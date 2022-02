Alertas electorales para la izquierda

Las elecciones de este pasado domingo en Castilla y León solo han supuesto un éxito incontestable para Vox, para un partido regionalista -Unión del Pueblo Leonés- y para otro localista -Por Ávila- y para una parte de la llamada España Vacía o Vaciada, la que representa Soria YA!. Al PP le han traído una victoria por la mínima, semillero de dificultades y de tensiones para el futuro -especialmente, por la relación con Vox, y no solo en Castilla y León-. A Ciudadanos, un clavo más en su ataúd. Y a la izquierda, unos cuantos recados de alerta que haría bien en tomarse en serio. Especialmente a Unidas Podemos, que baja un peldaño más en la escalera descendente que tomó hace ya años, pero también al PSOE.

En las elecciones generales de 2015, Podemos y sus confluencias superaron el 20% de los votos y estuvieron cerca de darle el sorpaso al PSOE. En las generales de 2019, Unidas Podemos -coalición de Podemos con IU y Equo- más En Comú Podem estuvieron en torno al 13% de los votos tanto en los comicios de abril como en los de noviembre. En las autonómicas de Madrid de mayo del pasado año, y con Pablo Iglesias de cabeza de lista, superaron por poco el 7%. Este pasado domingo, en las autonómicas castellanoyleonesas, se ha quedado en muy poco más del 5,0% de los votos. Castilla y León es una comunidad autónoma conservadora, es cierto, pero en las anteriores elecciones autonómicas celebradas allí, las de mayo de 2019, no tuvo la formación de Iglesias unos resultados tan raquíticos. Podemos, que concurrió en solitario, logró el 4,99% de los votos, e IU, que lideró otra candidatura con varios pequeños partidos, el 2,29%. Entre ambas cosecharon, por separado, unos 100.000 votos. Este domingo pasado, juntos Podemos e IU bajo la marca de Unidas Podemos (UP), dos puntos porcentuales menos, casi 40.000 votos populares menos y donde hubo dos escaños queda solo un escaño.

El PSOE también ha recibido sus dosis de castigo, pero ha encontrado algunas noticias positivas de consuelo. Las malas noticias para los socialistas: casi cuatro puntos porcentuales menos, unos 115.000 votos populares menos y siete escaños menos en estas autonómicas que en las anteriores. Las buenas: ha superado el 30% de los votos, en una comunidad conservadora; ha ganado en cuatro de las nueve circunscripciones: Valladolid, Burgos, León y Palencia; ha perdido con el PP, en el recuento total, por poco más de un punto porcentual, mucho menos de lo que decían las encuestas hace dos meses.

Y la noticia malísima para el PSOE: ha descubierto que Soria YA!, la más exitosa de las candidaturas de la llamada España Vacía o Vaciada, se nutre sobre todo de antiguos votantes socialistas. En la circunscripción de Soria, el PSOE ha pasado de primer partido a tercero. Ojo a las próximas generales: Soria solo reparte dos escaños del Congreso; si lo del domingo pasado se repite, serán para Soria YA! y para el PP, y los socialistas se convertirán en esa provincia en extraparlamentarios. ¿Habrá muchos otros Soria YA! en ciernes que irrumpan en otros parlamentos regionales en mayo de 2023 y en el Congreso y en el Senado en las próximas generales? ¿Se nutrirán todos o la mayoría de ellos de antiguos caladeros de votos socialistas? Si UP sigue descendiendo la escalera y si los votos de la izquierda se siguen fragmentando y atomizando (PSOE, UP, Más País, nacionalistas tradicionales de izquierda, nuevos partidos localistas, etc.), Ciudadanos se convierte en residual o desaparece y la derecha concentra todo su voto en dos marcas, PP y Vox, competidoras entre sí pero complementarias y al final colaboradoras, ¿no se le pone cada vez más difícil a la izquierda un nuevo Gobierno de coalición?

Tras los sobresaltos de la noche del domingo 13 de febrero (13F), análisis algo más frío, sosegado y profundo este lunes en la izquierda. Primera conclusión: quizás haya algo más tiempo del previsto para los ajustes de estrategia, pues es improbable que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, del PP, adelante elecciones a junio, como se especulaba. Las dejará probablemente para cuando toca, a finales de año. No querrá arriesgarse a pasar en breve de tener de vicepresidente a Juan Marín, de Ciudadanos, a contar a la fuerza para el mismo puesto con Macarena Olona, de Vox. Segunda conclusión: ojo a la cita de elecciones autonómicas y locales de mayo de 2023. El PSOE ha aguantado mejor el 13F donde tenía alcaldes (Valladolid, Burgos, León, Segovia...) que donde no los tenía. Tercera conclusión, con tres patas. Una: el Gobierno de coalición en su conjunto, que va a contar con el viento de cola de los fondos europeos, ha de ser capaz de comunicar mejor su gestión pasada y futura de lo que ha hecho hasta ahora. Dos: el socio mayoritario, el PSOE, ha de reflexionar sobre cómo afronta el reto de la España despoblada. Y tres: el socio minoritario, Unidas Podemos, ha de superar cuanto antes la fase de zancadillas internas en la que lleva unos meses y fortalecer el liderazgo de Yolanda Díaz, y esta unificar en el menor número de marcas electorales posible todo lo que está a la izquierda del PSOE.