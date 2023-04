Teresa Ribera reprende a Moreno Bonilla: “Desde su arrogancia de señorito hace un daño inmenso a Andalucía y a Doñana”

“Desde su arrogancia de señorito está haciendo un daño inmenso a los onubenses, a Andalucía, a Doñana y al conjunto de España”. Esas han sido las palabras con las que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha arremetido contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Junto a Vox, el PP andaluz ha dado este miércoles el primer paso para legalizar regadíos en el Parque Nacional de Doñana desoyendo al Gobierno, a los expertos y a la Unión Europea.

Restricciones por primera vez en la historia en la cuenca que debe dar agua a Doñana para aliviar la presión del regadío

En una entrevista con La Sexta, Ribera ha criticado duramente la postura de la Junta, cuya propuesta inicia el trámite por vía de urgencia para poder ampliar la superficie regable en la Corona Norte del espacio protegido, a pesar de las amenazas de la Comisión Europea por la “desprotección medioambiental” para el acuífero de gran importancia ecológica. “Es una táctica propia del acosador: la culpa es del caso, y en este caso, el acosado es Doñana”, ha dicho la ministra.

Según la titular de Transición Ecológica, Moreno Bonilla ofrece “agua que no existe” sin haber preguntado antes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, responsable de autorizar los nuevos permisos de regadío. “Engaña a aquellos que en realidad no van a poder tener nunca acceso a un agua que no existe”, ha insistido.

Para poder reducir la presión de los acuíferos ya explotados de la zona, Ribera ha asegurado que el trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras ya tiene ejecutado “toda la tramitación de sus procedimientos”. Antes de la votación en el Parlamento andaluz por la que se ha votado iniciar esta tramitación de urgencia finalmente, la ministra ha pedido a los diputados de la comunidad “responsabilidad”: “¿Pueden mirar a los ojos atentando contra ese ecosistema, admitiendo a trámite una proposición de ley que no se sostiene?”, ha lanzado.

Sobre las declaraciones del presidente de la Junta, que ha asegurado que el Gobierno no les ha llamado, la vicepresidenta tercera ha indicado que el Ejecutivo “les ha llamado y les ha escuchado cuando han venido con ofertas vergonzosas como esta”. Y, parafraseando al director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, que esta semana advirtió del estado crítico de las lagunas, ha añadido: “Es como asar salchichas utilizando como leña los cuadros del Museo del Prado”.

Reacción en Europa

El mes pasado, la Comisión Europea ya advirtió a España por carta de que la propuesta de la derecha andaluza era una “violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia”, así como que, si la ley seguía adelante, Bruselas “tomaría en consideración la adopción de todas las medidas necesarias”.

Ante esta situación, Ribera ha señalado que el siguiente paso desde la Comisión pueden ser “multas coercitivas”, como que cada trimestre España deba “abonar a las instituciones europeas” o que retraigan los fondos: “Está muy bien no tener miedo cuando paga otro”, ha afeado. “No va a haber agua, es un ejercicio de cinismo puro y duro”, ha aseverado.