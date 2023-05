La llamada de socorro de la España Vaciada, SOS Asturias, llega por primera vez a las elecciones del Principado

La cita es en el Puente de Peñaflor, en el municipio de Grado, uno de los pasos principales del Camino Primitivo de Santiago que parte de Oviedo. Lo demuestran los numerosos peregrinos que saludan, durante nuestra conversación, en su caminar hacia el suroccidente asturiano, ese territorio en el que nació SOS Asturias, que en sus primeros pasos era una llamada de auxilio desde los concejos más extensos pero también los menos poblados de la comunidad autónoma, SOS Occidente.

Los tres candidatos llegan sonrientes y animados, con ese ímpetu del principiante que se embarca en una nueva aventura con convencimiento y ganas. Son tres porque el peculiar sistema electoral asturiano, con tres circunscripciones y por tanto tres listas diferenciadas por cada una de ellas, hace que los partidos que optan al parlamento regional puedan jugar en realidad tres partidas, no sólo una, para arañar escaños.

La primera pregunta es obligada, por qué se meten en esta aventura. Arranca sin dudarlo Pablo Álvarez, natural de Yerbo, en Tineo, que trabaja en su propia explotación agraria en Navelgas, y cabeza de lista por el occidente, “porque es la única manera de cambiar las cosas y la situación de abandono que vive el mundo rural. Una comunidad autónoma no puede tener bienestar y seguir teniendo algo de peso económico y político abandonando a más de la mitad del territorio”.

Miguel Herrero, bombero natural de Villaviciosa y que es el último en sumarse a esta aventura encabezando la lista del oriente, repite los argumentos pero añade un objetivo más “para intentar buscar un modelo de desarrollo para Asturias, en donde la gente pueda vivir su relato de vida con dignidad, donde quiera” porque asegura que “hay numerosos impedimentos naturales, administrativos o jurídicos” que lo impiden y “hay que cambiar las cosas”.

Cambiar las cosas es la muletilla más repetida en las campañas electorales, todos los partidos trabajan para que el panorama mejore, o eso es lo que prometen en sus mítines, así que les pedimos que vayan más allá. Queremos que nos cuenten cuál es su punto diferencial, lo nuevo que ellos vienen a aportar.

Toma entonces la palabra Raquel L. Murias, periodista, boalesa de nacimiento, una de las principales impulsoras de que la marca España Vaciada haya tomado forma en Asturias y cabeza de lista por el centro. “Dos cosas básicas. Uno, nadie que vaya en nuestras listas tiene pasado político, venimos libres de mochilas y nuestra ejecutiva es la gente. Y la otra diferencia, muy importante, somos el único partido en Asturias que hemos hecho un modelo de desarrollo por circunscripciones, buscando realidades de cada zona, porque no vale todo para todos los lados. Asturias es muy distinta y muy diversa”.

Luchar para fijar población, su esencia

Los tres municipios más poblados de Asturias, Gijón, Oviedo y Avilés, situados en el centro de la región, concentran más del 50% de la población. En sólo un 4% del territorio reside más de la mitad de los habitantes. Si ampliamos el foco a la circunscripción electoral central, que cuenta con 29 municipios, el porcentaje se eleva a cerca del 80%.

El desequilibrio poblacional en Asturias no para de acrecentarse con el paso del tiempo y éste es uno de los motivos que ha llevado a los promotores de SOS Asturias a ponerse en marcha. Aseguran que la sangría demográfica de las alas no se frena y para ello ponen sobre la mesa una única fórmula: “empleo, empleo y empleo”.

“Una vez que hay empleo todo lo demás viene rodado”, dice tajante Raquel que además cuenta cómo creen que se puede lograr, “dotando a las villas de suelo industrial a coste cero y que las empresas que se implanten contraten a la gente de las comarcas”. Como herramienta fundamental esgrimen también el “complemento de ruralidad”, simulando los de insularidad que existen en las islas Canarias y en Baleares. Lo ejemplifica, “no puedes pedir a un maestro a media jornada, que cobra 900 euros, que se vaya a trabajar a Ibias. ¿Cuánto le cuesta la casa o el combustible para ir y venir? Lo mismo que a un médico destinado en Cangas. Si se les da ese complemento les resultará más atractivo”.

Incentivar con dinero la residencia en las zonas despobladas puede chocar con la idea de que existe demanda para vivir en las zonas rurales, por eso les preguntamos sin creen que falta compromiso de la gente con estos territorios. Entonces Miguel habla de la necesaria “labor pedagógica” para que la gente “adore la vida en el campo como en Francia o en Inglaterra”. “Después de la pandemia parecía que iba a cambiar e iba aumentar la atracción hacia el mundo rural y sin embargo, disminuye. No sé por qué tenemos el concepto de que lo rural no es bueno, sin embargo hay un montón de extranjeros que vienen a vivir aquí”, dice con resignación.

