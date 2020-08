Francia recomienda no viajar a Aragón ante la situación epidemiológica

Francia desaconseja ahora viajar a Aragón por la situación epidémica en la Comunidad, se une a la recomendación del país galo del pasado 24 de julio de no realizar viajes a Cataluña y a las restricciones a Aragón que ya habían impuesto Alemania y Bélgica. El Gobierno de Aragón exigió una rectificación a estos dos países debido a los "graves perjuicios" para los intereses económicos de la comunidad.

En su página web de consejos a los viajeros, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores indica que se desaconseja ir a Aragón hasta que "la situación se restablezca" por "la evolución de la situación epidémica".

El Ministerio incita "fuertemente" a que los franceses que se encuentran actualmente en Aragón a su vuelta a Francia se hagan un test PCR, para ver si se han infectado por la COVID-19, aunque no les obliga ni les exige que hagan cuarentena. Recuerda que en Aragón hay que llevar mascarilla "en cualquier circunstancia" y que hay varias comarcas, incluida la ciudad de Zaragoza, que han tomado disposiciones especiales que han supuesto dar marcha atrás en los planes de dirigirse a la "nueva normalidad" y se aplica la fase 2.

El Ministerio también hace un apunte sobre la provincia de Lugo, pero allí no hay ninguna recomendación particular. En concreto, se alude a que las autoridades gallegas decidieron imponer un confinamiento de cinco días, del 6 al 10 de julio, en 14 municipios tras detectarse un foco con un centenar de casos positivos en A Mariña, un brote ya superado. Sobre España en su conjunto, insiste en que desde el 21 de junio no hay ninguna limitación para entrar en su territorio ni hay ninguna obligación de cuarentena en vigor.

Hungría retira a España de la lista de destinos seguros y Bélgica amplía restricciones

En las últimas horas, Bélgica ha añadido a Madrid y Baleares a la lista de zona "naranja", para las que se recomienda que los turistas que regresen hagan cuarentena, en la que ya estaban Girona, Tarragona, País Vasco, La Rioja, Extremadura, Soria, Guadalajara, Castellón, Valencia, Murcia y Almería. Por su parte, Aragón, Navarra y las provincias de Barcelona y Lleida continúan en la última revisión de las recomendaciones de viaje belgas en la lista "roja", la de lugares a las que no está autorizado viajar.

Por su parte, las autoridades sanitarias de Hungría han retirado a España de la lista de los destinos más seguros, lo que obliga a los viajeros que lleguen desde allí a presentar dos pruebas PCR negativas en el plazo de cinco días o someterse a una cuarentena de dos semanas.

España pasa del "verde" al "amarillo" en el semáforo húngaro que muestra la situación en cada país según tres colores, con el rojo como la situación más grave. La medida, justificada por el aumento de los positivos en España, entrará en vigor este viernes, 7 de agosto.