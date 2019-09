Podemos Aragón buscará acuerdos para el 10N con IU, Equo y CHA, que ya ha hablado con el partido de Errejón

El Consejo Coordinador de Podemos Aragón acordó el pasado lunes buscar una amplia confluencia para las elecciones general del 10 de noviembre. Para ello, tiende la mano –y ya ha iniciado las conversaciones– con IU, Equo y Chunta Aragonesista. El objetivo, dicen, es “recoger el mayor número de personas y sensibilidades progresistas y llevar al Congreso una voz propia y la singularidad aragonesa”.

En esas “sensibilidades progresistas” no entra, de momento, el partido de Íñigo Errejón. En declaraciones a eldiario.es, el secretario general de Podemos en la comunidad, Nacho Escartín, ha señalado que solo contactan con “organizaciones políticas aragonesas existentes”. Ahora mismo, ha dicho, “no existe ese partido en Aragón, no hay nada y, por tanto, no es una hipótesis existente”.

Si es real, sin embargo, para Chunta Aragonesista, que, después de dos elecciones generales sin presentarse, lo hará (a falta de que se confirme el próximo viernes en su Comité Nazional) el 10N. El presidente de los aragonesistas, José Luis Soro, ha reconocido en una entrevista en Aragón Radio que el lunes por la noche tuvieron el primer contacto con el entorno de Errejón, incluso ha deslizado el posible nombre de la formación para el 10N: “Más país”.

También, ha apuntado Soro, han hablado ya con Podemos e Izquierda Unida. “Está todo abierto y habrá que analizarlo, porque no es lo mismo que el cabeza de lista sea Pablo Echenique u otro y tampoco hay que olvidar que Podemos es uno de los culpables del espectáculo lamentable que hemos visto”.