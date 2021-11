"La España llena sufre más paro, marginación y soledad que la España vaciada"

La Fresneda, un municipio de menos de 500 habitantes del Matarraña turolense ha acogido este fin de semana la octava edición de las jornadas “Tierra Vacía”, organizadas por la Asociación Cultural Tertulia Albada. Carlos Tundidor (Zaragoza, 1948) es el coordinador y promotor de los actos.

¿De verdad la despoblación ha entrado en la agenda política de los gobiernos en España?

Creo que la despoblación, fundamentalmente, por toda la movida que ha habido en los últimos 4 o 5 años, con los libros de Sergio del Molino, el impulso desde Teruel Existe... sí ha entrado en la agenda política, pero, a mi juicio, de una forma muy ligera; no de una manera que sirva realmente para reestablecer un marco de reequilibrio poblacional. No me gusta el término de "vaciada"; nos entendemos todos con ese término, pero no es justo. Creo que el problema de España es doble: una España costera, que está super poblada, y una España rural, del interior, que está desértica. Creo que no ha entrado de forma definitiva en la agenda como para encontrar soluciones.

Hace años, como comenta, que se habla mucho de despoblación pero, realmente, ¿se está actuando?

A mi juicio, no. Para actuar haría falta en primer lugar un marco administrativo; probablemente, a nivel de un ministerio. El problema es tan serio como para que hubiera un organismo de ese tamaño. Como menos, debería haber un consejo rector o un organismo con otro nombre, pero con competencias y con dinero.

¿No son suficientes figuras como la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico o el Comisionado del Gobierno de Aragón para la Lucha contra la Despoblación?

Hay asambleas, consejos directores en los que se pide consejo… pero no tienen competencia alguna ni en el gobierno central ni, que yo sepa, en ninguna autonomía. Ni mucho menos tienen medios económicos.

¿Son figuras vacías?

Sí. Para que una figura realmente marque soluciones, debe tener competencias reales y, evidentemente, en función de esas competencias, medios económicos. Mientras no tengamos garantizados esos dos requisitos dentro del marco administrativo, todo será fuegos de artificio.

¿Por dónde habría que empezar en este momento?

En primer lugar, por establecer la semántica real de lo que queremos hacer. La "España vaciada" o "Tierra vacía" es sólo una de las caras de la moneda del problema. Evidentemente, esa cara puede representar el mayor problema de servicios en nuestro país. Pero la otra cara de esa moneda es la "España llena", que tiene una serie de problemas específicos no menos importantes que los de la "España vacía": el paro, la marginación, la depresión, la soledad, el suicidio, el tiempo de ocio limitado, el desequilibrio familiar… todos esos problemas están en la España llena. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es entender que la "España vaciada" no es un problema de la ruralidad, de las 28 o 30 provincias con menos población. Es un problema de todo el país, del desequilibrio poblacional de todo el país. Si entendiéramos esto, estaríamos danto un importante paso para la solución del problema a nivel global.

¿Estos problemas de la "España llena" se dan en menor medida en la "España vaciada"?

Sí, se dan en menor medida. En la "España vaciada" hay una falta casi completa de servicios: transporte, sanidad, educación… todos esos servicios son más escasos en el medio rural que en la España de las grandes urbes. Sin embargo, en la "España vaciada", los problemas de paro o marginación existen, claro, pero en muchísima menos medida que en los suburbios de Madrid, Barcelona, de Mataró, incluso de Zaragoza. Esos problemas de soledad, de depresión, de suicidios… se dan más en las grandes ciudades.

En las jornadas de La Fresneda, han organizado concursos de relatos, danzas, visita a un comedero de buitres, a una tirolina… ¿los planes de ocio o de cultura para los habitantes del medio rural suelen quedar olvidados cuando se piensa en fomentar que se asiente la población en pueblos pequeños?

Nosotros en las jornadas hemos querido aunar el ocio y la cultura con ser altavoz de los problemas de la ruralidad, del desequilibrio poblacional. Evidentemente, en los pueblos, parece que la cultura se tenga que constreñir a las fiestas locales, a las fiestas más o menos religiosas, en torno a determinados festejos casi siempre rutinarios, los mismos... la cultura puede y debe ser muy variada, tanto en una ciudad como en un pueblo. No tiene por qué ser distinta la cultura en una localidad por que tenga pocos habitantes. El concurso que nosotros organizamos, que ya va por la octava edición, encaja perfectamente en las jornadas, no sólo por la temática de "Tierra vacía", sino que encajaría en cualquier localidad, aunque fuera otra temática. No tiene por qué ser siempre en Zaragoza, Huesca o Teruel donde se programe la cultura. En realidad, las jornadas están planteadas en torno a la entrega de premios del concurso de relatos y a la presentación del libro que se hace con los relatos seleccionados. En todas las ediciones, editamos un libro con los relatos seleccionados de esa edición. En realidad, el premio es para todos los relatos seleccionados, porque el mayor premio es el libro publicado.

Por lo que habéis visto en estos ocho años de relatos, ¿está cambiando la visión generalizada sobre el mundo rural?

Sí, ha cambiado en el sentido de que todos los españoles y españolas ven como un problema importante el tema del desequilibrio poblacional. Hace cinco o seis años, no más, la ruralidad y el desequilibrio poblacional se veía como un problema muy lejano y ahora es un problema que todo el mundo. Las soluciones siguen siendo, evidentemente, lejanas.