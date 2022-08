Zona preparada ante un tsunami: Chipiona se protege por si viene la gran ola con un proyecto pionero en España

La crecida de la marea que se produjo hace unos días en la playa de Valdelagrana, en El Puerto de Santa María, no ha pasado de anécdota para algunos, pero para otros ha sido un recordatorio de que el Golfo de Cádiz es una zona considerada de alto riesgo de inundación por tsunami. Y de que la cuestión no es ninguna broma da cuenta que el municipio gaditano de Chipiona lleva tiempo preparándose por si se produce un desastre de estas características. “No es cuestión de alarmar o asustar a nadie, es cuestión de responsabilidad ante un hecho que esperemos que nunca suceda pero que podría ocurrir”, señala Luis Mario Aparcero, alcalde chipionero, al analizar las medidas que está tomando su localidad.

Convivir con un tsunami: Cádiz se prepara ante el riesgo de sufrir un desastre natural como el de 1755

Saber más

En concreto, se está desarrollando un proyecto piloto pionero en España con el que Chipiona ha tomado la delantera para convertirse en la primera localidad española con la acreditación Tsunami Ready de la Unesco, que certifica que cuenta con un plan específico para afrontar este tipo de fenómenos. Por eso no es raro encontrarse señales de evacuación en su Paseo Marítimo, algo que no deja de llamar la atención pero que lugareños y veraneantes se toman como una medida preventiva.

El alcalde de la ciudad se ha encargado de trasladar a sus vecinos los pasos que ha ido dando a nivel administrativo y al hilo de lo ocurrido en Valdelagrana ha querido aclarar cómo afronta Chipiona una situación de auténtico riesgo: “Terremoto de magnitud 5,4 en el Golfo de Cádiz. Son constantes a lo largo de los años estos movimientos tectónicos entre las dos placas que unen el continente europeo y el africano que provocan terremotos y a su vez una posible onda en el mar que provoca el maremoto o tsunami. Chipiona es centro piloto europeo de una ciudad que se prepara para este posible riesgo. Aquí todos conocen esta iniciativa y las señales que así lo indican en nuestras costas y término municipal ayudan a sensibilizar y educar a la población ante un posible riesgo de una catástrofe natural”.

“Ya lo sufrimos en 1755 y son muchos los referentes que indican que ocurrió en época romana y que fue el motivo de la desaparición de Tartesos. Hoy, como alcalde de Chipiona, quiero transmitir a nuestra población la tranquilidad que nos ofrece el que no se haya producido la alarma temprana que nos avisaría de la llegada de esa ola fatídica”. Es el mensaje lanzado por el regidor municipal, que lidera el partido Unidos por Chipiona.

Pasos a seguir y simulacros

Los pasos a seguir en un momento de emergencia ya son conocidos por los chipioneros e incluyan medidas como no utilizar el vehículo si se produce esta alarma; saber que los puntos de encuentro están situados a una distancia entre 10 y 20 minutos; que hay zonas elevadas en las viviendas que serían la evacuación vertical más inmediata; y que la evacuación horizontal recorrería las calles de Chipiona y los caminos rurales para llegar a los puntos de encuentro definidos.

El Consistorio chipionero tiene previsto realizar simulacros para concienciar a la población por sectores y se expondrán los mapas de evacuación e inundación realizados por el Instituto Hidráulico de Cantabria cuando haya conseguido la autorización de la Unesco. Hay que recordar que en Cádiz capital también se han realizado pruebas entre escolares para sensibilizar a los más pequeños de una situación que puede darse en cualquier momento, según la opinión de los expertos.

Paco Castro es un empleado municipal que está trabajando en Chipiona en el proyecto y matiza que “son políticas de protección civil. Redundan en la protección de la población porque hay que estar preparados. La comunicada científica dice que va a ocurrir y sabemos que estar preparados salva muchas vidas. Estamos en el desarrollo de este proyecto”. El objetivo es conseguir la acreditación Tsunami Ready que concede la Unesco a través de su Comisión Oceanográfica. Desde que se aprobara en un pleno municipal en 2020 se están dando pasos con la intención de que se sepa qué medidas tomar con guías que pueden “predecir los efectos de un tsunami en el peor escenario posible”.

El Ayuntamiento chipionero tiene previsto publicar próximamente los mapas de evacuación en los que quedan claros los lugares de encuentro a los que habría que dirigirse en caso de producirse una llamada de alerta por tsunami. Es una situación que se asume con naturalidad en la localidad, aunque desde la Asociación de Empresarios (Acitur) se le da un matiz diferente. “Siempre es mejor prevenir que curar. Pero nosotros en toda Andalucía vivimos mucho del turismo. Y aunque es elogiable la medida, no deja de ser algo antiturística y la gente lo que quiere es evadirse de problemas y no pensar que llega a un sitio donde puede haber un tsunami. No está mal que haya señales para que sepa qué hacer, pero insisto en que es antiturística”, señala Sebastián Tirado, presidente de los empresarios de Chipiona.

José Antonio Aparicio, presidente del Instituto Español para la Reducción de los Desastres, señala al respecto que “esto es una demostración de responsabilidad que debería tener eco inmediato en otros municipios costeros del litoral gaditano y mediterráneo, que todavía permanecen de brazos cruzados”.

Alerta temprana ante el riesgo de maremotos

Estas medidas adoptadas en Chipiona se encuentran conectadas con el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos, aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2021. Este proyecto crea un sistema de anticipación y alerta temprana que permite avisar de la inminencia de este tipo de emergencias tanto a las autoridades de protección civil y a los servicios públicos de emergencia, para que adopten las medidas preventivas necesarias, así como a los ciudadanos para que puedan poner en práctica protocolos de autoprotección, con especial atención a las personas más vulnerables.

El objetivo del plan es establecer la organización y los procedimientos necesarios para asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las administraciones públicas ante una emergencia por maremoto, así como los necesarios mecanismos de apoyo a los planes activados por las comunidades autónomas que en cada caso lo requieran.