Para SOS Asturias el entorno rural no puede ser sólo un contenedor de urbanitas que buscan una vida tranquila, ellos van más allá, al desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas, base del sector primario y que no está atravesando un buen momento. “Hubo población mientras las explotaciones eran rentables”, dice Pablo, “pero llegó la PAC (Política Agraria Común) que fue creada para garantizar el nivel de renta y ahora lo que está haciendo es complicarle la vida a la gente a través de burocracia y de medidas que no tienen sentido”. Este agricultor tinetense lo tiene claro, la propia PAC insta a que cada gobierno nacional y autonómico desarrolle sus propias normas adaptadas al territorio y según él no se está haciendo. “Aquí el territorio es el que es y las explotaciones tienen que crecer y crecer año tras año porque si no no consiguen rentabilidad”.

Pablo asegura que si existe un paraíso natural “es porque existen agricultores y ganaderos” y si se pierde el relevo generacional y la gente abandona el mundo rural “el monte seguirá avanzando y comiéndose ese paraíso”. Por eso también habla de la necesidad de tener escuelas gratuitas de 0 a 3 años para atraer a las familias jóvenes y no descuidar a los mayores porque “cuidarles también genera empleo”.

“Nosotros no venimos a engañar a nadie”

Una de las históricas reivindicaciones de las zonas periféricas asturianas ha sido la mejora de las comunicaciones. La Autovía del Cantábrico es realidad hace años y recorre la costa asturiana de punta a punta pero la eternamente prometida Autovía del Suroccidente no termina de llegar. Sin embargo SOS Asturias no la lleva en su programa porque como dice Raquel L. Murias “no venimos a engañar a la gente”.

Pablo refrenda sus palabras, “una autovía estatal no es competencia del señor Canga -en referencia al candidato del PP a la presidencia del Principado- y además no se va a terminar nunca”. “Lo que queremos es que la AS-15 sea una vía rápida desde La Espina a Valdeprado y que se reforme integralmente y no se transfiera al estado”, comenta.

“No puedes tener un territorio sin carreteras dignas”, interrumpe Raquel que asegura que “hay gente muriéndose camino del hospital”, en referencia al valle del Navia. “La gente ya ni va por la AS-12, un señor de Pesoz al Hospital de Jarrio tarda dos horas”, comenta y “por eso proponemos un helicóptero medicalizado con vuelo nocturno, porque hay mucha gente que no está pudiendo llegar al hospital”.

Y no hablan sólo de asistencia sanitaria, para esa población envejecida del ámbito rural, SOS Asturias cree que es necesario reforzar la asistencia a domicilio, un servicio en el que ven un nicho de empleo pero en el que hay que mejorar las condiciones de las cuidadoras. “El 75% de los asturianos quieren envejecer en sus casas. La mayoría de las chicas que trabajan de auxiliares están a media jornada, cobrando poco más de 500 euros y adelantando el dinero del kilometraje durante dos meses. La gente tiene necesidades por la mañana, por la tarde y los fines de semana, para dignificar la vejez de esas personas hay que dignificar las condiciones laborales de quienes les cuidan”, comenta Raquel.

El reto del cuidado de los mayores es importante pero sin duda por lo que SOS Asturias nace es por el reto demográfico, para frenar la despoblación y ahí Pablo apunta más allá de lo rural. “El reto demográfico yo lo veo también en la zona urbana La gente está viviendo como está viviendo y en los pueblos cercanos a las villas hay miles de viviendas que están vacías porque los herederos quieren venderlas pero hay múltiples trabas burocráticas en los registros de la propiedad. En esa materia está todo por hacer y eliminando esas trabas se facilitaría el acceso de familias jóvenes a esas viviendas.”

La realidad es que esta legislatura que acaba es la primera en la que Asturias ha contado con una figura pionera dentro del organigrama del gobierno para la lucha contra la despoblación, el comisionado para el reto demográfico que dependía directamente de la figura del presidente del Principado, pero “¿de qué sirve tener un Alto Comisionado si no lo dotas de presupuesto”, se pregunta Raquel.

“A nosotros nos parece una vergüenza que haya una ley aprobada desde el año 2007, la Ley de Desarrollo Rural, que se concibió precisamente para luchar por esto y que no se haya ejecutado ni un solo punto”, comenta enfadada, “se habla de reto demográfico pero lo que hay es un roto demográfico por el desgobierno de todos estos años en los que se han dejado morir aldeas sin que nadie mirase para ellas. Yo me niego a pensar que haya territorios ya que no se puedan recuperar”.

