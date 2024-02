Olga Blanco: “No me cabe en la cabeza que Ione Belarra quiera que Podemos desaparezca en Asturias a nivel institucional”

Olga Blanco, encabeza la candidatura 'Somos Mayoría-Unidá y Futuru p'Asturies' con un objetivo claro “abrir un tiempo nuevo para Asturies”. La abogada laboralista, que decidió dar un paso adelante para liderar la formación morada, defiende “el Podemos del 15M” ante quienes ella dice “han buscado un pensamiento único”.

Blanco parte con la premisa de que si se pone al frente de la organización los puentes quedarán tendidos con la única diputada que Podemos tiene en el parlamento asturiano, Covadonga Tomé, sobre la que pesa un expediente de expulsión por parte del comité de garantías. Sobre los enfrentamientos internos, en los que el partido morado lleva inmerso en la comunidad desde hace más de una año, la candidata a la coordinación autonómica cree que deben cerrarse. Asegura que “necesita a todo el mundo”, incluso a “los que no piensan como nosotras” y apuesta por el diálogo para arreglar las cosas.

¿Qué le ha llevado a dar el paso para optar a liderar Podemos Asturies?

Hay 34 compañeros y compañeras, muchas de las caras visibles de Podemos Asturies durante estos años, que no se han podido presentar. Se hizo una política de arrasar con todo y con todos. Mira, el 24 de diciembre, el día de Nochebuena, remitieron 27 de esas expulsiones, incluida la de Cova Tomé, y el 26 de diciembre, comenzaban las primarias. Se pretendía que no hubiera lista alternativa. Pero había que dar la cara, por todos y todas las que no habían dejado participar.

Partimos con una “desventaja” importante: las caras más visibles han tenido que ser sustituidas por militantes de base, a veces sin perfil en redes o con perfiles muy discretos. Y esto es clave en un partido donde no se facilita el censo y las primarias se dirimen en sólo una semana de campaña. Pero no rendirme ha sido la historia de mi vida: denuncié la corrupción y sufrí consecuencias muy duras por ello, pero tras 10 años conseguimos recupera un millón y medio de euros públicos; he trabajado toda mi vida como abogada laboralista, ayudando a los más vulnerables en el mercado de trabajo, y he aprendido que por difícil que parezcan los retos, la fuerza de los pequeños siempre es capaz de vencer a quienes tienen el poder.

Ahora toca defender lo que es el sentido común de la mayoría: que en Podemos cabe todo el mundo y que para mirar al futuro necesitamos una organización que respete a las y los inscritos de Asturies, que tenga autonomía y arraigo en nuestra tierra y que recupere los valores iniciales de Podemos, como la participación o la diversidad. Creo que mucha gente percibe, tras la salida de personas como Monedero y muchas que se produjeron antes, que Podemos está perdiendo diversidad. Eso nos hace más débiles. La pluralidad es una virtud en política.

Su candidatura se denomina 'Somos Mayoría' y es la candidatura de la denominada corriente crítica con quien ostentaba hasta ahora la dirección ¿Realmente cree que son la mayoría?

No es que lo creamos. Es que la última vez que se abrieron las urnas, los inscritos e inscritas fueron muy claros. Hace año y medio, en las primarias con más participación de todo el Estado, el 60% dijeron que querían un cambio de rumbo, que tenían que acabar las sanciones -se había expulsado a Daniel Ripa y al exdiputado Andrés Ron, entre otros- y trabajar en positivo. Pero a pesar de eso y de que todo el mundo estaba ilusionado con Cova Tomé o Xune Elipe, vimos una serie de maniobras para modificar lo que votó la gente. Las cuatro personas más votadas en esas primarias han sido expulsadas.

No gustó lo que votó la mayoría y se optó por expulsarles o invitarles a marchar. Ese clima influyó en los resultados electorales, donde se decía desde la dirección que la diputada no era de Podemos y que iba a usar su escaño para montar otro partido. Y sucedió exactamente lo contrario: de hecho, sin Tomé, hoy no tendríamos presencia en el Parlamento asturiano, como no la tenemos en Madrid y Valencia, y después lo que ha hecho es defender el programa de Podemos hasta que se le ha expulsado contra su voluntad. Se tiene que acabar esta locura. Me lo dicen cada día en los actos y mensajes que recibo: “voy a votarte para que miremos ya hacia el futuro”. Y cada vez somos más.

Hay una diferencia fundamental con la candidatura de su rival Diego Ruiz de la Peña y es que usted habla de “tender puentes” con la diputada Covadonga Tomé sobre la que pesa un expediente de expulsión. ¿Cree que esa expulsión tiene marcha atrás?

