo, critica que no ha llegado a participar, ni se le ha informado, de “decisiones de gran importancia que afectan a los afiliados”.

Poner freno al “despropósito”

La candidatura de Juan Ávila reaccionó de manera fulgurante al conocerse estas dos dimisiones, incidiendo en que esto es una muestra de “un proceso congresual a todas luces fraudulento y en el que se están vulnerando derechos de los afiliados”. Por ello, hace un llamamiento “a todos los estamentos del PP para que pongan freno al despropósito que está suponiendo la organización” de este proceso congresual, con un comité al que acusa de poner las bases para “celebrar un congreso a la carta para favorecer a Virginia Pérez”, algo que ahora “se está desmoronando”.

Desde la candidatura de Virginia Pérez no se hicieron valoraciones, mientras que desde el PP provincial se confirmó que el comité organizador ha recibido los dos escritos, pero no será hasta la reunión prevista para este sábado cuando se analicen. En esta misma jornada, a las 20 horas, concluye el plazo para que los militantes se inscriban como electores, mientras que a las 14 horas se cierra el periodo para optar a los puestos de compromisarios.