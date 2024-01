El PP prescinde en Oviedo de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos (MUSOC) por recortes presupuestarios

Por primera vez en nueve años el público ovetense no podrá disfrutar de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias (MUSOC) que desde 2015 tenía en el Teatro Filarmónica de la capital una de sus sedes principales. Los recortes que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento ha aplicado en su partida de cultura afectan a esta muestra de cine comprometido que no sólo proyecta películas si no que también celebra encuentros entre los espectadores y directores, como lo que hubo en el teatro ovetense con cineastas de la talla de David Trueba, Carlos Marqués o Luis Bermejo.

Los organizadores de MUSOC creen que la decisión del consistorio de la capital no es tanto económica como de voluntad política, “de compromiso municipal con los derechos humanos, y de cómo quiere este consistorio perfilar el retrato de la ciudad”, han publicado en instagram. Según MUSOC Oviedo parece que “no será una ciudad comprometida con la cultura, ni con la cooperación, ni con la solidaridad internacional” , y opinan que esta decisión es “un paso más en un camino de retroceso a una larga década de políticas culturales”.

Toda la programación que estaba previsto llevar a Oviedo, en la que será la XII Edición de MUSOC y que se celebrará entre el 12 de enero y el 3 de febrero se traslada ahora a Mieres. No sufren variación ninguna de las otras sedes en las que la Muestra proyecta sus películas: Gijón, Avilés, Siero, Langreo, Llanes, Navia, Villaviciosa, Castrillón y Cangas de Onís, entre otros.

MUSOC cree que con el panorama internacional que se está viviendo, “siendo testigos en la Franja de Gaza” y de “múltiples conflictos armados que asolan el planeta”, no es el mejor momento para eliminar del escenario cultural una Muestra que “busca sensibilizar a la ciudadanía ovetense de estas realidades” y “contribuir a la construcción de una cultura de paz”.

Como protesta esta tarde se ha proyectan en el local ovetense de El Manglar, 'Hondarrak', 'París 70' y 'Migas', tres cortometrajes que forman parte de la programación que arranca la próxima semana.