20 cosas que hacer antes, durante y después de un terremoto

¿Qué hay que hacer cuando la tierra tiembla? ¿Es mejor salir a la calle o meterse debajo de la mesa? ¿Qué hago si voy conduciendo? ¿Y si me pilla en el cine? Después de varios días de movimientos sísmicos continuados en Granada y con la última noche movida (3 terremotos de más de 4 grados de magnitud) no es baladí repasar las respuestas a todas estas preguntas. Para saber cómo actuar durante un terremoto, incluso antes y después, el Instituto Universitario de Investigación Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos de la Universidad de Granada tiene publicada unas breves recomendaciones básicas que nunca estarán de más para protegerse de los terremotos como el que esta madrugada ha afectado a Melilla y al sur de la península.

Antes del terremoto

- Tener preparados un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a pilas, pilas, etc. También es importante saber cómo desconectar la luz, el gas y el agua para casos de emergencia como un terremoto.

- Prever un punto de encuentro para el reagrupamiento de la familia.

- No se deben tener colocados objetos pesados encima de muebles altos. Muebles como armarios, estanterías, etc. deben estar bien fijados a las paredes. Otros objetos que pueden provocar daños al caerse, como cuadros, espejos, lámparas, productos tóxicos o inflamables, etc. deben estar bien sujetos.

- Hay que revisar la estructura de la vivienda y asegurarse que chimeneas, aleros, revestimientos, balcones, etc. tengan una buena fijación a los elementos estructurales.

Durante el terremoto

- Lo primero, si el terremoto no es fuerte, tranquilícese, acabará pronto. Si el terremoto es fuerte, mantenga y transmita la calma.

- Si está dentro de un edificio, quédese dentro; si está fuera, permanezca fuera. El entrar o salir de los edificios sólo puede causarle accidentes.

- Dentro de un edificio se deben buscar estructuras fuertes: bajo una mesa o cama (o junto a ellas), junto a un sofá, junto a un mostrador, entre dos filas de asientos (teatros y cines), en un rincón. Sobre todo, proteja su cabeza. Manténgase alejado de paredes exteriores, ventanas, cristalerías y vitrinas, también de muebles pesados u objetos que puedan caerse.

- No utilizar el ascensor.

- Apagar cualquier fuego. No utilice ningún tipo de llama (cerilla, encendedor, vela, etc.) durante o inmediatamente después del temblor.

- Fuera de un edificio, alejarse de cables eléctricos , cornisas, cristales, pretiles, etc .

- No se acerque ni penetre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos peligrosos (cristales, cornisas, etc.). Vaya hacia lugares abiertos, no corra y cuidado con el tráfico.

- Si va en coche cuando ocurra el temblor, párelo donde le permita el permanezca dentro del mismo, retirado de puentes y tajos.

Después del terremoto

- Guarde la calma y haga que los demás la guarden. Impida cualquier situación de pánico.

- Compruebe si alguien está herido, préstele los auxilios necesarios. Los heridos graves no deben moverse, salvo que tenga conocimientos de cómo hacerlo; en caso de empeoramiento de la situación (fuego, derrumbamiento, etc.) muévalo con precaución.

- Compruebe el estado de las conducciones de agua, gas y electricidad, hágalo visualmente y por el olor, nunca ponga en funcionamiento algún aparato. Ante cualquier anomalía o duda, cierre las llaves de paso generales y comuníquelo a los técnicos o autoridades.

- No utilice el teléfono. Hágalo solo en caso de extrema urgencia o utilice el sistema de mensajes, para evitar el colapso de los servicios telefónicos. Conecte la radio para recibir información o instrucciones de las autoridades.

- Utilice botas o zapatos de suela gruesa para protegerse de los objetos cortantes o punzantes.

- Después de una sacudida muy violenta salgan ordenada y paulatinamente del edificio que ocupen, sobre todo si éste tiene daños. Aléjese de las construcciones dañadas. Vaya hacia áreas abiertas.

- Después de un terremoto fuerte, se producirán otros llamados réplicas (generalmente más pequeños que el principal); réplicas que pueden ser causa de destrozos adicionales, especialmente en construcciones dañadas. Permanezca alejado de éstas.

- Si el epicentro de un gran terremoto es marino puede producirse un maremoto. Esto puede ser importante en la zona del Golfo de Cádiz. Permanezca alejado de la playa.

Este instituto es un centro de investigación dedicado a sismología (mecanismos de fuente, amplificación de sitio, atenuación, evolución espacial y temporal de la actividad sísmica y sismología volcánica, entre otros); instrumentación sísmica (desarrollo de estaciones sísmicas de corto y largo periodo y arrays); Prevención sísmica y riesgo sísmico; sismicidad histórica y prospección geofísica. El instituto ha creado y mantiene la Red Sísmica de Andalucía, situada en esta comunidad autónoma. Asimismo, proporciona información al Servicio de Protección Civil de la Junta de Andalucía.