Como cabeza de lista de la circunscripción central conoce bien la problemática del abandono de pueblos en las cuencas mineras asturianas. Cercanas a las tres principales ciudades y con buenas comunicaciones son, sin embargo, las zonas donde se concentran el mayor número de localidades vacías de la región. “La gente lo que necesita es empleo y tenemos ejemplos en otros lugares de Europa. En Escocia, tú pasas por una carretera perdida, como las de Grandas de Salime, y te encuentras una fábrica de Johnson & Johnson que hace productos para personas con diabetes”, relata, “aquí eso no lo ves, nadie se plantea ideas originales, van a lo de siempre”.

“La gente se siente escuchada y representada”

Los problemas son muchos y las soluciones complicadas, los tres son conscientes, pero se sienten arropados por la gente. Miguel se ilusiona al contar cómo “se sienten representados y escuchados”. “La gente no se lo cree porque les estás dando el protagonismo, es impresionante”, dice, “la palabra es ilusión porque entienden que los problemas de aquí no los va a arreglar alguien desde Madrid. Y cuando llegamos y les preguntamos cómo arreglarían ellos lo que les pasa pues te cuentan cosas, tienen ideas. Representamos el poder de la gente”.

La marca SOS sólo se presenta en dos municipios, Mieres y Belmonte de Miranda, pero como apunta Raquel, “nosotros venimos a ayudar a todos los concejos porque somos conscientes de cómo se apretó el grifo a los ayuntamientos” y nos cuenta una pequeña anécdota de una de las reuniones preparatorias de la candidatura en Mieres. “Nos reunimos con varias personas y estaba Manolo, un paisano que venía fumando un puro, ya mayor, con bigote y camisa de cuadros. Estuvo escuchándonos un tiempo y de repente se levantó. Yo pensé que se iba a marchar y se levantó y me dijo: ”Bueno, pues yo llevo tres legislaturas sin votar, pero voy a votar. Y nos dimos un abrazo“. Manolo asiste ahora a todos los mítines de SOS Asturias en el centro.

Son detalles que les impulsan a seguir, detalles personales porque ellos no se definen como “políticos al uso”. Miguel cuenta cómo decidió “complicarse la vida” teniendo en cuenta que su profesión le permitía una vida tranquila como bombero. “Cuando Raquel me lo propuso lo pensé un rato y me dije, ya estoy hasta las narices de protestar en instagram, ahora me va a escuchar Barbón”.

“Esto no se cambia de hoy para mañana, las cosas tienen éxito consiguiendo muchas pequeñas cosas que mejoran la vida de la gente”, dice con ese punto de realismo que da poner los pies en la tierra Pablo.

Poner lo cimientos del movimiento para una movilización social

Su objetivo es entrar en el parlamento asturiano pero ninguna de las encuestas contempla por ahora que lo consigan aunque eso no supondrá un freno para su labor política. “Esto seguirá adelante y se hará más grande”, asegura Pablo, “tarde o temprano conseguiremos nuestros objetivos. Hemos venido para decirles a los que nos gobiernan que todos queremos los mismos derechos y oportunidades porque tenemos los mismos deberes y pagamos los mismos impuestos, en San Antolín de Ibias y en Oviedo. Somos los cimientos de algo nuevo que traerá cosas buenas para la gente, simplemente”.

Saben que los retos para Asturias pasan por un cambio de modelo energético y aunque apuestan por las energías renovables porque “son la alternativa”, como dice Raquel, Pablo quiere dejar claro que el suroccidente y las zonas más despobladas no pueden convertirse en territorios de molinos eólicos sin control, “las cosas hay que hacerlas con una planificación energética seria”. Buen conocedor de los montes y del terreno forestal el cabeza de lista del occidente apunta otra oportunidad para los propietarios de bosques, “el tema de la captura de CO2”. “Los propietarios particulares no tienen derecho a cobrar por derechos de captura pero sí las grandes compañías a las que los propietarios cedan su masa forestal”, comenta, “y eso no puede ser así”.

Miguel también habla de “planificación seria y ordenada”, pero para el turismo. Como vecino del oriente asturiano, la zona con mayor actividad turística de la región, cree que “se puede morir de éxito”. “Estamos convirtiendo Asturias en una especie de Magaluf o Conil”, comenta, “y la gente que va a trabajar con la masificación no tiene vivienda para alojarse, por eso proponemos una bolsa de vivienda para los trabajadores del sector y que los propietarios que aporten sus inmuebles también tengan bonificaciones”. “Tenemos que mirar a otros lugares, como Islandia. Tenemos que aprovechar nuestro paisaje, nuestros monumentos naturales y culturales”, propone, “y desestacionalizar”.

Trabajarán por todo esto desde dentro o fuera del parlamento asturiano pero si consiguen sus escaños ya tienen decidida cuál será la primera medida que planteen. “Suelo industrial a coste cero en las zonas rurales para que las empresas se instalen y haya: empleo, empleo y empleo”, repite sin dudarlo Raquel.