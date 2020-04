Al rescate de los bares: cervezas, tapas y cenas para después del confinamiento como salvavidas

Con la fidelidad por bandera, igual que Alfonso El Sabio tuvo para con la ciudad de Sevilla, se ha creado la plataforma "No Me Han Dejado", que engloba a distintos comercios hosteleros del barrio sevillano de la Calle Feria. Kevin Francis Whalen, junto a Israel Boza y a Andrés Cifuentes, no quería dejar tirados a sus sitios favoritos y lanzó esta campaña.

"No Me Han Dejado" busca que los negocios de restauración de la zona no se vean abocados a echar el cierre por culpa de la crisis de la Covid-19. "Tenemos un barrio espectacular y viendo que los restaurantes iban a sufrir falta de liquidez, pensamos en que les entrase dinero ahora", dice Whalen.

El objetivo es realizar alguna compra que se pueda disfrutar después de la finalización del estado de alarma. Whalen sugirió la idea a aquellos establecimientos que frecuentaba y estos no tenían nada que perder. Después, el boca-boca hizo su trabajo y las redes sociales también favorecieron la promoción.

Red comercial solidaria

"[La idea] ha funcionado súper bien, mucho mejor de lo que hubiésemos esperado. Esto nos va a ayudar cuando abramos y a hacerle frente a lo que tengamos que pagar sin poder trabajar", dice Raquel Moya, una de las tres socias de Condendê. Este gastrobar de comida fusión en el Mercado de la Calle Feria ha tenido que hacer un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a sus trabajadores y está tirando de los ahorros. "Tenemos facturación cero", apunta Moya.

Condendê va a celebrar su IV Aniversario cerrado, pero la iniciativa aplaca el pesimismo. Han sacado tres paquetes con distintos precios aunque "sorprendentemente la gente se ha animado bastante y ha querido colaborar comprando el bono más caro".

Cenas para dos personas, bono "me voy rodando", bono para invitar a toda la familia, bono "hoy no me lío"… las opciones para apoyar a los establecimientos adheridos son múltiples. En el momento de preparar este reportaje, "No Me Han Dejado" sumaba una quincena de negocios: cafeterías, restaurantes, bares, tiendas de pasta fresca, de vinos y una librotaberna. En poco más de una semana habían conseguido cerca de 200 pedidos y las ventas alcanzaban los 6000€. "Nos debemos al barrio", dice Moya. "Con lo que les está entrando, por lo menos tienen una sensación de poder respirar. Y también es un efecto sentimental. Están súper emocionados de ver que el público les apoya", resalta Whalen.

Desde La Parcería, una de las cafeterías adheridas, están "conmovidos" por el impacto de la iniciativa y la respuesta de los vecinos. "La gente quiere ayudar", dice Andrés Cifuentes.

Una respuesta "sin demora" e imitable

Cifuentes, además de ser copropietario de La Parcería, es el responsable de la parte técnica del proyecto. Reconoce que lanzaron la página web lo más rápido posible. "Sin demoras y con lo mínimo y necesario".

Una vez la iniciativa estaba en Internet se han ido implementando funcionalidades. Siguen agregando negocios aunque son conscientes de sus limitaciones. La gestión de las ventas y las transferencias es "una movida" y por eso se han centrado sólo en apoyar a los establecimientos en torno a la calle Feria.

Sin embargo, animan a otros ciudadanos, con unos conocimientos informáticos básicos, a desarrollar el modelo de "No Me Han Dejado" en otras zonas de Sevilla. "Nos ofrecemos a ayudar y a asesorar a quien quiera hacerlo", dice Whalen.

Tarjetas regalo

En el esfuerzo por auxiliar a la hostelería han surgido proyectos similares en otros puntos de la ciudad. La empresa tecnológica sevillana CoverManager, que aporta soluciones para la gestión de reservas, ha lanzado su propia iniciativa. "#YoRegaloCuarencena" es un movimiento que también se basa en la venta de bonos. "Ya que no podemos salir a los restaurantes a los que solemos ir por el confinamiento, podemos apoyarles durante este tiempo comprando tarjetas regalo", dice el responsable general de CoverManager, José Antonio Pérez.

La iniciativa se lanzó con 350 restaurantes adheridos y en la actualidad cuenta con más de 500 repartidos por toda España. En Andalucía hay 56 establecimientos asociados entre los que se encuentran el María Trifulca en Sevilla, Bodegas Mezquita en Córdoba, Bibo de Dani García en Marbella, Támesis en Jaén o Acánthum en Huelva.

Siempre quedará el bar

Ante el previsible levantamiento de las restricciones de forma gradual, los hosteleros piensan que serán de los últimos comercios en volver a la normalidad. "Nos dicen que hasta julio. Algo tendremos que hacer porque de aquí a julio va a llover bastante", dice Moya. Cifuentes, sabedor de que en Sevilla los veranos son duros para la hostelería, ya piensa en "sobrevivir hasta septiembre". Por eso los vecinos, la clientela habitual y ocasional e incluso cualquier nuevo adepto, son un bálsamo mientras las persianas continúan bajadas. "Compra hoy para disfrutar juntos cuando abramos", resume Pérez. "Lo poco que estamos generando nos ayuda a mantener el negocio a flote mientras salimos de esta situación", dice Cifuentes.