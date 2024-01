Malestar ante la suspensión del transporte escolar por la nieve: “Llegó el aviso cuando la alerta del temporal se había desactivado”

“Una decisión precipitada y que tenía que haber sido rectificada”. Así es como definen desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del instituto de Educación Secundaria Gúdar-Javalambre -en Mora de Rubielos- la medida adoptada por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón de cancelar las cinco rutas de transporte escolar que llegan a este centro con motivo del temporal de frío y nieve previsto para el miércoles 10 de enero. “Se cancelaron las rutas el martes 9 sobre el mediodía y ese mismo día en la zona la alerta ya se había desactivado”, explica el Ampa.

Estas no fueron las únicas líneas que se suprimieron, pues en Aragón se acumularon más de cien, según enumeró el servicio de Educación del Gobierno de Aragón, cuando emitieron el martes al mediodía la decisión acordada. Fuentes de este mismo departamento señalan que se tomó esta determinación con el objetivo de “preservar la seguridad de los alumnos” y fue de manera unánime tras dos reuniones en las que participaron representantes de Tráfico, Protección Civil, cuerpos de seguridad y la Aemet, entre otras instituciones. También apuntan que se hizo de forma preventiva para el miércoles 10 y se adaptaría en función del estado de las carreteras. Siguiendo esto, anunciaron que el jueves 11 se recuperaba la normalidad en el servicio.

La anulación de las líneas de transporte afectó a 1.128 alumnos en total. La provincia más afectada fue Huesca con 892 alumnos que se repartían en 103 líneas; le sigue Teruel con 225 estudiantes pertenecientes a nueve rutas -cuatro en la comarca Sierra de Albarracín y cinco en la de Gúdar Javalambre-. Por último, Zaragoza, donde se paralizaron dos líneas que recogían 11 alumnos.

Un aviso inédito

Como señalan desde el Ampa del instituto de Mora de Rubielos, es la primera vez que se recibe un aviso de este tipo en el que se indica la suspensión de las líneas de transporte. En su caso fueron las rutas: 57, 58, 59, 60 y 61, que unen cerca de una quincena de pueblos con la cabecera comarcal, Mora de Rubielos. “Normalmente cuando te levantas para ir al instituto si se ve que hay mucha nieve, los padres deciden si sus hijos van a asistir o no al centro. También si prefieren llevarlos ellos o la propia línea escolar informa de que no ve factible circular ese día”, reconocen.

Esa mañana del miércoles, los alumnos del IES Gúdar-Javalambre se encontraron con que no había transporte escolar y las carreteras estaban en “perfecto estado” porque no había signos de nieve. “Por la noche cayó algún copo puntual, pero vivimos en zona de montaña es normal que haga frío, estamos acostumbrados”, relataron. Así, ese día solo asistieron a las aulas 75 de los 235 alumnos matriculados en ese centro, pues el 73% de los estudiantes necesitan del transporte para llegar. “Los de Mora de Rubielos tenían la obligación de asistir y las familias que pudieron, al ver que no había nieve, decidieron llevar a sus hijos”, detallaron y añadieron que una vez más se vuelve a lo mismo porque “no todas las familias tienen disponibilidad para estar yendo y volviendo del instituto”.

Para el Ampa del IES Gúdar-Javalambre, si el temporal en la zona hubiese sido “fuerte”, la decisión hubiera estado “bien tomada”, pero inciden en que la alerta estaba ya “desactivada”. “El 73% de los alumnos del centro no tuvieron transporte escolar habiendo nubes y claros”, denunciaron. Dado el número de alumnos afectados, cifra que consideran “elevada”, plantean que se tendrían que haber suspendido las clases para todos los alumnos o haberlas pasado a formato telemático para tener el mismo acceso.

Es por esto que desde el Ampa consideran que la decisión se podría haber tomado de manera “conjunta” porque en ningún momento se les llegó a consultar. “La única orden que llegó fue la de que se suspendían las rutas de transporte escolar”, señalan. Una vez más manifiestan que no está funcionando bien la “comunicación, información y gestión” con la administración.

Una situación “surreal”

También recuerdan que los alumnos del IES Gúdar-Javalambre se encontraron en el inicio de este curso académico con líneas de transporte que no estaban cubiertas o en diciembre del pasado año con el cierre de las clases al haber 12 grados en las aulas. “Ya hubo problemas con las líneas de transporte en septiembre y en diciembre una obra licitada de una caldera que no se especificó hacerla fuera de horario lectivo y terminó con las aulas cerradas y el fin del trimestre con clases no presenciales”, insisten.

En este sentido, el Ampa del centro explica que para este segundo trimestre tienen previsto establecer una reunión en la que poner sobre la mesa todos los problemas a los que se están enfrentando este año y que tanto el centro como los alumnos y familias puedan transmitir. “Continuamente hay estímulos externos que no dejan dar clase con normalidad”, sentencian y es que ya no saben qué hacer porque “todo afecta a lo mismo que es la educación en el medio rural”.

Ese cúmulo de circunstancias lleva al Ampa del IES Gúdar-Javalambre a calificar la situación como “surreal”. “Ya no sabemos qué pensar porque todas las actuaciones nos afectan a la educación en los pueblos”, indican a la vez que piden a los responsables de Educación que se informen de lo que realmente hace falta al medio rural.

Por su parte, las cuatro rutas suspendidas en la Sierra de Albarracín vivieron una situación similar. Los alumnos que se trasladan hasta el IES Lobetano de Albarracín se encontraron el miércoles 10 de enero con que no había nieve en las carreteras y no contaban con transporte. Muchos de los 84 estudiantes de este instituto acudieron a clase tras ser llevados en coches particulares y una de las líneas decidió operar con normalidad al ver que no se habían producido precipitaciones.