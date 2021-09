El salario mínimo vuelve a subir en España. El Gobierno ha pactado con los sindicatos una subida de 15 euros mensuales, desde los 950 de antes a los 965 euros al mes (en 14 pagas) de ahora. Esto será efectivo desde este mismo mes de septiembre. Eso significa que si le pagas el SMI a alguien, ya puedes ir modificando la transferencia de dentro de unos días. Que no te lo tengan que recordar.

El salario mínimo se había convertido en un foco de fuerte tensión entre las vicepresidentas Yolanda Díaz y Nadia Calviño, con Pedro Sánchez de por medio y los empresarios desentendiéndose. A última hora la negociación más dura ha sido con los sindicatos, que querían comprometer ya otra subida para el año viene. Y habrá subida también en 2022, aunque el Gobierno no promete ahora de cuánto. Aquí los detalles y cifras de la negociación.

Está bien recordar que con la anterior subida del SMI, por supuesto muy atacada por la oposición, se comprobó una reducción de la desigualdad y la pobreza laboral. Aquí tienes la evolución del SMI en España:

CIS. La encuesta del CIS se sale de la tendencia marcada por encuestadores privados publicados en la prensa y le da tanto a PSOE como a Unidas Podemos una subida en intención de voto. Y al PP, batacazo. Yolanda Díaz, la líder mejor valorada, a una décima de Pedro Sánchez.

QR, derecho de admisión

Quién nos iba a decir que el QR, ese cuadrado de manchas blancas y negras que estaba ya camino del desguace de las ideas tecnológicas que parecían que sí pero que no, iba a ser imprescindible en la era de la pandemia. Tanto que se ha convertido en un asunto de alta política; los QR presiden los denominados ‘pasaportes Covid’ que no solo se usan en la frontera para dejar pasar o no a turistas sino que, como llevamos meses viendo venir en este boletín, son el salvoconducto en la puerta de los bares, los cines o las discotecas en muchos países del mundo. En Italia, hasta lo piden para ir a trabajar. Pero no en España.

Las comunidades autónomas del PP piden poder implantar el pasaporte Covid para el acceso a interiores. Galicia ya lo hacía pero tuvo problemas en los tribunales, así que el resto quiere el aval del Ministerio. El Gobierno se ha hecho el remolón con el tema, en parte porque el debate jurídico sobre la discriminación entre vacunados y no vacunados flota en el aire. Por otro lado, ahora que más del 75% de la gente tiene doble dosis, lo que importa no es tanto quién está vacunado, sino quién tiene riesgos de desarrollar la enfermedad a pesar de estarlo. Los expertos dan su visión aquí.

¿QR para entrar en la caseta? Hablando de ocio, he recibido presiones para darle prioridad absoluta a este tema: habrá Feria de Abril de Sevilla en 2022. Que así esa, porque será buena señal, y que allí nos veamos.

Que no se te pase

Llegan más, se reciben (algo) mejor. Como era previsible, el dato de llegadas irregulares de inmigrantes en lo que va de 2021 es mucho más alta que la de 2020 en plena pandemia. Ha subido un 53%. La ruta que registra más aumento es la de Canarias, donde se ha mejorado algo las infraestructuras para acoger a las personas que van llegando. Más detalles.

#NoToquesMiRopa. Merece la pena echar un ojo a las imágenes que mujeres afganas, la mayoría desde fuera de Afganistán, están compartiendo en redes sociales. Trajes tradicionales coloridos para desafiar las imposiciones que los talibanes han empezado a instaurar con la vestimenta.

Purga sin fin. Boris Johnson no quiere a nadie que le pueda hacer sombra y ha purgado su gabinete. Otra vez. En dos años en el cargo ya ha despedido a 27 ministros. La típica estrategia que se justifica con aquello de que hay que mandar un mensaje de tensión, que nadie se crea imprescindible.

Occupy Wall Street. Muchos estadounidenses, y en realidad muchos analistas internacionales también, piensan que el 15-M español estuvo inspirado en el Occupy Wall Street. Fue justo al revés, como hemos contado alguna vez. Se cumplen 10 años del movimiento surgido en Nueva York y aquí se hace balance. Sin OWS, no se explicarían los fenómenos de Bernie Sanders o Alexandria Ocasio Cortez.

Estrellas de cine. En Rusia van a lanzar una nave con un pequeño equipo de rodaje para filmar una película de ficción íntegramente en el espacio. La Soyuz MS-19 despegará el próximo 5 de octubre. En realidad solo van un astronauta, una actriz y un realizador. Pero vale para marcarse un tanto ‘cultural’ frente al concepto de turismo espacial inaugurado por multimillonarios en EEUU.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué país ha empezado a utilizarse Bitcoin como una moneda oficial?

Rosa - ¿Cómo se llama la nueva película de Pedro Almodóvar?

Amarillo - ¿En qué año se celebraron las elecciones en las que José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en presidente del Gobierno?

Marrón - ¿Dónde nació la alcaldesa de París y precandidata a la presidencia de Francia, Anne Hidalgo?

Verde - ¿Qué nombre reciben las nubes formadas por material incandescente en los incendios de sexta generación?

Naranja - ¿Qué gimnasta de élite ha acusado esta semana al comité olímpico de EEUU de tapar los abusos de un médico a 350 atletas durante años?

Respuestas

Azul - El Salvador

Rosa - Madres paralelas

Amarillo - 2004

Marrón - San Fernando (Cádiz)

Verde - Pirocúmulo

Naranja - Simone Biles

