Mar Abad: “Uno de los retos del periodismo es aprender a contar historias con más ingenio y humor”

La periodista almeriense Mar Abad ha recibido el Premio Blasillo en la XXIV edición del Congreso de Periodismo de Huesca, celebrado los días 16 y 17 de marzo. Mar Abad es directora editorial y cofundadora del sello de podcast 'El Extraordinario'. También es columnista habitual de elDiario.es.

Carlos Franganillo abre el Congreso de Periodismo de Huesca: “La plaza pública ya no está controlada por los medios de comunicación tradicionales”

Más

El jurado ha acordado concederle este galardón por su podcast La Fucking Condición Humana, un trabajo que realiza junto con Marcus H. y Javi Álvarez. El Premio Blasillo fue creado en 2004 a propuesta del humorista Antonio Fraguas 'Forges', de uno de cuyos personajes toma el nombre.

¿Qué ha sentido al recibir un premio como el Blasillo de Huesca?

Todos los premios hacen ilusión, pero este en particular, tan ligado a la figura de Forges que para mí fue un genio, es todavía más especial y más emotivo, por el hecho de estar muy relacionado con el ingenio y el humor. Recibir en esta XXIV edición del Congreso de Periodismo el Premio Blasillo me ha hecho muy feliz.

¿Qué papel ocupan en ingenio y el sentido del humor en el periodismo para usted?

Creo que ambos son claves para el periodismo del día a día, para aquel que no está comunicando grandes tragedias, asuntos económicos o temas de más peso. Hay otro periodismo que es mucho más de andar por casa, pero que es igual de necesario, y en ese es donde el ingenio y el humor deben estar siempre presentes.

¿Por qué es tan necesario ese “periodismo de andar por casa” como usted lo define?

Por una parte, está el periodismo que, en cierta manera, nos sitúa en el mundo dándonos claves políticas y o económicas. Pero luego, también tenemos este otro periodismo que habla de la importancia de los cuidados, de la necesidad de prestar atención a la salud mental, de temas de ciencia, etcétera, y ese es, el periodismo que habla de la sociedad, el que es la base de la civilización. Por eso es tan importante.

¿Qué oportunidades brinda al periodismo el tratamiento de estos temas que crean civilización?

En ellos encontramos un espacio muy propicio para intentar ser muy ingeniosos e incluir el sentido del humor, dos aspectos que, como he dicho, son fundamentales y que están muy ligados a Forges y al Premio Blasillo. También brinda la oportunidad de poner cariño y cercanía a la hora de comunicar e informar.

Este premio le ha sido concedido por su podcast #LaFuckingCondicionHumana. ¿Qué papel ocupa hoy en día este formato informativo en el periodismo?

Estamos viviendo una época en la que hay una gran producción en formato podcast, podríamos decir que es un pequeño boom de la voz, y la voz aporta humanidad y cercanía, una cercanía que podemos aprovechar para intentar jugar un poquito más, para estirar el ingenio a la hora de contar las cosas y poner un poquito de humor, aunque no seamos humoristas.

En su opinión ¿qué aporta el humor a nuestras vidas?

El humor hace que la vida sea un poco más fácil. Al final, somos nuestra historia y vivimos de historias, de las que nos cuentan y de las que contamos, por eso, si intentamos hacer que esos relatos sean más cálidos a través del humor, del amor y del ingenio, intentando buscar lo bonito de la vida, poniendo el acento en lo divertido que tiene la vida, también es como un bálsamo al día a día que, no siempre es fácil.

Mar Abad tiene una larga trayectoria profesional y ha hecho cosas muy diversas. Ahora ¿cuál es el reto al que se enfrenta?

Para mí el reto está presente cada mañana cuando me levanto y me pongo a trabajar porque me encantaría hacer más cosas, cada vez más ingeniosas y mejor contadas. El reto es contar historias encontrando su lado más amable y divertido para contarlas desde ahí y conectar lo mejor posible con el público que me escucha o que me lee.

Cómo periodista ¿qué considera que es lo más bonito de esta profesión?

Lo más bonito de ser periodista es aprender constantemente. Aprendes cuando escuchas y cuando lees, pero también aprendes cuando cuentas.

Y, bajo su punto de vista ¿cuál es el reto que tiene ahora en día el periodismo?

Entendernos mejor entre las personas, conocer mejor el mundo, e intentar contar mejor las historias que vivimos o que llegan hasta nosotros para ser contadas, y ese reto lo tenemos que tener presente hasta el día en el que nos muramos porque siempre podemos intentar hacerlo mejor. El reto del periodismo es echarle más ganas y más pasión a este oficio, y afilar los sentidos para aprender a contar las historias de manera que podamos hacer más feliz a la gente y que le sirva de mucha más ayuda en su día a día.