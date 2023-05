ArcelorMittal acepta subidas salariales ligadas al IPC pero no confirma las inversiones de la descarbonización

La negociación del octavo acuerdo marco de ArcelorMittal y los sindicatos sólo arranca el compromiso de la multinacional de actualizar salarios con el IPC real para cada año de vigencia, desde 2022 a 2025. Sin embargo Arcelor no ha adquirido ningún compromiso de inversión que garantice el futuro industrial y del empleo en sus plantas asturianas.

Además de la propuesta de actualización de salarios con los precios, fuentes sindicales aseguran que la empresa ha propuesto una variable no consolidable de un 0,75% para los años 23, 24 y 25 y computar la antigüedad por trienios en idéntica proporción a los quinqueniso actuales.

Son mejoras económicas que se aplicarían a todo el conjunto de la plantilla en España, un total de 7.000 trabajadores, 5.500 de ellos en las plantas asturianas.

La siderúrgica ha planteado también la salida del personal nacido en 1962, algo pendiente de la reparación del Horno Alto A de Gijón, averiado por el incendio del mes de marzo y de las inversiones pendientes, que no ha detallado y para las que ha pedido un plazo de hasta dos meses hasta concretarlas.

La propuesta en su conjunto no convence a los sindicatos negociadores y por ello, para este mes de mayo, se plantean una serie de protestas y movilizaciones que deberán ser ratificadas por las asambleas de trabajadores. Para CCOO la multinacional sigue “carente de ideas y de ganas” y además la acusan de amenazar continuamente con “romper la negociación”. Por parte de UGT creen que la propuesta no da estabilidad a los eventuales e incide en que no hay ninguna inversión sobre la mesa que garantice el futuro.

Un beneficio neto de 989 millones de euros en el primer trimestre

Precisamente este jueves, el que es el principal productor siderúrgico del mundo ha dado a conocer su cuenta de resultados del primer trimestre de 2023. Arcelor obtuvo un beneficio neto de 989,6 millones de euros, lo que supone un descenso del 73,4 % con respecto al mismo periodo de 2022. Aunque el beneficio entre enero y marzo es muy superior al del último trimestre del año pasado.

“Las condiciones del mercado mejoraron en el primer trimestre, conforme a lo previsto, al finalizar el movimiento de reducción de 'stocks' por parte de los clientes, lo que favoreció un crecimiento del consumo aparente de acero y un repunte de los márgenes de los productos siderúrgicos”, ha declarado el consejero delegado Aditya Mittal, en un comunicado.

Ha añadido que eso, junto con “una mejora de los niveles generales de confianza económica, se tradujo en un notable crecimiento de los beneficios en el primer trimestre”. “Las mejoras que hemos observado en las condiciones de mercado aún no se reflejan plenamente en nuestros resultados debido al efecto retardado de las actualizaciones de precio, y prevemos un aumento adicional de la rentabilidad en el segundo trimestre”, ha asumido.

Mittal reconoce además que las “incertidumbres” geopolíticas “persisten”, pero ha afirmado que la multinacional “sigue demostrando su capacidad para generar buenos resultados en todas las condiciones de mercado, lo que invita al optimismo de cara al resto del año”.