El 'erasmus rural' se afianza en Aragón: “En los pueblos también hay oportunidades laborales”

Sorana Borcila estudia Derecho y pasó el verano en Angües, una localidad oscense de 367 habitantes realizando unas prácticas en el Ayuntamiento del pueblo. La experiencia fue tan positiva que continúo contratada hasta el mes de noviembre, cuando decidió regresar a la vida estudiantil a tiempo completo. Borcila cree que “en el medio rural también hay oportunidades laborales” y subraya de su experiencia personal la buena acogida que tuvo por parte del pueblo.

No es la única, tres de estas estudiantes califican la experiencia, que se ha llevado a cabo en ocho comarcas de la provincia de Huesca, como “muy enriquecedora”. Carolina Borja, estudiante de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, estuvo residiendo durante un mes del verano en una casa rural de Tardienta. Aunque no le dio tiempo de socializar y adaptarse en un breve espacio de tiempo, asegura que tiene muy buenos recuerdos y que es una experiencia que recomienda. En el caso de Borja estuvo realizando sus prácticas en la Harinera de Tardienta, en su departamento técnico, haciendo controles de calidad de harinas y sémolas.

De las 24 prácticas que se han gestionado a lo largo de 2022, estudiantes y graduados en Arquitectura y Derecho han sido los más numerosos con tres en cada caso. Aunque también destaca la participación de otras titulaciones como: Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Gestión y Administración Pública, Geografía y Ordenación del Territorio, y Administración y Dirección de Empresas.

En estas prácticas también se han potenciado otras salidas laborales, como es el caso de María Eugenia Expósito, estudiante de Marketing, que también califica la experiencia como “muy positiva”. Realizó sus prácticas en Savia Íbera en Berbegal, donde estuvo el mes de junio al completo. Trabajó en la estrategia de redes sociales, ayudó a renovar el catálogo on line y recuerda una campaña especial que hizo con motivo de la festividad de San Lorenzo sobre el hidrolato de albahaca. Expósito asegura que es una experiencia muy recomendable porque abre la mente a aquellos que están acostumbrados a la vida en la ciudad. Se sintió muy integrada y de hecho, no es su prioridad, pero no descarta buscar empleo el día de mañana en el medio rural.

Hasta 17 núcleos más han acogido a jóvenes universitarios dentro de la última edición. Loarre ha sido la localidad que más estudiantes ha acogido, seguida de Berbegal y Torres de Barbués, con dos cada una. Lo que se pretende es que “las pequeñas localidades del Alto Aragón que se quedan sin jóvenes cualificados cuando salen a estudiar, puedan volver a captar y recuperar el talento emigrado”, señala la diputada delegada de Iniciativas Locales, Miriam Ponsa. Y añade “los jóvenes son el futuro de cualquier población, y en las pequeñas poblaciones es más importante si cabe su llegada y asentamiento”.

Por segundo año consecutivo se han llevado a cabo las prácticas profesionales en ayuntamientos, empresas y entidades públicas de toda la provincia que mostraron su interés en acoger a los jóvenes. Durante el año 2021 fueron 25 las personas que hicieron prácticas gracias a esta colaboración entre Diputación de Huesca y Universidad de Zaragoza, así como la implicación e interés de los ayuntamientos. Para el ejercicio actual, el presupuesto de la Diputación de Huesca recoge una partida de 60.000 euros para este programa.

La iniciativa tiene como objetivo contribuir al reequilibrio territorial incentivando la llegada de capital humano a los espacios más despoblados para dinamizar su tejido productivo, social e institucional. “Desafío” implica la realización de prácticas en el ámbito rural de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza y “Arraigo” consiste en la en la realización de prácticas igualmente, pero por parte de titulados universitarios con raíces familiares en municipios de la provincia de Huesca.