Las empresas de deportes de aventura se preparan para “el verano de la recuperación”

Las empresas aragonesas de deportes de aventura, el denominado turismo activo, se prepara para un verano que denominan como “el de la recuperación” después de año y medio bajo mínimo, con dos campañas de Semana Santa y otra veraniega perdidas y la esperanza de que las previsiones de un incremento del turismo interior y exterior anime el sector. Las garantías de una actividad segura y las ayudas institucionales contribuyen a que cunda el optimismo entre las más de 300 sociedades repartidas por la comunidad autónoma.

En Aragón se cuentan 339 empresas de turismo activo (230 en Huesca, 42 en Teruel y 67 en Zaragoza), con fecha de febrero de 2021. En años anteriores a la crisis originada por la covid-19 han supuesto la creación de más de 1.000 empleos directos en temporada, la realización de 187.000 actividades guiadas (sin contar con las relacionadas con el esquí), repartidas en más de 40 modalidades diferentes, y con una cifra de facturación de entre 10 y 12 millones de euros, para un gasto repercutido de unos 40 millones de euros.

El ejecutivo autonómico ha desarrollado un decreto regulador de las empresas de turismo activo tras una consulta previa con todas ellas. Implica la simplificación administrativa y la reducción de cargas a las empresas, la adecuación de la organización competencial, el incremento en la seguridad en la práctica de las actividades y las mejoras técnicas fruto de la experiencia acumulada desde la aprobación en 2008 del decreto hasta ahora vigente, lo que sitúa a la nueva normativa aragonesa en cabeza del conjunto de comunidades autónomas.

Así, se requiere la necesidad de informes favorables o autorizaciones para que las empresas desarrollen su actividad. Las empresas establecidas en otras comunidades autónomas y otros estados de la Unión Europea podrán desarrollar su actividad en Aragón siempre que cumplan con la normativa, y las actividades juveniles de aventura quedan excluidas de la normativa. Se exigirá una declaración responsable en lugar de la autorización administrativa previa, de la que se encargará el departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo. En este caso el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial.

Se incorpora la obligatoriedad de que los monitores, guías o instructores que acompañen a los clientes deban portar un dispositivo electrónico de geoposicionamiento global y un dispositivo de comunicación para mantener contacto directo con los responsables de la empresa o con los servicios públicos de emergencias y rescate. Y contarán con un botiquín de primeros auxilios portátil o de campo.

En mayo de 2020, se aprobó la guía de especificaciones para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-COV-2 relativa al turismo activo y ecoturismo, elaborada por el Comité de Técnicos constituido por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), en colaboración con el Comité de Técnicos de la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo (ANETA). El documento reúne las directrices y recomendaciones a aplicar por las empresas de turismo activo y ecoturismo para minimizar los riesgos de contagio del virus SARS-COV-2 en la prestación de sus servicios.

Con la finalidad de compensar, siquiera parcialmente, el perjuicio económico que las mencionadas restricciones basadas en principios de protección de la salud pública, a través de la Orden ICD/690/2020, de 21 de julio, se aprobaron las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a personas trabajadoras en régimen de autónomos y pequeñas y medianas empresas del sector turístico aragonés afectadas por la crisis del coronavirus.

Los titulares de actividades de turismo activo pudieron solicitar una ayuda de 1.000 euros en el caso de titulares autónomos y de 1.500 para pymes o autónomos que tengan trabajadores a su cargo. En este periodo se han convocado subvenciones a fondo perdido con destino a empresas para actuaciones de infraestructuras relacionadas con la incidencia de la covid. Estas ayudas, a las que pueden acceder las empresas de turismo activo, han financiado con carácter general hasta un máximo del 50% del coste elegible de la inversión, para lo que se ha de acreditar una inversión mínima de 1.500 euros y máxima de 10.000.

Preparadas para el reto

Las empresas ya han previsto sus protocolos para estos meses. Desde Agua y Nieve, ubicada en Torla (Huesca), se indica que “los guías de montaña contamos con una gran formación y experiencia en la gestión de riesgos en las actividades de montaña. Por ello, somos conscientes de la importancia de identificar los peligros para poder gestionarlos debidamente. Además, estamos acostumbrados a gestionar “peligros invisibles” como lo son todos los subjetivos”. En este escenario, “nuestras mejores herramientas serán: permanecer alerta hasta el final de la actividad y actuar de forma metódica y con sentido común”.

Se recomienda que siempre que sea posible se realice la contratación de las actividades a través de Internet o teléfono. Se facilitará la realización de la reserva, los pagos y la formalización del contrato de la actividad por medios telemáticos y se procurará siempre que sea posible citar en el comienzo de la actividad. En caso de recibir a los clientes en la oficina se garantiza el cumplimiento de todas las recomendaciones de Sanidad en materia de desinfección, respetaremos los aforos que garanticen el espacio suficiente entre clientes, priorizando a aquellos participantes de la misma reserva o familia, evitando juntaros con otros procedentes de otra reserva dentro de la oficina.

Los clientes de las empresas de aventura, en la medida de lo posible, deben llevar su propio material, que no compartirán con nadie. Será necesario contar con vehículo propio y se recomienda que los clientes de distinta procedencia no compartan vehículo, ni tampoco el guía con los clientes. Las mascarillas o elementos de protección respiratoria serán necesarias y obligatorias cuando no pueda mantenerse la distancia de seguridad, además de todas las rutinas de higiene ya habituales. El uso de guantes de neopreno para los barrancos es opcional, no son una medida preventiva fiable para el contagio de la covid-19.