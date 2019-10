Ocho de cada diez aragoneses considera "mala o muy mala" la situación política

El 82,1 por ciento de los aragoneses entrevistados en sus domicilios

por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) califican de

mala o muy mala la situación política y un 54 por ciento de mala o

muy mala la situación económica. Este es uno de los datos más

relevantes de la macroencuesta del CIS que ha trabajado desde el

21 de septiembre hasta el 13 de octubre, antes del estallido violento

en Cataluña y de la exhumación de Franco, con una muestra de

996 personas de 54 municipios aragoneses.

Para el 62 por ciento de los encuestados el principal problema es el

paro, para el 38,6 por ciento los políticos en general, los políticos y

la política y para el 23,7 por ciento la falta de acuerdos y la

inestabilidad política. Sumados los dos problemas relacionados con

los líderes políticos, superan en tres décimas al paro. Al paro y a los

políticos/falta de acuerdos le siguen la economía (23,1 por ciento),

la corrupción y el fraude (17,8 por ciento), la calidad del empleo

(15,2 por ciento), la inmigración (14,9 por ciento), el Gobierno y los

partidos (11,3 por ciento) y las pensiones (10,5 por ciento).

Cuando se les pregunta cuál es el que más les afecta, un 25,2 por

ciento de los encuestados aragoneses dicen que el paro, un 19,3

por ciento los problemas de calidad del empleo, un 18,9 por ciento

los de índole económica y un 18 por ciento las pensiones.

Los problemas relacionados con la seguridad económica y la capacidad

adquisitiva son, por tanto, los que más afectan al 81 por ciento de la

muestra. Les siguen la falta de acuerdos (14,1 por ciento), los políticos en

general (13,4 por ciento), la sanidad (11,3 por ciento), los

inmigrantes (10,6 por ciento) y la educación (8,3 por ciento).

El 63% de los aragoneses tiene el voto decidido

Según la macroencuesta del CIS, el 67,9 por ciento de

los 996 entrevistados en Aragón dicen que irán a votar o que irán

con toda seguridad y el 10,4 por ciento dicen que probablemente

irán. Hay un 63 por ciento que tienen el voto decidido y un 35,7 por

ciento sin decidir. El motivo por el que probable o seguramente no

irán a votar es porque están hartos de la política (36,8 por ciento),

no están de acuerdo con la repetición electoral (26 por ciento) o

porque no les convence ningún político (18,1 por ciento).

Todos los líderes suspenden, la mayor puntuación la recibe Pedro

Sánchez con un 3,9, seguido de Pablo Casado con un 3,4, Albert

Rivera con un 3,1, Iñigo Errejón con un 2,8, misma puntuación para

Alberto Garzón, y en la cola Santiago Abascal con un 2,6 y Pablo

Iglesias con un 2,5.

El 54,5 por ciento de los encuestados creen que va a ganar el

PSOE por un 9 por ciento que creen que lo hará Pablo Casado. Esa

abismal diferencia diferencia se corrige significativamente cuando

se les pregunta quién les gustaría que ganara: un 28,9 por ciento el

PSOE y un 17,1 por ciento el PP.

Otro dato significativo es que el 57 por ciento de los entrevistados

afirman que casi nunca (40 por ciento) o nunca (17 por ciento) van a

misa y el 47,6 por ciento afirman ser católicos no practicantes frente

a un 29,7 por ciento que se declaran practicantes. El porcentaje de

los que se declaran ateos es del 7 por ciento.

Las televisiones reinan en el seguimiento de los asuntos políticos y

de campaña electoral. Hasta un 76,4 por ciento de los entrevistados

en Aragón acuden a las televisiones, seguidas de las redes sociales

(31 por ciento), de la prensa (28 por ciento), de las radios (23 por

ciento) y un 12,4 por ciento dicen que no se informan, que no les

interesan ni los asuntos políticos ni la campaña electoral.

Del total de la muestra, Antena 3 Televisión es la cadena más

citada (21,7 por ciento), seguida de TVE 1 (17,1 por ciento), la

Sexta (16,4 por ciento), Aragón TV (7,9 por ciento), Tele 5 (7,6 por

ciento) y la Cuatro (1,9 por ciento). Hay un 23,6 por ciento que dicen

que no se informan por televisión, que no se informan, que no les

interesa la política.

En el caso de la radio, hay un 76,6 por ciento que dicen que no

siguen la información política y electoral por la radio y, entre los que

la siguen, en la cabeza está la SER (10,8 por ciento), seguida de la

Cope (5,8 por ciento), Onda Cero (2,0) y RNE (1,8 por ciento).

Casi un 72 por ciento del total de los aragoneses entrevistados

dicen que no se informan por la prensa y de los que lo hacen la

mayoría acuden al Heraldo de Aragón (13,5 por ciento), seguido de

El País (5,9 por ciento), El Mundo (1,4 por ciento) y ABC (0,9 por

ciento). El líder de los digitales es este periódico, el diario.es (0,8

por ciento), seguido de el confidencial.com (0,4 por ciento), Público

(0,3 por ciento) y El Español (0,1 por ciento).