Las restricciones en el uso del agua se extienden a otros 325.000 usuarios del área metropolitana de Sevilla

Aljarafesa, empresa que abastece a 325.000 usuarios de 30 municipios de la provincia de Sevilla, ha propuesto a la presidencia de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe la publicación en los próximos días de un bando en el que se anunciarán nuevas medidas para ahorrar en el consumo. Entre esas “medidas concretas”, se fija la prohibición de utilizar agua potable para el riego y baldeo de calles, plazas y recintos públicos o privados, zonas verdes y jardines, llenado de piscinas (salvo que dispongan de sistemas de depuración y recirculación) o sistemas de refrigeración por agua que no dispongan y tengan en funcionamiento elementos de recirculación y reutilización.

Tampoco se podrán utilizar fuentes para consumo humano que no dispongan de elemento automático de cierre, limpieza de vehículos, si no es en establecimientos que tengan ésta como actividad primordial, o cualquier otra actividad de exorno o festiva, como fuentes ornamentales, que no dispongan y tengan en funcionamiento elementos de recirculación y reutilización, ha señalado la empresa en una nota de prensa tras la celebración este viernes de un consejo de administración presidido por el máximo responsable del organismo, Fernando Rodríguez Villalobos.

Si bien estas medidas no entrarán en vigor hasta que se apruebe el bando, previsiblemente en los primeros días de octubre, Aljarafesa ha pedido a los usuarios que continúen haciendo “un uso responsable del agua, a fin de poder mantener los porcentajes de ahorro que se han venido alcanzando de forma voluntaria desde que se pusieran en marcha, desde finales del año pasado, las distintas campañas de concienciación y ahorro, cifrados en un 3,9% de ahorro de agua bruta hasta el último cierre disponible el pasado mes de agosto, y un 2,3% en el agua facturada doméstica”.

Un sistema de gestión público-privado

El presidente de Aljarafesa y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha destacado que “siempre hemos apostado por lo público-privado para los sistemas de agua. Los consejos de administración han de estar presididos por lo público para garantizar un bien como es el agua, porque el objetivo es beneficiar a todos por igual. Por tanto, el presidente de la Junta de Andalucía tiene que saber que los sistemas ahora en la provincia de Sevilla van a continuar siendo gestionados desde lo público-privado. Es nuestra filosofía, hasta ahora no nos hemos equivocado, hacemos un trabajo serio y riguroso, va bien y se ha de mantener lo que va bien y funciona. La Diputación de Sevilla ha sido el pilar de todos estos sistemas y no vamos a cambiar”.

El vicepresidente de Aljarafesa, Joaquín Fernández, ha explicado que “tenemos un umbral de 288 hectómetros cúbicos. Muy probablemente el día 3 de octubre será el día en el que entremos en estado de alerta y esto conlleva una serie de decisiones que se publicarán en un bando para conocimiento de todos los vecinos de los municipios adscritos al sistema”. Por su parte el vicepresidente de la Mancomunidad del Aljarafe, Antonio Valverde, ha indicado que “cada municipio tendrá que dar traslado después del citado bando a los vecinos de su localidad”, y ha aclarado que “el consumo está garantizado pero hay que tomar medidas para no tener problemas de aquí a un año”.

Según ha explicado el gerente de la entidad, Pedro Rodríguez, “técnicamente, estamos mucho mejor que en la sequía anterior. Nos ha cogido con mejor conocimiento, más innovación y una metodología más consolidada y estudiada. En los embalses de los que nos nutrimos, estamos en general a un 40% de su capacidad y en el ámbito de Andalucía y España no estamos mal gracias a la construcción que hicimos del embalse de Melonares. La previsión no está ahora en cortes de suministro sino en la utilización del agua de una manera más responsable, en consumir lo menos posible'.