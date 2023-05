Tres pueblos de Teruel conocen ya el nombre de sus futuros alcaldes y esperan al 28M para proclamarlos

El nombre de los alcaldes que regirán los municipios y ciudades los próximos cuatro años están en el aire hasta que se elijan en las urnas en las elecciones locales que se celebrarán el 28 de mayo. Sin embargo, existen casos excepcionales en los que ya se conoce quien ocupará la silla de la alcaldía y esperan a esa fecha clave para materializarlo. Esto es lo que ocurre en tres pueblos de la provincia de Teruel, donde distintos hechos han provocado que el futuro del Ayuntamiento ya esté marcado.

Uno de ellos es Villafranca del Campo, situado en el Jiloca y con 332 habitantes registrados en el censo poblacional. Aquí, el nuevo dirigente del Consistorio será Miguel Ángel Navarro, quien encabeza la lista del Partido Popular en esta circunscripción y es que es la única formación política que ha sacado su candidatura adelante de forma completa -siete candidatos y tres suplentes- y concurrirá a las elecciones. A pesar de que en la publicación de listas provisionales el 26 de abril en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (BOPT) para este municipio aparecían hasta tres posibles listas: la correspondiente al PP, una segunda que responde a las siglas del PAR y otra del PSOE. Estas dos últimas en las listas definitivas aparecieron con el sello de “no proclamadas”.

Con este movimiento se producirá un cambio en la alcaldía, que durante la última legislatura ha quedado en manos de Yolanda Domingo por el PAR, quien anunció que no repetiría. No obstante, para Navarro este cargo no es nuevo y supone una vuelta al Consistorio después de que tuviera que cederlo a Domingo, cuando en las últimas elecciones de 2019 el PAR obtuvo mayoría absoluta -4 escaños del PAR frente a 3 del PP-.

A una veintena de kilómetros se repite una situación similar, esta vez en Fuentes Claras. Los 568 pobladores del municipio ya saben que Diego Hernández Bernal por el PAR será su alcalde los próximos cuatro años, continuando así su trayectoria al mando del Ayuntamiento. De nuevo esta es la única lista con opción a voto en las mesas del municipio para el 28M tras la caída de la del PSOE que se presentó de forma provisional en un inicio.

Elegidos por asamblea

A lo largo de la historia uno de los mecanismos utilizados para la conformación de gobiernos en territorios reducidos -en los que habitualmente cuesta oficializar listas electorales- han sido las asambleas, donde entre los vecinos se escogen a los próximos representantes del pueblo. Pero no solo es algo del pasado, todavía se sigue haciendo y así es como Torre de Arcas en el Matarraña conoce con casi toda la probabilidad al alcalde y concejales que estarán al frente de la próxima legislatura. Aunque están a la espera de que los vecinos ratifiquen la decisión de la asamblea popular en las urnas del 28 de mayo.

Tras una reunión en la que participaron gran parte de los censados -89 según el último registro- y en la que se presentan las propuestas de distintos candidatos y se debate, los jóvenes Luis Lasmarías, César Segura y Yolanda Gil fueron los nombres elegidos. Si sale según lo previsto el primero de ellos asumirá la alcaldía y el resto quedarán como concejales.

También es en ese encuentro popular cuando anuncian el partido por el que se presentarán, incluso puede llegar a ser consensuado. En esta ocasión, según sale publicado en el BOPT, Lasmarías y Segura apuestan por el PSOE y Gil hará que la formación Teruel Existe entre por primera vez al Consistorio de este municipio. Cuando lo acordado se oficialice, Lasmarías sustituirá en la alcaldía a Juan Carlos Arrufat tras dos legislaturas en la alcaldía y siempre elegido por asamblea.

El mismo método utilizan en La Portellada, aunque esta vez no se decidió quién sería el alcalde sí se determinaron una decena de candidatos entre todos los que se reunieron. Así, en los comicios los 254 vecinos elegirán a los cinco ediles, entre los que nombrarán al alcalde, para los próximos cuatro años.

Esos 10 candidatos se reparten como indica el BOPT entre cinco listas. La actual alcaldesa, Gloria Serrat, repite como cabeza del Partido Popular acompañada por otros tres dirigentes. Se suman el PSOE con tres aspirantes de carácter “independiente”, Teruel Existe, la CHA o lo registrado como Agrupaciones de Electores Portillenses.

Gracias a este proceso muchos municipios logran confeccionar un Ayuntamiento, evitan que las elecciones queden desiertas y pueda entrar una gestora. Además, personas que han visto y participado durante años en este tipo de encuentros reconocen que es una forma de hacer partícipe a todo el pueblo de lo que pasa y ser “transparentes”.