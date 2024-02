📩 BOLETÍN | Cuando caerá

Hola.

Cuándo caerá

Arranca una nueva semana marcada por el ‘caso Koldo’, la investigación que sitúa al hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos en el centro de una red de comisiones, tráfico de influencias y blanqueo de dinero. Van goteando detalles de cómo funcionaba la trama: Koldo García, que básicamente era un asistente personal venido a más, mantenía reuniones de alto nivel y tenía acceso a los pliegos del Ministerio antes de que fueran publicados, lo que le colocaba en un sitio privilegiado para influir en contratos sin concurso público que se daban ‘a dedo’ aprovechando las urgencias de la pandemia. A esos contratos, la empresa con la que estaba coordinado le metía sobrecostes. Parte de esas ganancias se acababan derivando a sociedades en Brasil o Luxemburgo, donde es más complicado seguir la pista del dinero. En las cuentas de los miembros de la red aparecían más tarde grandes sumas de dinero de procedencia desconocida, o pisos y otras propiedades a nombre de alguien de la familia. Porque Koldo García tenía en el ajo también a un hermano y a su esposa, que casualmente tenían empleos vinculados al Ministerio. Pero no era solo un chanchullo familiar. Recordemos que hay 20 detenidos, entre ellos un guardia civil destinado en el Ministerio, que la Fiscalía considera “pieza clave”.

Todo este escándalo empieza a destaparse el 21 de febrero. Hoy es lunes 26 de febrero y José Luis Ábalos, exministro de Fomento, todavía no ha dimitido como diputado. Dice Ábalos que por qué tendría que hacerlo, si no está imputado. Que dimitiría si fuera ministro, pero ya no lo es. “Ministro y diputado no es la misma responsabilidad”.

En su partido no están de acuerdo. El PSOE tiene claro que ante este tipo de escándalos quiere reaccionar de manera diferente al PP con el hermano de Ayuso o el primo de Almeida. Tanto Pedro Sánchez como María Jesús Montero (que es vicesecretaria general del PSOE) le han enseñado la puerta de salida. De manera indirecta, dejándole que sea él el que pueda anunciar la decisión como propia, pero muy clara. Ábalos está sentenciado. Veremos si es hoy cuando cae.

Ignacio Escolar ha escrito sobre el ‘caso Koldo’ y sobre José Luis Ábalos: “Todo esto pasó debajo de las barbas del ministro y debería tener consecuencias. Ábalos tiene que dejar el escaño. Y si no lo hace él, por iniciativa propia, tendría que ser su partido quien públicamente se lo pida”.

Perla negra. Hoy comienza un juicio por corrupción del que quizá no oigas hablar tanto por ahí. Afecta al PP. Es una trama en la Junta de Castilla y León que lleva investigándose más de diez años. Tienes aquí las claves para ponerte al día.

Dos años

Este fin de semana se han cumplido dos años de guerra en Ucrania. Hoy en el podcast, en lugar de repasar todo lo que ha ocurrido durante este tiempo, vamos a mirar al futuro. ¿Hasta cuándo va a durar la invasión rusa? ¿Tiene un plan Occidente para que el final de la guerra sea factible? Un dato: el 41% de los europeos aboga por presionar a Ucrania para buscar un acuerdo de paz con Putin. A pesar de los discursos políticos de apoyo optimista, Europa empieza a dudar. Pero, ¿qué implica cambiar de plan?

Que no se te pase

Poder aburrir . El Gobierno y el PP tenían dos meses para acordar en Bruselas, con la mediación de la UE, la renovación del Poder Judicial que lleva pendiente desde 2018. Los populares están en plan filibustero y la cosa no avanza.

. El Gobierno y el PP tenían dos meses para acordar en Bruselas, con la mediación de la UE, la renovación del Poder Judicial que lleva pendiente desde 2018. y la cosa no avanza. Trumparable . Nadie parece rival para Donald Trump, que ha vuelto a arrasar en unas primarias republicanas , esta vez en el estado de su principal rival, Carolina del Norte.

. Nadie parece rival para Donald Trump, que , esta vez en el estado de su principal rival, Carolina del Norte. Llámalo simplificar o llámalo privatizar, pero la Junta de Andalucía acaba de aprobar una norma por la que entidades privadas podrán certificar y validar proyectos urbanísticos. En vez de funcionarios públicos. ¿Que esto tiene muchos riesgos? Qué malpensado eres.

Cosas que no sabía

No conocía la empresa Intuitive Machines, y no es una empresa cualquiera. Acaban de llevar con éxito una nave a la Luna, la primera que aterriza en el satélite en más de 50 años. De hecho, es la primera empresa privada que llega a la Luna, donde tiene permiso de la NASA (principal cliente de esta compañía tecnoespacial) para operar de manera permanente. El dueño es Kamal Ghaffarian, que habla de la creación de una “economía lunar”. Sus acciones han subido un 300%.

No sabía lo que es el Alucobond, un tipo de panel de construcción compuesto de dos láminas de aluminio y un relleno de mineral en teoría no inflamable. Es el material que la empresa promotora del edificio quemado de Valencia presumía de haber utilizado para la construcción de las fachadas. En realidad, Alucobond es una marca, con su patente. Y tiene su interés porque está por ver si el uso de estos paneles en Valencia, junto a rellenos de poliuretano (que sí es muy inflamable, pero está por comprobarse si era este material) cumplían las recomendaciones.

No sabía que en los colegios privados se está abriendo por fin el cisma sobre la falda obligatoria en el uniforme de las niñas. Es una norma que la izquierda ya propuso vetar en 2017, pero la derecha se negó. Ahora son varios los colegios religiosos los que están prohibiendo la falda "por adaptarse a los tiempos". Es curioso porque no dan libertad para falda o pantalón, no vaya a ser que algún niño quiera falda. Todos pantalón. De camino, se quitan de encima el eterno conflicto entre profesores conservadores y alumnas libres sobre a qué altura debe estar esa falda.

