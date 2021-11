Aragón pide a la Justicia hacer obligatorio el certificado COVID en ocio nocturno, celebraciones y eventos

La incidencia acumulada en Aragón continúa en ascenso desde mediados de octubre, incrementándose esta durante la última semana hasta llegar a los 106 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana y a los 176 en los últimos 14 días. La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha explicado que la comunidad se encuentra ya en su séptima onda epidémica.

Para tratar de contenerla, se va a solicitar el certificado covid para las personas mayores de 12 años que deberán presentarlo en el acceso al ocio nocturno, las celebraciones y los eventos que congreguen a más de 500 personas en interior y a más de 1.000 en exterior. Para poder llevarlo a cabo, el Departamento de Sanidad ha solicitado autorización previa al TSJA y se encuentra a la espera de su respuesta. En el caso de que sea negativa, la consejera ha asegurado que se buscarán los mecanismos para poder aplicarlo mediante la legislación.

Al TSJA se ha solicitado una autorización para la emisión de una orden que haga exigible la presentación del certificado covid. "Si el TSJA se pronuncia en sentido negativo estudiaremos todas las medidas legales para intentar conseguir que sea exigible". Si se pronuncia en sentido positivo se publicará la orden y entrará en vigor a las 24 o 48 horas, pero "no podemos plantear ningún horizonte temporal porque dependemos de la decisión del tribunal", ha explicado la consejera.

La razón de utilizar el certificado covid es doble, según ha explicado Repollés. Por un lado, incentivar la vacunación de las personas que aún no lo han hecho y, por otro, generar espacios de baja contagiosidad en los que todos los integrantes estén vacunados, hayan pasado la infección en los últimos seis meses o presenten una prueba negativa.

Situación epidemiológica

Cabe recordar a partir de la semana 42 (del 18 al 24 de octubre de 2021), se ha vuelto a producir un aumento en la afectación del COVID. En las semanas 42 a 45 (hasta el domingo 14 de noviembre), el número de casos ha ido aumentando (460, 529, 698 y 1020 casos), con incidencias semanales crecientes (35, 40, 53 y 77 casos por 100.000 habitantes). En los tres últimos días, la incidencia en los 7 días previos por 100.000 habitantes ha seguido aumentando a un ritmo cada vez mayor (81, 87 y 99 casos por 100.000 habitantes el 17 de noviembre), con lo que se establece el inicio de un nuevo pico epidémico en Aragón, el séptimo de esta pandemia.

El impacto positivo de la vacunación en el control de la pandemia y en la prevención de los casos graves es indudable. Según los datos del estado de vacunación de los pacientes ingresados en UCI a fecha de ayer (26) en la comunidad aragonesa, una persona no vacunada que se infecte de COVID-19 tiene casi 9 veces más posibilidades de ingresar en la UCI que un vacunado.

De hecho, aunque solo el 10% de la población mayor de 12 años no está vacunada en la comunidad, este grupo supone el 58% de los ingresados en UCI en el último mes (16 no vacunados o con pauta incompleta frente a 10 inmunizados). También hay notables diferencias en la edad media de los ingresados en UCI: 70 años en los no vacunados y 62 años en los vacunados. Y en la estancia de media en las UCI, que se incrementa en 5 días más de media en los no vacunados (32 días frente a 24 en los hombres y 10 días frente a 7 en mujeres).