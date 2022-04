¿Qué ocurre si solo tengo la glucosa alta en ayunas?

Mantener controlado el nivel de glucosa en sangre resulta importante para todas las personas. Mucha gente piensa que solo las personas con diabetes deben controlar su nivel de glucosa en ayunas, pero es importante conocer los valores generales para evitar sustos y sorpresas desagradables.

Si en algún momento mides tu nivel de azúcar en sangre y resulta que tienes la glucosa alta en ayunas, puede significar que estás bajo el riesgo de tener prediabetes, así que debes controlar la situación antes de que se agrave. Nada mejor que un glucómetro y una libreta cerca para apuntar los resultados cada mañana.

Por lo tanto, es aconsejable en estos casos, si no te han diagnosticado ya diabetes, acudir a un médico especialista para que pueda ayudarte a que tu salud no se vea afectada. No dudes en hacer esto en el momento en el que empieces a notar síntomas relacionados con esta enfermedad.

Glucosa alta en ayunas

Para saber si tienes la glucosa alta en ayunas, la mejor forma es utilizar un glucómetro. Si bien es cierto que sin síntomas aparentes no deberías tener ninguna preocupación al respecto, nunca está de más tener cierta precaución en este tema.

Existen varios síntomas que nos pueden advertir de una prediabetes. Estos síntomas son fáciles de reconocer y pueden estar presente en nuestro día a día:

Incremento en la micción

Una mayor sensación de sed a diario

Visión borrosa

Si bien es cierto que tener algunos de estos síntomas no es riesgo seguro de diabetes, no podemos obviar que forman parte del abanico de síntomas asociados a esta mencionada condición.

Controlar la prediabetes es ganar en salud

Lo primero que debes saber y hacer es que si tras varios días tu nivel de glucosa en ayunas se ve alterado, debes coger inmediatamente cita para consultarlo con el especialista. Es recomendable que apuntes siempre los resultados y vayas al médico con estos datos.

Por otro lado, ya sea para controlar tu nivel de glucosa en sangre como para cualquier otro tipo de enfermedad, mantén siempre una dieta equilibrada y no olvides hacer ejercicio físico adecuado a tu edad.

Para finalizar, no hay mejor control a la hora de comer que preparar tu propia comida. Por lo tanto, si deseas mantener un nivel de glucosa en ayunas deseable, cocinar tus propios platos, no abusar mucho de alimentos ultraprocesados y evitar comer fuera son de los mejores consejos a seguir.