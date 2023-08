'Banksyastur' reinventa la toponimia de los pueblos asturianos: 'Spaguetti a la Caborana' o 'Pola salú mental'

Bajo la firma 'Banksyastur' se esconde un admirador de la obra del artista británico que fusiona en su apodo el toque regionalista. A diferencia del misterioso autor de la obra “Girl with balloon” donde se ve a una niña que pierde un balón en forma de corazón junto a la frase: “There is always hope” (“siempre hay esperanza”) el artista autóctono asturiano es el alter ego de Fernando Argüelles, un enfermero de profesión y humorista de vocación, que juega con la toponimia de los pueblos de los concejos de Asturias con la ayuda de un rotulador y grandes dosis de imaginación.

Los carteles de señalización de los concejos asturianos son para 'Banksyastur' una fuente de inspiración que vuelca en lo que él denomina sus “tramas solidarias”. Sus calendarios de pared, que vende a cinco euros la unidad, forman parte de esas tramas y en cada hoja dedicada a uno de los 12 meses del año incluye una de sus frases en castellano y asturiano.

El dinero recaudado con los almanaques se dona a asociaciones y colectivos sociales en metálico o se invierte en la compra de material escolar o en productos de alimentación e higiene que distribuyen esas entidades con fines sociales.

La sanidad pública y la especialidad del área de la salud mental son dos de los temas que más preocupan a 'Banksyastur'. Una inquietud que se traslada a sus acciones solidarias. Actualmente prepara ya el material que acabará insertado en el calendario de 2024 y cuyos beneficios se destinarán a financiar algunos de los proyectos de investigación de enfermedades como el cáncer infantil o la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), entre otras, o a ayudar a personas necesitadas porque Fernando es, ante todo, una persona concienciada y comprometida socialmente.

Su afición a reinventar los nombres incluyendo una apostilla en clave humorística comenzó en 2019, un día que libró en su trabajo de ATS en la Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral (Aspace). Cuenta que iba circulando con su vehículo por la carretera de Mieres jugando en su cabeza a completar frases de localidades asturianas. Pero no se limitó a plasmar su idea en un papel. Cogió un rotulador y la frase que le daba vueltas a su cabeza pasó a escribirla en la señal que indicaba la dirección para ir al pueblo de Turón.

La broma se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales

“Yo tenía en mente una tontería. Pasaba por Turón y se me ocurrió completar la frase como 'Turón de Suchard' y lo escribí en el cartel de la señal. Se lo comenté a unos amigos, hice una foto y la colgué en redes sociales. En un momento se hizo viral y fue todo un éxito”, dice al remontarse a los inicios de su nueva afición.

Fernando reconoce que en ese momento no tenía aún la idea madurada y no era consciente de la repercusión que estaba adquiriendo lo que comenzó con sus amigos como una pequeña broma hasta el día en que Julia Otero contactó con él para realizarle su primera entrevista en los medios de comunicación.

“Cuando me llamó Julia Otero para hacerme una entrevista en la radio pensé que esto iba en serio y enseguida decidí que iba a enfocarlo como una iniciativa solidaria. Luego llegó el confinamiento y durante esos meses tan duros por el covid aproveché para madurar la idea. Se me iban ocurriendo frases, como por ejemplo ”el monstruo de Lugones“ y, al ver que de nuevo tenía una gran repercusión, empecé a plantearme ya hacer los calendarios”, explica.

A partir de ahí, ya su cabeza no paró. Fernando le dio una vuelta a su idea original y, según comenta, quiso hacer una metáfora de la unión de todos los pueblos en una sola frase: “Pola Atención Primaria”. Al año siguiente emprendió una nueva campaña bajo el título “Pola Salú Mental”.

'Banksyastur' asegura que no hace daño a nadie y no cree que esta actividad pueda ser ni sancionable ni ser considerada como una gamberrada porque asegura que al pintar con un rotulador que no es permanente en cuanto caen unas gotas de lluvia o por el mismo efecto del sol sus frases se evaporan y no dejan rastro.

Entre la treintena de carteles tuneados están 'Allanamiento de Moreda', 'Naces, creces, te reproduces y Mieres', 'El Berrón y cuenta nueva', 'Tuilla, mía, cabecina y gol', 'El monstruo de Lugones', 'En busca de Luarca perdida', o 'Llanes Yoplin'

'Turón de Suchard', 'Lada Colau' o 'Spaguetti a la Caborana'

Este artista autóctono ha tuneado los nombres de más de una treintena de pueblos. Al cartel de “Turón de Suchard” siguieron otros como “Allanamiento de Moreda”, “Naces, creces, te reproduces y Mieres”, “Blimea Ecuatorial”, “El Berrón y cuenta nueva”, “Spaguetti a la Caborana”, “La Nueva Normalidá”, “Tolivia Newton John”, “Tuilla, mía, cabecina y gol”, “El monstruo de Lugones”, “Julia Otero”, “En busca de Luarca perdida” o “Viva México, Cabranes”.

Entre sus carteles más significativos figuran los siguientes: “Esta noche a Lastres son las dos”, “Colunga Vertebral”, “Llanes Yoplin”, “Boal constrictor”, “Woman del Caleao”, “Red Bull te da Salas”, “Perlora la exploradora”, “Le atendemos con cita Pruvia”, “Alban ko Xivares”, “Candás cambia, Candás repara”, “Cuando Teverga bien”.

En su prolífica lista también se pueden encontrar frases como las siguientes: “Grandas de Salime del grupo de wasap”, “Será por Parres”, “Arriondas expansivas”, “Los papeles de Bárzana”, “La Pola records”, “Lada Colau”, “Bobes ponja”, “Pola salú mental”, “Gargantá profunda”, “Les Bories Izaguirre” y“Tiempos de Pando mía”

'Banksyastur' no tiene relación alguna con el artista británico con el que ha llegado a identificarse pero señala que algo les une. A su juicio, una característica común es que a ambos les mueve y motiva el deseo de modificar las cosas.

“Es fundamental educar en valores, tener empatía, luchar contra el hecho de que las mafias farmacéuticas se retroalimenten con la Psiquiatría, el respeto mutuo, luchar también contra el estigma, porque parece que hay una sociedad bastante individualista y eso genera la falta de lucha colectiva y si no se cuida la salud emocional al final eso genera un deterioro de salud mental además de un grandísimo sufrimiento”, expone.

Defensor de la educación y sanidad pública

Fernando ha donado en tres campañas solidarias que ha llevado adelante un total de 13.500 euros que ha destinado íntegras a diferentes asociaciones de todo tipo. Entre las entidades con las que colabora con sus tramas solidarias se encuentran, entre otros, las asociaciones Galbán, Botón, Doctor Payaso, Asistencia integral de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual (Apramp) o Abrazos Verdes, y también apoya a profesionales o colectivos que realizan programas específicos con emigrantes y el colectivo gitano. Una de sus prioridades es destinar el dinero recaudado para fomentar la investigación de enfermedades como el cáncer infantil o la ELA.

“Yo, que de momento estoy en el lado del privilegio, creo que es importante que mis impuestos se destinen a las personas que están más necesitadas”, argumenta en su defensa de la educación y la sanidad pública. El reinventor de la toponimia de los pueblos asturianos seguirá adelante con su labor solidaria para conseguir que al menos con la aportación de su granito de arena sirva para lograr algún avance 'Pola salú mental'.