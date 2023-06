La líder de Podemos Asturies pide “responsabilidad” en la negociación para que “Sumar salga adelante”

Responsabilidad, ésta es la palabra que más repite durante nuestra charla, Covadonga Tomé, la única diputada que representará a Podemos Asturies en el parlamento autonómico la próxima legislatura. Porque así se siente, con mucha responsabilidad después de unos resultados electorales que no duda en calificar de malos.

Podemos anuncia una consulta a la militancia sobre las negociaciones con Sumar

“La valoración es bien fácil, fueron unos resultados francamente malos, para Podemos en España en general y en Asturias en particular”, asegura pese a que el Principado es uno de los territorios donde consiguen no desaparecer de la política regional. Y para Tomé no hay un único motivo del fracaso, si no “múltiples”.

“Hubo mucho de arrastre de los malos resultados a nivel estatal, eso es obvio”, afirma, pero mirando a la interna añade que en Asturias “hay que hacer una reflexión profunda y ser conscientes de que la pelea en la que estuvimos inmersos desde las primarias de noviembre, generó bastante desafección y desmovilizó a nuestro espacio electoral”.

Precisamente, para evitar la desmovilización de los suyos en la próxima cita electoral, las generales del 23 de julio, Tomé cree que hay que unir fuerzas. “Yo siempre me he posicionado a favor del movimiento Sumar y lo sigo haciendo sin ningún tipo de duda”, dice categóricamente, aunque no ve del todo bien que se esté “negociando todo en Madrid sin contar con los territorios, tomando decisiones centralizadas”. Si bien es consciente que “dada la premura de la convocatoria no sé si había mucha posibilidad de hacerlo de otra manera”.

Sus reflexiones, recogidas apenas una hora antes de conocerse la consulta a la militancia puesta en marcha por Podemos para cerrar el proceso negociador con Sumar, son una llamada a la “responsabilidad”. “Es prioritario en este momento ser capaces de ceder unos y otros, unas y otras, para que el movimiento Sumar salga adelante y para que no haya el 23 de junio un resultado muy gris, de regresión y derogación de una serie de derechos conseguidos”, dice con contundencia.

Y añade cuál es el perfil que ella cree que deben tener quienes conformen las listas del nuevo movimiento político, “tienen que estar las personas más capaces de consensuar porque se está hablando de integrar varios actores y esos varios actores van a tener que ser capaces de sentarse y de llegar a acuerdos”.

Cuando le preguntamos si dentro de ese perfil encajan nombres como Ione Belarra e Irene Montero, Tomé es clara, “creo que son dos extraordinarios perfiles”, sentencia.

“Las dos se llevaron la fama de beligerantes o de poco dialogantes, creo que de manera completamente injustificada”, afirma, para reiterar que “tienen mucho que aportar porque hicieron un trabajo muy apreciable en sus respectivos ministerios, precisamente porque fueron capaces de negociar. Luego si lo fueron, ¿por qué no va a ser capaces ahora?”.