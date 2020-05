Los perros de Aragón siguen buscando un hogar durante la pandemia

Las protectoras de animales de Aragón han recibido menos llamadas alertando sobre perros abandonados durante el confinamiento. Es el caso de la protectora de Teruel amigo mío, “como la gente ha estado más en casa las llamadas empiezan ahora que se puede salir, sí que es verdad que se han parado incluso las urgencias de salir a rescatar a un animal, durante el confinamiento han sido muchas menos, la gente no sale y no se encuentra los animales que habitualmente aparecen abandonados”, explica Iovanca de Leronardo, portavoz del centro.

En la misma línea, Lidia Pérez, de la protectora el arca de Santi, en Monzón, asegura que no han notado más abandonos, “nada que haga suponer que tenga relación con la pandemia”, ni tampoco más adopciones, que han estado “bastante paralizadas”. En esta protectora hay entre 45 y 50 perros, contando los que están en casas de acogida. Durante estos meses no han recibido visitas ni se han producido adopciones, y seguirán así hasta la próxima semana "a ver como se hace el protocolo". Aunque se han mantenido las reservas, "en la fase 1 no ha cambiado nada desde el inicio de la pandemia, solo que ya pueden venir a por los perros que estaban reservados, si están en la provincia de Huesca pueden venir a conocerlos y ya proceder a la adopción definitiva, pero son pocos casos".

Desde que se declaró el estado de alarma, en adopta galgos no han permitido las adopciones, “no se podían hacer de forma segura y, además, hay mucha pillería y yo quería evitar eso, se han dado casos de gente que ha adoptado perros porque con ellos se podía salir a la calle. Yo no quería que eso pasase”, explica Inmaculada García, la responsable de la asociación.

Voluntaria de Adopta galgos Zaragoza

Respecto a la relación de los abandonos con la pandemia, Iovanca asegura que lo que les preocupa más son los mensajes sobre “la supuesta trasmisión de coronavirus en animales, sí que nos preocupa y nos da miedo que la gente empiece a abandonar. Todos tenemos miedo del contagio, pero hay que ser un poco razonable si se miran los datos”. Estos datos reflejan que el índice de contagio en animales es prácticamente nulo: en total se han registrado seis gatos, dos perros y una tigresa con coronavirus, cuya trasmisión en humanos lleva ya 4,35 millones de infecciones y más de 297.000 fallecidos.

El trabajo de los voluntarios se ha mantenido

El trabajo en las protectoras ha continuado durante el estado de alarma y la fase 0, “lo que hicimos desde un primer momento es hacer autorizaciones para los voluntarios y voluntarias que no tuvieran problemas en los desplazamientos y no hemos tenido ningún problema para subir al refugio. Estamos trabajando 10 voluntarios, que subimos en tres turnos semanales”, cuenta Iovanca.

Tampoco han dejado de trabajar en adopta galgos, en estos momentos tienen cinco perros en una guardería de Zaragoza “porque no tengo los medios para tener una protectora propia”. Funcionan con voluntarios y voluntarias que les dan paseos, “en estos días ha habido que restringir las visitas por el tema obvio, solamente hemos subido dos días a la semana y dos personas. Yo les hice un papel como presidenta de la asociación para poder sacarlos y pasearlos, necesitan correr. No hemos dejado de hacer nuestra labor y no hemos tenido ningún problema”, cuenta Inmaculada.

Durante la cuarentena esos largos paseos por caminos no han sido posibles, pero la guardería tiene unas pistas valladas para que no escapen, “estos días nos han venido muy bien esas pistas porque mientras los perros hacían ejercicio nosotros estábamos allí tomando algo, manteniendo las distancias y las medidas de seguridad, evidentemente”.

Voluntario de Adopta Galgos Zaragoza

Inmaculada Calleja lleva 20 años al frente de adopa galgos Zaragoza, una asociación que se dedica a la recogida de perros, “principalmente galgos, pero no solo, siempre nos guardamos una plaza para perros que nos podamos encontrar. A lo largo de estos años hemos tenido perros de diferentes razas, gatos e incluso algún ave”.

Imnaculada es enfermera, ha estado trabajando durante la pandemia en una UCI, “en primera línea. Trabajo no me ha faltado, he acabado muy cansada pero el subir y estar ese par de días allí con los perros me ha venido bien para tomar aire fresco y para verlos”.