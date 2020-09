CGT denuncia que el Departamento de Educación de Aragón no dota de mascarillas ni de hidrogel al personal educativo

El personal docente ya se ha incorporado a sus puestos de trabajo, a la espera de que los estudiantes lo hagan durante la segunda y tercera semana de septiembre. Las aulas de dos años y 1º de educación infantil se incorporarán el 7 de septiembre, 2º el 9 de septiembre y 3ºel 10. En educación primaria 1º lo hará el día 8, 2º el 9, 3º el 10, 4ºel 11 y 5º y 6º el 14 de septiembre.

En los institutos, el primer curso de la ESO se incorporará el 10 de septiembre. Los centros, en función de sus condiciones y necesidades organizativas, podrán escalonar la incorporación del resto de cursos de ESO y Bachillerato entre los días 11 y 15 de septiembre, ambos incluidos.

Con la llegada de los docentes a las aulas, CGT denuncia que el Departamento de Educación no ha dotado de los EPI previstos en el documento de medidas de prevención de riesgos laborales frente a la COVID-19. Como alertan desde CGT, "los trabajadores y trabajadoras que se incorporaron ayer a sus puestos de trabajo no han dispuesto ni de mascarillas ni de hidrogel, siendo los centros y los trabajadores los que han tenido que proveerse de ellos ante la desidia del Departamento". Desde CGT señalan que “no nos sorprende en absoluto, está en la línea de actuación de la Consejería de Educación en los últimos tiempos el incumplir la legislación laboral más básica”.

En este sentido, el segundo sindicato en representación en mesa sectorial indica que “desde hace años venimos transmitiendo en distintas mesas de negociación la necesidad de establecer unos planes preventivos para todos los centros de la red pública de la comunidad aragonesa”. En esa misma línea, fuentes del sindicato señalan que “no están evaluados los puestos de trabajo, circunstancia que, si se diera en una empresa privada, supondría que la educación pública aragonesa estaría cerrada”.

Aseguran que “no existe entre la comunidad educativa una cultura preventiva” debido, según miembros de la organización sindical, a que “no ha habido una política de seguridad en los 25 años que lleva publicada la ley”, lo que sitúa en la "indefensión total" al colectivo docente y no docente ya que “no se dispone de planes de formación (teórica y práctica), ni se informa de los riesgos”. Desde el sindicato aluden a que con la pandemia esta situación “es una auténtica temeridad, más allá de que se incumplen los artículos 18 y 19 de la citada ley”.

Denuncia ante Inspección de Trabajo

CGT señala que "esta situación ha llevado al sindicato a realizar una denuncia a Inspección de Trabajo ya que es imprescindible que la autoridad laboral se manifieste y que emplace al Departamento de Educación a cumplir la legislación en un momento como el actual”. Desde CGT añaden que esta denuncia “es un primer paso de apoyo al colectivo docente y no docente en futuras reclamaciones, en estos momentos la Consejería de Educación los está dejando completamente desprotegidos.”

Por último, desde el sindicato muestran su preocupación por los Trabajadores Especialmente Sensibles (TES). Para CGT los Trabajadores Especialmente Sensibles “son el eslabón más débil de la cadena y van a estar expuestos a un riesgo grave e inminente que pone en riesgo su integridad vital". Desde el sindicato denuncian que "no entendemos este empecinamiento por parte del Departamento en no adoptar medidas hacia estas personas, tal y como contemplan distintos artículos de la ley 31/1995". Fuentes sindicales señalan que "el Departamento está demostrando una insensibilidad sorprendente”. Desde el sindicato concluyen que "CGT no va a dejar en el olvido a estas personas, vamos a buscar resortes jurídicos para evitar que puedan morir en el ejercicio de su profesión”.