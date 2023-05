Un pueblo de Teruel se queda sin candidatos para el 28M: Monroyo no celebrará elecciones locales

Mientras los votantes de Aragón el 28 de mayo se enfrentan a las elecciones autonómicas y locales, en el municipio turolense de Monroyo no podrán elegir a su nuevo alcalde. Los 312 habitantes de este pueblo ubicado en el enclave de la comarca del Matarraña se han quedado sin votaciones municipales al no contar con ninguna candidatura para cubrir las siete concejalías que conforman el Ayuntamiento. Este hecho desemboca en una situación excepcional y ya trabajan para resolverlo “más pronto que tarde”, según expresa la actual alcaldesa, Gloria Blanc.

En la publicación provisional de las listas electorales en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel emitido el 26 de abril se presentaban dos formaciones políticas. La primera de las candidaturas correspondía al PAR con José Luis Milián como número uno y en solitario. Mientras, la segunda quedaba en manos del PSOE con tres nombres y liderada por Ángel Antolín. No obstante, ninguna de las dos pudo completarse en el plazo añadido de una semana que marca la ley y no salieron adelante de manera oficial. Así, en la proclamación definitiva de las listas al llegar a lo relacionado con Monroyo ambas aparecen como “no proclamadas”.

Seguir la LOREG

En este momento empezaron a surgir las dudas entre los vecinos y es que solo echarán un sobre a la urna con su elección para la renovación de las Cortes de Aragón. Tal y como marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General o también conocida como LOREG en su artículo 181, la corporación que ocupa actualmente el Consistorio –el PSOE encabezado por Gloria Blanc– deberá prorrogar el mandato y así lo asegura la alcaldesa, cuando reconoce que “en principio seguirá en la alcaldía hasta que todo se solucione”. Una prórroga que duraría hasta seis meses después de las votaciones fallidas, llegando así a noviembre, y que tendría fin con la celebración de unas nuevas elecciones siempre y cuando se hubiera formalizado alguna candidatura.

En el caso de que eso no ocurriese y tampoco se presentase una lista para esta circunscripción se procedería a aplicar el precepto 182 de la LOREG. Este dicta que de quedar vacía la convocatoria se daría el paso de “constituir” una comisión gestora integrada por los diferentes miembros de la corporación que decidan continuar con el cargo y los ciudadanos, en esta ocasión de Monroyo, que se designen a través de distintos procesos para cubrir los puestos desiertos.

Todavía queda otra opción y, si no es posible configurar esta comisión, “la gestión de la entidad local” y la labor de gobernar el Consistorio recaería sobre la Diputación Provincial de Teruel e incluso el Gobierno de Aragón. Algo que si llega a pasar provocaría que el Ayuntamiento del municipio matarrañés “no pudiera adoptar acuerdos para los que requiera una mayoría cualificada” como pueden ser los nuevos presupuestos, haciendo que los últimos aprobados se tuvieran que alargar durante el tiempo de duración de la próxima legislatura.

La propia alcaldesa destaca que no tenía “intención de presentarse” para esta convocatoria y seguir con su mandato más allá de 2023 al igual que el resto de miembros con los que compartía lista y partido. Una información que ella ya había comunicado tanto a la formación socialista como a los vecinos del pueblo cuando se conformaron las candidaturas para las anteriores elecciones municipales celebradas en el año 2019. El grupo político que responde a las siglas del PSOE ha estado al mando de la gestión del Consistorio de Monroyo durante los últimos 12 años, pero ahora toca esperar a ver si se proclama una lista en los próximos seis meses y pueden seguir ampliando la trayectoria en esta localidad.

También, Gloria Blanc confiesa que, aunque no le ha pillado por sorpresa, “no se esperaba” que finalmente ninguna lista saliese adelante y se llegase a esta situación. “Han pasado unos días y poco a poco te haces a la idea, se asume y ya está”, añade. Respecto a los motivos que han hecho que no se configuren candidaturas y que han llevado a Monroyo a este punto responde que los “desconoce por completo”. A su vez, espera que aunque sea más tarde, los vecinos puedan elegir a sus representantes locales y no pasar a depender de una gestora.

Cuando se presentó a la alcaldía y alcanzó el cargo fue “con las ganas” de trabajar por el pueblo durante estos cuatro años y con ese propósito seguirá haciéndolo estos meses que se han alargado. Por ahora se mantiene a la espera de lo que ocurra y confía en que se presenten aquellas personas que quieran contribuir y apostar por el territorio de Monroyo.