Depedro sustituye a El Drogas en el festival gratuito de Hiriko Soinuak el 7 de noviembre en el Barakaldo Antzokia

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS),

El Drogas no podrá actuar en el festival gratuito de Hiriko Soinuak que tendrá lugar el 7 de noviembre en el Barakaldo Antzokia, debido a problemas de salud de uno de los componentes de su banda. Les sustituirá Depedro, un clásico del circuito estatal que repasará, junto a su banda, sus temas más populares, entre los que se encuentran 'Te sigo soñando', 'Nubes de papel' o 'Diciembre'.

Junto al artista madrileño estarán sobre el escenario las bandas vencedoras en las dos principales categorías del concurso de Hiriko Soinuak: We Are Apes, Hello! (premio principal) e Indrid (mejor artista de Barakaldo). El actor Javier Antón hará las veces de presentador del festival.

Según han informado los organizadores, debido al cambio del artista principal del festival y a las últimas restricciones aprobadas por el Gobierno Vasco, que limitan la asistencia a eventos culturales a residentes del municipio que los acoge o municipios colindantes, se procederá a la anulación de las reservas de invitaciones realizadas el pasado 14 de octubre.

Las nuevas reservas podrán realizarse a partir de las 12.00 horas de este viernes a través de la web del Barakaldo Antzokia y sólo podrán acceder a ellas residentes en Barakaldo y municipios colindantes: Bilbao, Sestao, Erandio, Valle de Trápaga-Trapagaran, Güeñes, Alonsotegi y Galdames. Además, se aplicarán modificaciones a los horarios iniciales del festival.

El festival gratuito de Hiriko Soinuak tendrá lugar con un aforo reducido a 400 personas, en localidades de asiento y cumpliendo todas las normativas Covid (distancia social, uso obligatorio de mascarilla, limpieza de lugares comunes).

Hiriko Soinuak es una iniciativa del Ayuntamiento de Barakaldo, destinada a la búsqueda y promoción de nuevos proyectos musicales en Euskadi, con especial atención a los artistas del propio municipio.