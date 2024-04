La difícil cobertura de las plazas de Atención Primaria en Aragón: solo se ha solicitado una cuarta parte

El número de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria que se pueden incorporar como R-1 en la convocatoria MIR para 2024 en Aragón es de 82. A tres días de la finalización del proceso, solo 21 facultativos han escogido esta opción. A nivel general, contando todas las especialidades, ya se han adjudicado el 71% de las plazas. En la especialidad de medicina familiar quedan todavía 61 plazas disponibles en un proceso que termina el próximo viernes 19 de abril.

Esta falta de solicitudes se suma a la ya existente falta de profesionales en este área, puesto que en Aragón hay 140 vacantes de Atención Primaria. En la comunidad trabajan en este nivel asistencial 1.375 médicos de familia, 1.466 enfermeras y 183 pediatras (fechas cerradas en diciembre de 2023), además de otros efectivos, como fisioterapeutas, trabajadores sociales, administrativos o celadores, entre otros.

En estos momentos, los equipos aragoneses de Atención Primaria cuentan con más de 3.000 profesionales de todas las categorías y realizan más de 10,5 millones de consultas e intervenciones sanitarios y es demuestra “el gran trabajo que desarrollan”, reconoció el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, que hizo hincapié en la necesidad de cubrir esas plazas para evitar que “nuestros profesionales se agoten”. En este sentido, el responsable sanitario ha insistido en la importancia de abordar estos problemas desde una perspectiva global y aumentar de manera urgente el número de plazas de formación médica especializada en Medicina de Familia y Comunitaria, reformando el sistema de acreditación de unidades docentes para que sea más flexible y ágil.

Sin embargo, las plazas no se solicitan. Por ello otra de las líneas de actuación es dar incentivos a los profesionales para que escojan esta especialidad. Hay localidades en las que, a día de hoy, no se ha cubierto ninguna plaza, el Gobierno de Aragón anunció incentivos para los profesionales que se queden a trabajar en Aragón en centros de difícil cobertura, que percibirán un plus de fidelización de hasta 10.000 euros anuales de media.

Entre las medidas que se contemplan, se encuentran aumentar la duración de los contratos al máximo permitido por la ley, que son tres años. Asimismo, se les quiere dar preferencia en el acceso a la formación continuada, gestionar con la administración local la posibilidad obtener vivienda en el municipio, mayor puntuación en la bolsa de empleo y el acceso a procesos selectivos específicos para las diferentes ofertas de empleo.

La incorporación oficial de los nuevos residentes al programa docente de MFyC se realizará desde el día 6 de mayo hasta el día 7 de mayo 2024, sin este requisito se entenderá que se renuncia a la plaza. Se considerará el 7 de mayo de 2024 como fecha de inicio del periodo formativo.