Lambán homenajea a sus consejeros y la gestión del cuatripartito, defiende el liderazgo de Zaragoza y centra en 16 ejes el Aragón de futuro

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha aprovechado la primera sesión del debate de política general celebrado en las Cortes para rendir homenaje al cuatripartito y lo ha personalizado nombrando a cada uno de sus consejeros, para ensalzar su gestión. Su larga intervención ha constado de dos partes con un claro sabor a balance de legislatura, ya que es el último debate de este tipo que se celebra antes de las próximas elecciones de mayo de 2023. Y en ello ha centrado la primera parte de su discurso, en la que ha reivindicado el trabajo hecho por un cuatripartito por el que al principio nadie apostaba “un duro” pero que ha sido, a su juicio, un “escudo social” que ha garantizado “el crecimiento económico”.

Lambán ha vuelto a apelar a una de las marcas que ha querido imprimir a su Gobierno a lo largo de esta compleja legislatura, la de la transversalidad ideológica y la de la voluntad de llegar a pactos en unos años con numerosos problemas sobrevenidos, como la pandemia (ha recordado a los más de 5.280 aragoneses fallecidos) o la actual guerra de Ucrania y sus graves consecuencias económicas. Tras esa primera parte de reivindicación de su Gobierno y el trabajo realizado, ha trazado un guion articulado en 16 ejes, no demasiado concretos, en los que basar el desarrollo y el futuro de la comunidad autónoma. Entre algunas medidas, ha avanzado la puesta en marcha del Centro Aragonés del Talento en Zaragoza como segunda plataforma de atracción de riqueza tras Plaza y otras mil nuevas viviendas de alquiler para jóvenes en todo Aragón en 2023. También la rehabilitación de unas 300 o 400 viviendas anuales en municipios de menos de 2.000 habitantes para pasar a formar parte del patrimonio autonómico o el refuerzo de Aragón como un motor de la industria farmacéutica y de la tecnología cloud. Todo ello contando con el impulso de las administraciones públicas y la universidad pero también del sector privado. Precisamente, el presidente de este cuatripartito transversal en lo ideológico ha sacado pecho continuamente del modelo de colaboración con las empresas, y señalado que durante estos años de Gobierno se han solicitado 82 proyectos de interés general autonómico (sin contar los proyectos de energías renovables) que han servido para crear más de 21.500 empleos.

Precisamente, sobre el controvertido debate de las renovables y el sistema de implantación en el territorio, con una fuerte contestación social, ha presumido de que Aragón sea una de las comunidades con mayor producción de energía de este tipo, y donde más proyectos se solicitan. Ha defendido un modelo energético propio y ha apostado tímidamente por el autoconsumo, a la vez que ha anunciado un estudio para instalar placas fotovoltaicas en los tejados de los edificios públicos. Hasta un parque de diez hectáreas se podría crear si se instalaran. Al mismo tiempo, ha vuelto a lamentar que no hubiera ganado el nudo mudéjar de Andorra una empresa aragonesa (aunque Forestalia, una de las que lo solicitó tenga el domicilio fiscal en Madrid), ya que finalmente lo gestionará Endesa.

Ante la presencia en la tribuna del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón (quien no desvela todavía si se presentará a las elecciones autonómicas y no podrá participar en la segunda sesión del debate al no ser diputado en las Cortes), Lambán ha hecho un discurso muy centrado en la ciudad de Zaragoza, como motor de Aragón, aunque ha insistido en que Zaragoza y el resto se necesitan de forma mutua. Pero gran parte de su discurso se ha centrado en la capital aragonesa (donde el PSOE además tiene el difícil reto de recuperar la alcaldía) y ha detallado que ese centro aragonés del talento que pretende impulsar debe servir para posicionar a Zaragoza “como nodo importante de España y del sur de Europa en la economía del conocimiento y atraer aún más empresas y trabajadores”. Ha explicado que será una entidad mixta que integre organismos y fondos públicos y privados, con las dos universidades, empresas punteras y entidades financieras que ayude a las empresas de Aragón en los procesos de captación de talento y de internacionalización.

En un discurso en el que las reflexiones y planteamientos han sido más generales que concretos, o donde los anuncios que se han realizado han sido sobre jornadas o la creación de observatorios para establecer diagnósticos, ha anunciado algún otro plan ambicioso. Como un Laboratorio de evaluación de políticas basado en evidencias, que se centrará en la desigualdad de género y en la pobreza infantil. “Este proyecto se impulsará en virtud de un acuerdo entre el laboratorio de innovación social LAAAB, la Universidad de Zaragoza y NESTA, la fundación para la innovación en Reino Unido, a través de su división en Europa, el Innovation Growth Lab, considerados los mayores expertos mundiales en evaluación de políticas públicas”. Asimismo, ha destacado otros planes para la ganadería extensiva pirenaica, el plan de la nieve o uno que estudiará la sostenibilidad y la eficiencia de las políticas sociales y la sanidad.

En su discurso ha habido referencias hacia el medio rural, aunque menos que en otras ocasiones, y también ha querido restar importancia al impacto de la despoblación, asegurando que otras comunidades tienen más problemas. Defendió las candidaturas de las agencias españolas de inteligencia artificial y de salud pública, sin que eso vaya en detrimento de que Teruel intente aspirar a la espacial, si bien en su discurso ya no la defendió con tanto ahínco puesto que está prácticamente perdida y anunció 629 millones para un plan de carreteras autonómicas, que incluyen un desdoblamiento de la A-127 entre Tauste y Ejea de los Caballeros.

El presidente aragonés ha tenido un recuerdo a algunos de los padres del autonomismo aragonés, y ha vuelto a apelar de nuevo a la fuerza de los 40 años de autonomía y el papel imprescindible que debe ejercer la comunidad autónoma como elemento de unión nacional y de combate contra el “separatismo”. También aspira a contribuir a que España llegue a 2036, el primer centenario de la guerra civil, “sin fracturas sociales ni morales a costa de la memoria de las víctimas y terminar de enterrar con dignidad a víctimas de la represión franquista y honrar con respeto la memoria de las víctimas del terrorismo”.

La segunda sesión del debate será la que permitirá confrontar modelos y poner los peros a la exposición realizada por Lambán, ya que intervienen los grupos parlamentarios. Tanto PP, como Ciudadanos, Vox e Izquierda Unida han valorado negativamente la intervención del presidente aragonés, por cuanto consideran que no ha dado respuestas y ha sido autocomplaciente.