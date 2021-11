"Dejé de jugar online porque me sentía incómoda por los comentarios sexistas"

“¿Cómo que no puedo jugar?” fue el título de la charla que impartió esta semana en la Casa de la Mujer de Zaragoza Andrea Latorre (Madrid, 1992), desarrolladora de videojuegos y miembro de FemDevs. Para ella, el principal problema hoy en día son los comentarios machistas de otros jugadores. Eso sí, también hay las compañías que desarrollan los videojuegos podrían intervenir.

¿Todavía se dice a alguien que no puede jugar a videojuegos por ser chica?

Está avanzando muchísimo la industria de los videojuegos, tanto para creadoras como para jugadoras. Sin embargo, es verdad que a las jugadoras no se les dice que no puedan jugar, pero cuando lo hacen reciben comentarios desagradables o se les intenta hacer sentir que no forman parte de este mundo.

Entonces, ¿el problema está, principalmente, en otros jugadores?

Sí, por ejemplo online, porque suele haber chats en los que se suele menospreciar a las jugadoras por ser mujer. Ocurre que cuando un jugador se enfada, puede decir cualquier burrada a otro. Sin embargo, si eres mujer, sólo por el hecho de serlo, te condiciona. Fuera de los juegos online también se nota que las mujeres tenemos que demostrar mucho más que nos gustan los videojuegos: que los videojuegos que juguemos sean juegos de true gamers, que no sean juegos más casuales... A nosotras se nos encasilla en un tipo de juego sólo por el hecho de ser mujeres cuando en realidad jugamos de todo.

¿Qué suele hacer cuando le ocurre esto?

En el juego online antes jugaba muchísimo más, pero dejé de jugar porque me sentía incómoda; a no ser que jugase en equipo con mis amigos. De hecho, hay otros juegos a los que simplemente he dejado de jugar; no me merecía la pena, por algunos comentarios que recibía. Me dejó de gustar. Ahora juego más otro tipo juegos que no son online, por suerte me rodeo de mucha gente que le gustan también; somos un grupo que nos aceptamos. Sólo por no recibir esos comentarios, prefiero dedicarme a otro tipo de juegos que no sean online.

¡Qué pena, en estos tiempos!

Sí, da un poco de pena porque, siendo una cosa que nos gusta tanto a nosotras, le gusta al resto del mundo, te pones a jugar un rato para pasarlo bien... Estás jugando, te lo estás pasando bien y, de repente, te llega un comentario. No haces caso sólo por uno, pero te llega otro. Y cuando es todos los días, son comentarios siempre despectivos... Acabas pasando.

¿Son siempre comentarios machistas o sexistas?

Sí, por supuesto. Sobre todo, lo de “vete a fregar”, “tráeme la cena”… lo de llamarte "puta". Al final, poco a poco, con todas las iniciativas que hay ahora, va cambiando, pero siempre queda ese residuo. Sólo hay que ver a las jugadoras que hacen streaming: hay muchísimas que, mientras están jugando, en el chat, la gente les critica con comentarios machistas. ¡Si sólo está jugando para divertirse, déjala tranquila! Hace poco vi que se hizo muy viral en Twitter un tuitero que se dedica simplemente a streamear cómo va a canales de chicas para insultarlas. Ni siquiera se molestaba en ver la reacción de ellas. Sólo se metía al chat para insultarlas y se iba. Sólo iba a hacer daño, es increíble.

Entre quienes juegan a videojuegos, ¿la mayoría son jóvenes?

Sí, de hecho los últimos datos daban que la mayor franja de jugadores está entre los 11 años y los 20 o poco más. Quizá el anonimato ampara un poco estos comportamientos. Hay acoso callejero, pero claramente es menos frecuente que una persona haga ese tipo de comentarios de manera gratuita sin una pantalla delante.

Cuando ocurre esto, ¿el resto de los jugadores no reaccionan?

Depende. Decía lo de jugar con amigos también por esto, porque te proteges de que no te hagan esos comentarios y si los hace alguien del otro equipo, tus compañeros te apoyan. Se da un poco de todo, pero lo que menos ocurre es que te apoyen, a veces incluso hay otros hombres que siguen la gracia. Y hay gente que lo deja pasar.

A veces, algunas jugadoras utilizan nicks o avatares que hacen pensar que son un chico para evitar estas agresiones, ¿qué le parece? ¿A veces es la única opción para no abandonar un juego? ¿Invisibiliza aún más a las jugadoras?

Sí, nos invisibiliza completamente. Precisamente, he estado leyendo un estudio que decía que un 66% de las mujeres prefería quitar cualquier marcador de género de icono, su fotografía y su nick sólo por evitar este tipo de acoso. Por mucho que no hables en el chat, en cuanto se dan cuenta de que eres una mujer, recibes algún tipo de comentario.

¿Cómo se podrían evitar estas actitudes?

Es algo que se da en la sociedad, no sólo en los videojuegos. Como producto cultural atravesado por la sociedad, aparecen en los videojuegos unos problemas que están en el resto de la sociedad. Entonces, lo ideal sería evitar el machismo en toda la sociedad. Pero, además, las compañías podrían tomar medidas para evitar el acoso en el chat. Hay juegos que cuando detectan que se está comentando algún tipo de frase hiriente, automáticamente la borran y ponen otra por defecto. Y hay otros juegos en los que sistemáticamente se dice que la comunidad es muy tóxica y las compañías no hacen nada al respecto. Por eso, las compañías tienen parte de culpa, porque tienen las herramientas para evitar que esto suceda.

Hay otras barreras más sutiles que suponen rechazo para las mujeres interesadas en los videojuegos, que son esos juegos en los que las niñas no se ven reflejadas en los avatares. ¿Están empezando a cambiar las cosas?

En el último E3, la conferencia para presentar los títulos nuevos de videojuegos, en 2019, salió que no llegaba ni al 10% la representación de mujeres protagonistas en los videojuegos. Es verdad que había mucho más porcentaje de protagonistas en los que podías elegir tanto hombre como mujer... pero, después de toda la vida con protagonistas hombres en juegos en los que las mujeres hemos jugado perfectamente y hemos podido identificarnos con la historia, poner a más mujeres protagonistas para que haya hombres que tengan que jugar con avatares femeninos les haría entender los videojuegos desde otro punto de vista.

¿Hay riesgo de que se desarrollen videojuegos enfocados a niños o chicos y otros enfocados a niñas o chicas?

Creo que antiguamente sí ocurría más, sobre todo cuando apareció esa ola de videojuegos sobre imagina ser una mujer, juegos de peluquería, de vestir muñecas... Pero creo que, desde el desarrollo indie, esta inclusividad atraviesa todo el videojuego y hace que no sean para chicos o chicas, sino que cualquier persona lo pueda disfrutar y que dentro de ese juegos haya representación de todo.