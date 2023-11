El arzobispo de Oviedo califica de “inmoral” el nuevo gobierno y las protestas en las calles de “pacíficas”

“La patológica aspiración continua de una poltrona de gobernanza por quienes en su delirio egocéntrico pagan cualquier precio para ello sufren una amoralidad indigna del recto gobernante. Esto no es de derechas ni de izquierdas, sino inmoral, al carecer de la solidez moral que les falta”. Con estas palabras concluye la tribuna de opinión publicada hoy en el diario ABC por el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

La máxima autoridad de la iglesia asturiana, que hace poco más de diez días se pronunciaba en redes sociales sobre la ley de amnistía pactada entre el PSOE y Junts para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez, no ha querido dejar pasar por alto la votación de este jueves en el Congreso de los diputados y el arranque de una nueva legislatura presidida por el secretario general de los socialistas, para volver a inmiscuirse en política.

Sanz Montes no sólo califica de “inmoral” el pacto con los independentistas si no que también justifica las protestas que estos días se están produciendo en todo el país frente a las sedes del PSOE y que en varias ocasiones han finalizado con cargas policiales. Para el arzobispo “la espontánea comparecencia en calles y plazas de una inmensa sociedad quiere decir pacíficamente que hay algo no compartido, acusando como traidores a quienes pretenden formar gobierno desde programas políticos contradichos y burlados por otros intereses espurios que terminan siendo bastardos”.

Además denuncia que estas protestas “se ha intentado boicotear falseando cifras de participación e introduciendo grupos desestabilizadores extremistas cuyas matrices encienden sospechas de una encubierta manipulación”. “Cuando la sociedad toma la calle para decirlo en voz alta, cuando asociaciones de jueces y de fiscales, de colegios profesionales, asociaciones y despachos de abogados, colectivos de funcionarios con sus sindicatos, patronales empresariales, asociaciones de diplomáticos, como también asociaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, colectivos de periodistas… cuando se da todo este movimiento social de amplio espectro y diversificada responsabilidad, estamos ante algo que preocupa y duele”, dice el arzobispo.

Con esta tribuna Sanz Montes busca romper el silencio que algunos estos días denunciaban que mantenía la iglesia. Él sostiene que no están callados y que ya varios prelados se han pronunciado sobre este asunto “que a todos nos embarga”. Aunque asegura que no “bajarán a la arena del debate partidista” pero pese a no ser “ni un sindicato ni una asociación” sí tienen algo que decir y lo hacen desde una clave “únicamente moral”.

Para Sanz Montes “sólo la verdad nos hace libres” y él considera que quien “usa y abusa de la mentira no tiene credibilidad”, en una referencia velada al recién investido presidente del Gobierno. El arzobispo se mete también a analizar el equilibro entre comunidades autónomas y denuncia “la insolidaridad chantajista entre regiones como moneda de cambio para inconfesables prebendas”. Algo que según él “divide y crispa”.

Para el prelado el pacto político alcanzado “acorrala y manipula la judicatura y la fiscalía para amañar la ley impunemente y poner en riesgo la democracia” y además se lleva a cabo con quienes “han delinquido con golpismo independentista, corrupción insidiosa, malversación económica” e incluso habla de “quienes mercadearon con sangre inocente en acciones terroristas”, en alusión a Bildu.

El arzobispo ovetense justifica esta tribuna en su “obligación de advertir con audacia y denunciar con arrojo” lo que para él es “un horizonte grave” en el que se vivirá “la destrucción de la familia, la confusión antropológica y la homicida manipulación de la vida”.