La plataforma de apoyo a María Salmerón convoca diferentes concentraciones para pedir su indulto

Después de que el Juzgado de lo Penal número seis de Sevilla haya requerido a María Salmerón para que ingrese voluntariamente en prisión al “entender desestimada su solicitud de indulto” han sido convocadas concentraciones en demanda de que el Gobierno central formalice el indulto. Recordemos que Salmerón es la mujer de Sevilla homenajeada en 2015 por el Gobierno de España como víctima de violencia de género. Su exmarido fue condenado en 2009 a 21 meses de prisión por malos tratos físicos, psicológicos y sexuales. Al ser la pena menor a dos años y carecer de antecedentes, el hombre no ingresó en la cárcel. Un juzgado ya ordenó en julio de 2020 su inmediato cumplimiento de la pena de nueve meses de prisión al haber sido condenada por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad, con la concurrencia del agravante de reincidencia, por no acudir en varias fechas de 2012 y de 2014 al punto de encuentro familiar a entregar a su padre a la menor, que ahora tiene 21 años.

María Salmerón pierde su penúltima batalla judicial: "No cabe la suspensión de la pena"

Salmerón, condenada por delito de desobediencia en abril de 2013 por hechos similares y que ha recibido hasta tres indultos en este sentido por parte del Gobierno (el último revocado por el Tribunal Supremo), fue condenada en junio de 2019 por la Audiencia de Sevilla (confirmada en mayo de 2020) por no cumplir “reiteradamente, impidiendo y haciendo ineficaz el derecho de visita del otro progenitor” el régimen de visitas establecidas por el juzgado. Apuntaba la Audiencia una conducta de Salmerón “permanentemente obstativa, desobedeciendo los mandatos judiciales”, dejando constancia en todo caso de que la hija de ambos, cuya guarda y custodia tiene María Salmerón, “alegó que no quería ir porque no tenía relación con su padre, añadiendo que ella tenía una vida”.

En un auto de fecha 28 de enero de 2021, recordémoslo, el juzgado daba cuenta de que ante la petición de la representación de Salmerón de suspender la ejecución de su condena a nueve meses de prisión impuesta en junio de 2019 por esta instancia judicial, tanto la Fiscalía como la acusación particular se opusieron a dicha medida. Al respecto, el juzgado razonaba que si bien María Salmerón “ha sido condenada en varias ocasiones”, lo cierto es que “nunca ha entrado en prisión”, ya sea por la concesión de indultos o por la prescripción de los hechos sancionados, con lo que esta condena del Juzgado de lo Penal número seis a nueve meses de cárcel por desobediencia y otra más del Juzgado de lo Penal número uno serían “las únicas” que pesan a todos los efectos sobre Salmerón.

La defensa de María Salmerón, por su parte, ha solicitado al Juzgado de lo Penal número seis de Sevilla una aclaración de la providencia, donde indicaría que la fecha aludida en la misma respecto a la formalización de la petición de indulto no sería correcta, bajo la premisa de que meses antes la citada solicitud “ya estaba promovida” ante las instituciones, motivando la suspensión de la ejecución de la condena. Esta petición de aclaración de la providencia, según insiste la defensa de Salmerón, suspende en cualquier caso el plazo concedido para impugnar la decisión judicial de requerir a la condenada para que ingrese voluntariamente en prisión.

“Debe entenderse desestimada la solicitud de indulto”

El Juzgado, de otro lado, no admitía el riesgo de prescripción esgrimido por la acusación particular dado que los plazos de prescripción quedan “suspendidos” durante la suspensión de la ejecución de la condena.

Finalmente, el Juzgado de lo Penal número seis consideraba en este auto de enero de 2021 que “la concesión de otros indultos” a Salmerón, aunque el último fuese declarado nulo por el Tribunal Supremo, conducía a resolver que “lo más prudente” era entonces suspender la efectividad de la mencionada condena a nueve meses de cárcel hasta que fuese resuelta la solicitud de Salmerón respecto a un nuevo indulto, con su aceptación o “denegación”.

Ahora, en una providencia de fecha 29 de marzo recogida por Europa Press, el Juzgado de lo Penal número seis rememora que aquella petición de indulto fue formalizada el 9 de febrero de 2021, toda vez que “la última documentación” solicitada con relación al asunto se remonta al 26 de marzo de dicho año y la regulación estipula que “transcurrido el plazo de un año, debe entenderse desestimada la solicitud de indulto”.

Es por eso que el juzgado requiere a María Salmerón para “el ingreso en prisión a fin de cumplir la pena” impuesta, con un plazo de 15 días para ello desde la notificación de dicha decisión.

Ante ello, la plataforma de apoyo a María Salmerón ha convocado diferentes concentraciones para la tarde del próximo 21 de abril, principalmente en la Plaza Nueva de Sevilla capital y ante la sede del Ministerio de Justicia, en Madrid, así como en Granada, Valencia y Alicante, según la convocatoria recogida por Europa Press, que fija a las 19 horas todas estas concentraciones, siempre al objeto de reclamar que le sea concedido un nuevo indulto.

La campaña emprendida por la plataforma de apoyo a Salmerón incluye además una recogida de firmas en el conocido portal digital Change.org.