Es la principal diferencia. Diego Ruiz y Rafa Palacios, que estaban en la gestora que propuso las expulsiones, defienden continuar por ahí. En esta campaña, cuando anuncié mi candidatura, me invitaron a que nos fuéramos del partido. Ese no es el camino. Si se expulsa a nuestra única diputada, Podemos desaparecerá del parlamento asturiano. Nosotros apostamos por lo contrario: revertir expulsiones y trabajar con Tomé mirando hacia el futuro, como quieren todos los votantes de Podemos en Asturies.

¿Alguien en serio quiere convencernos de que es mejor no existir en el Parlamento que lograr, como hizo Cova este año en los presupuestos, que Asturies fuera la primera comunidad autónoma con el 0 a 3 público, gratuito y universal? El programa de Podemos se está cumpliendo punto por punto: transporte público gratuito, participación pública en la industria, lucha contra la contaminación, lucha contra las listas de espera. Ahora es el momento de que Asturies sea la primera comunidad con toda la educación gratuita, incluyendo las matrículas universitarias. Yo no quiero que Podemos sea un partido extraparlamentario, sin influencia política, como propone la otra candidatura.

Nuestro equipo es “Unidad y Futuro para Asturies”. Y para eso se necesita a todo el mundo, también a los que no piensan como nosotras. ¿Cómo vamos a construir confluencias y alianzas fuera si no nos ponemos de acuerdo entre nosotras?

Si la expulsión se hace efectiva y usted lidera Podemos Asturies ¿cómo gestionará las relaciones con una diputada que estará fuera de la organización?

No me cabe en la cabeza que Ione Belarra quiera que Podemos desaparezca en Asturies a nivel institucional. A Tomé le abren el expediente de expulsión por reunirse durante la campaña electoral con los vecinos de Xixón por la contaminación, por acudir a una concentración que pedía más médicos en los centros de salud de Uviéu, o por ir a una manifestación pidiendo más pediatras en la comarca donde ella era sanitaria. El partido decía que la diputada no podía hacer campaña sin el permiso del partido. No hay un sólo votante de Podemos que entienda eso. Lo que nos piden los inscritos y militantes ahora es que trabajemos juntos y lo voy a seguir haciendo

La representación municipal que tiene el partido apoya la otra candidatura en liza ¿Tenderá también puentes con ellos en caso de ponerse al frente de la formación?

El lema de nuestro equipo es “Unidad y Futuro para Asturies”. Y para eso se necesita a todo el mundo, también a los que no piensan como nosotras. ¿Cómo vamos a construir confluencias y alianzas fuera si no nos ponemos de acuerdo entre nosotras? Yo no estaría encabezando si no creyera que con diálogo no se puede solucionar, con unidad. En 2021, Podemos en Asturies tenía presencia en 40 concejos, en apenas dos años no queda nada de eso.

Primero se cerraron los oídos al territorio y luego se cerraron las sedes. Es el momento de reconstruir, entre todas. Ayer estuvimos en Carreño, con nuestro concejal de gobierno Alberto Fidalgo, en un concejo donde una alianza entre las gentes de Podemos, Somos e IU logró esa alcaldía tras 24 años. En Asturies hay ejemplos de que un nuevo ciclo de cambio es posible.

Usted habla de un Podemos Asturies independiente de la dirección nacional ¿ha tenido algún contacto con ellos durante esta campaña desde que diera el paso al frente?

No.

Si nos dirigen desde Madrid, a veces se pierde la capacidad de pensar en qué es mejor aquí para mejorar la vida de la gente. Apostamos por un Podemos federal, como ya es el PSOE o IU, para aumentar nuestro arraigo en el territorio

¿En qué se materializaría esa independencia?

En que las decisiones de Asturies se toman en Asturies. Somos una comunidad pequeña, que necesita garantizar su voz en Madrid para defender la industria, la supresión del peaje, la red de cercanías o los servicios públicos de dependencia. Y eso se logra mejor con autonomía también en lo organizativo. Si nos dirigen desde Madrid, a veces se pierde la capacidad de pensar en qué es mejor aquí para mejorar la vida de la gente.

Apostamos por un Podemos federal, como ya es el PSOE o IU, para aumentar nuestro arraigo en el territorio. Queremos volver a abrir puertas y ventanas, visitar los pueblos de Asturies y convocar asambleas que sirvan para transformar y movilizar a la sociedad asturiana. Con nosotros y nosotras, habrá un Podemos más cercano en Asturies, orgulloso de nuestra cultura e identidad.

¿Qué opina de la decisión de abandonar el grupo de Sumar e irse al Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados?

Respeto la decisión, aunque como inscrita considero que se debió debatir y consultar antes con las inscritas. En cualquier caso, que haya más voces de izquierda en el Congreso nunca es un problema. Y mirando al futuro, lo que más me importa es que todos los votos en el Congreso, tanto de Podemos como de Sumar, vayan en la dirección de avanzar en derechos sociales, mejorando la vida de la gente. Al final, eso es lo realmente importante.

Creo que si hay más derechos laborales, se reduce la jornada laboral, se suben los salarios y se aumenta el estado del bienestar, todas las personas de izquierdas vamos a estar contentas. Por otra parte, que Podemos esté fuera del gobierno garantiza que, si sucediera, existe la posibilidad de bloquear en el futuro cualquier exigencia de la Comisión Europea que implique recortes, algo que Sumar no podría hacer sin poner en peligro la coalición. No es un trabajo grato, pero sí un freno de mano ante potenciales regalos envenenados.

¿Si usted lidera Podemos Asturies buscará espacios con el resto de formaciones de la izquierda?

Desgraciadamente, lo que está claro es que si gana la otra candidatura, no va a haber ninguna relación con otros partidos porque Podemos perderá la representación en el Parlamento al expulsar a su diputada. Mira, a las izquierdas nos cayó un balón de oxígeno en las pasadas elecciones autonómicas. En una comunidad con una población de un millón de habitantes, tan solo 800 votos evitaron la mayoría absoluta de PP y Vox en Asturias. Imaginemos si el PP se hubiera aliado con Foro en Asturias: hoy tendríamos a Diego Canga como presidente y a Vox influenciando nuestras políticas sociales y de igualdad.

Ahora, Foro y el PP están gobernando juntos en Xixón, con liderazgos consolidados, lo que sugiere que no cometerán ese error nuevamente. Esto nos plantea una gran responsabilidad: los 23 diputados de izquierda en el Parlamento deben unir fuerzas para consolidar una agenda progresista desde este momento, porque en 2027 puede que no tengamos otra oportunidad. Los avances en derechos sociales transforman las mentalidades y amplían el espacio para el progresismo, como lo evidenció el gobierno de coalición en Madrid.

Creo en la colaboración con las fuerzas progresistas. Podemos debe ser útil para impulsar políticas de cambio en Asturies, coordinados tenemos más influencia que divididos. En política necesitamos más diálogo y menos visceralidad

Si Barbón, por el contrario, aboga por una agenda conservadora .contentar a los Amazon, Quirón o en privatizar las ITV y la UMAC -la entidad que media en los conflictos laborales- y las fuerzas de izquierda no avanzan, estaremos allanando el camino hacia un gobierno de derechas en Asturias. Como vemos en Andalucía, ese tipo de gobierno puede perdurar décadas, sin importar cuán progresista haya sido el territorio en el pasado. Por mi parte, creo en la colaboración con las fuerzas progresistas. Podemos debe ser útil para impulsar políticas de cambio en Asturies: Izquierda Unida está en el gobierno autonómico y coordinados tenemos más influencia que divididos. En política necesitamos más diálogo y menos visceralidad.

¿Qué le diría a la militancia de Podemos para que opte por su candidatura? ¿Habrá unidad después de este proceso?

Por supuesto. Se abre un tiempo nuevo. En apenas 24 horas en Podemos Asturies se acabarán las expulsiones y se volverá a trabajar junto a nuestra diputada, pero también con unidad con todo el mundo, piense lo que piense. Defiendo el Podemos del 15M ante quienes han buscado un pensamiento único y que lo que difiera se tachase de traición y disidencia. En vez de un partido de régimen disciplinario, creo en un partido flexible, diverso y plural. Porque el Podemos del 15M, el que impugnaba el bipartidismo, mostró que la unidad no es absolutismo sino pluralidad y diversidad.

Defiendo el derecho a que se escuchen opiniones diferentes y en el que nadie tenga la verdad absoluta. También se oirá con más fuerza la voz de Asturies y se va a hablar mucho de propuestas. La gente quiere partidos que sean noticia por las buenas ideas que proponen y el trabajo que sacan adelante, no por sus divisiones internas. Se hablará mucho de precariedad laboral, apoyo a la dependencia y a las y los cuidadores, seguiremos luchando contra la corrupción, y habrá muchas propuestas de generación de empleo y desarrollo rural.